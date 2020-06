Ispričao nam je što misli o sebi, Međimurju, poziciji autora na sceni i otkrio nam kako je izgledao rad na scenariju za film koji će se uskoro snimiti prema njegovom hit-romanu

Kristian Novak jedno je od zvučnijih imena s liste suvremenih hrvatskih autora. Njegovi su romani naišli na jednako oduševljenje kako u kritičarskim, tako i u čitateljskim krugovima. Dvoje naših istaknutih redatelja uhvatilo se s njima ukoštac u kazalištu, a obje su predstave doživjele golemi uspjeh. A kako se čini, svjetlo dana uskoro bi mogao dočekati i film snimljen prema scenariju Črna mati zemla.

Zahvaljujući Novakovom zavodljivom stilu uspio je napraviti nemoguće – kajkavštinu je uveo čak i u najtvrđe bastione dalmatinske riči koja poslovično bježi od komunikacije s nerazumljivim govorom nas sjevernjaka. Možda je to ujedno i jedno od njegovih najvećih dostignuća. Iako se on sam vjerojatno s ovom tezom ne bi složio. Vidjet ćete, uostalom, i sami.

S obzirom na pitanja s kojima ćete se uskoro susresti, mislim da sam vam dužan objašnjenje. Novaka znam prilično dugo. Još otkako mi je na studiju germanistike pred više od jednog desetljeća držao vježbe. Bio je topao, otvoren, pametan, duhovit i krajnje poticajan profesor. Omiljen među svima – što je status koji uživa malo koji profesor lingvistike na zagrebačkoj germanistici. Na mene je, pak, možda ostavio i najdublji trag od svih ljudi koji su mi ikad predavali. Upravo me on, naime, potaknuo da se okušao u pisanju pa sam nakraju završio na studiju dramaturgije. Ostalo je povijest.

Kako bi se opisao nekome tko te ne poznaje?

Bok, Kristian, rodom z Međimurja, živim već 20 godina u Zagrebu. Bavim se lingvistikom i pišem prozu. Oženjen sam i imam troje male djece. Volio bih se naspavati.

Ljudi znaju za tvoj drugi i treći roman. Prisjeti se svog prvijenca i porođajnih muka kroz koje si prolazio sa svojim prvim objavljenim djelom.

Porođajne muke su s prvim bile manje. Manje očekuješ od sebe, nisi svjestan svih mina na koje možeš naletjeti, svih nelogičnosti i kratkih spojeva u motivaciji likova koje si posadio, a da ih nisi bio svjestan. Tada sam čitao, zbog faksa, kanonska djela njemačke i hrvatske književnosti i, zavodljivo je to, lako se uvjeriš da je pisati lako i da i ti to možeš. Kad sam krenuo u sljedeće priče, znao sam kakav teret moraš iznijeti, koliko se izložiti i biti na rubu svojih mogućnosti da bi si otvorio malu šansu napisati nešto dobro.

Ako se dobro sjećam, pričao si mi da si se već tad bavio Međimurjem na svoj karakteristično morbidan način. I kad kažem morbidno, mislim na spoj crne kronike i fantazmagoričnih slika. Predstavljaš Međimurje koje znaju samo rijetki. Zašto?

Nema boljeg odgovora od – zato jer me u ovoj fazi zanimaju takve teme. Nije to samo Međimurje i nije Međimurje samo to. Pokaži prstom na bilo koju zgradu u Zagrebu i vjerojatno si pokazao na jednu prekrasnu humanu storiju punu suosjećanja, a u stanu pokraj na priču o najodvratnijim stvarima koje ljudi mogu učiniti jedni drugima. Međimurje je u mojoj svijesti mjesto puno topline i tuge, ali to je samo moja perspektiva, vezana za sva ona iskustva koja nosim sa sobom od djetinjstva, čvorove koje možda nikad neću razriješiti do kraja.

Kako je izgledalo tvoje odrastanje iz perspektive jednog gastarbajterskog djeteta? Budi ljubazan pa podijeli s nama koju crticu – za sve one koji nisu pogledali ZKM-ovu predstavu i vlastitim očima svjedočili ondašnjem kriku posljednje mode: fubalerkama, mustačima i šuškavim trenirkama iz Mađarske.

Jedno vrijeme nakon očeve smrti nismo baš imali para, pa se sjećam da sam morao nositi yassa trenirku s onim dole što prevučeš preko stopala da se nogavica ne digne iznad čarapa kad čučneš. Bio sam zavidan nekim mojim prijateljima koji su već imali te luksuzne šuškave šarene trenirke. I morao sam nositi jedan odvratni smeđi pulover koji sam mrzio iz dna duše. Da ne bi bilo zabune, nisam bio neko osobito odbačeno dijete, bilo je kudikamo gorih slučajeva. Ja sam čak jednom dobio BMX za rođendan. Ali sjećam se da sam si mislio „čovječe, samo da se jednog dana zaposlim negdje na benzinskoj pumpi ili na pošti ili tako negdje, pa da imam stalnu plaću i kupim si dvje-tri šuškave trenirke, pa bijele adidaske na čičak, golfa dvojku“. To je bilo to. Moj Las Vegas. A za na misu i utakmicu NK Poleta espadrile i one sakoe k’o Sonny Crockett iz serije Miami Vice. Kad to jednom nabavim, neću se skidati nikad, nikad iz tog, mislio sam. A danas me zaboli za obleku. Četvrtinu godine provedem u japankama i potkošuljama.









Opiši ljudima svoj kreativni proces – što te inspirira, što te demotivira, koliko traje, koliko teksta ubijaš jer ispada iz priče…

Mojih kreativnih procesa ili nije bilo dovoljno da bih generalizirao, ili je bio jedan, pa toliko dugotrajan da opet nema smisla ući u detalje. Čini se da kreće od introspekcije. Kopam što dublje po vlastitim kontradikcijama – to bi bi bilo dakle nepresušno vrelo – jer mi to jedino ima smisla kad pišem, a to obično završi na nekom zamršenom ili poremećenom arhetipskom odnosu. Bilo obiteljskom, bilo prijateljskom. Onda oko toga gradim narativ. Što se tiče pripovijedanja, kao čitatelj volim i skroz postmoderne postupke, fragmentaciju, svašta mi legne u nekom času. Ali kao autor – samo klasika, samo dramski trokut. Daj mi lika u krizi koji se koprca i pritom ljušti sa sebe sloj po sloj svog lažnog „ja“ ne bi li možda došao do istine i spoznao što mu doista treba. Pišem dugo i dosta mučno, puno teksta ispada, redukcija je moj glavni postupak pri prerađivanju i nisam ga još usavršio.

Jednoć si mi pričao da si Cigana pisao na zahodu po noći. Kako, gdje, na čemu i uz koje pozadinske šumove pišeš danas kad ti je život postao bogatiji za još jedno dijete?

Neopisivo nešto. Sad je doduše Mirna na porodiljnom, pa ona hendla dražesnu dječicu većinu dana, ali nije da trenutno puno pišem i čitam. Nastava na daljinu je ubitačno nešto. Kad je u kući kaos, a ja baš moram raditi, slušalice na uha i udri koliko se može.

Zadnji put kad smo razgovarali si rekao da je Ciganin zadnji roman o Međimurju. Ostaješ li i dalje pri tome i zašto?

Stvarno sam to rekao? Svašta čovjek izvali. Kako se trenutno stvari kreću, bit će zadnji roman, točka. Šalu na stranu, bit će, nadam se, još priča koji će imati ovakve ili onakve veze s Međimurjem, ali mislim da je ono u Črnoj mati i u Ciganinu bilo baš kao jedan od glavnih likova. Mislim da toga više neće biti.

Kako napreduje rad na scenariju? Jesi li se konačno okuražio sjesti za komp i baciti se u dramsko stvaralaštvo?

Nisam bio sam u tome, pa nije bio problem s hrabrošću, nego sa strpljenjem. Rok Biček je tu već iskusan, pa je znao da nećemo baš ništa napraviti ako krenemo odmah s EXT. NIGHT. i deri po scenama i replikama. Prvo smo nekoliko tjedana igrali stolni tenis, jeli dosta sushija i ponekad počeli piti gemište oko podneva. Pritom puno razgovarali o svojim bivšim i sadašnjim vezama, djetinjstvu, odrastanju. Tek nakon toga smo se bacili još jednom na iščitavanje romana i pisanje sinopsisa. Dogotrajan i mukotrpan proces, ali mislim da smo sada blizu stvarno dobrog scenarija. Dramsko stvaralaštvo? Mislim da još uvijek primarno razmišljam kao prozaik. Nemam pojma.

Kakav je status ozbiljnog pisca i ozbiljnog pisma na medijskoj sceni?

To morate pitati nekog ozbiljnog pisca. Budući da, poslužit ću se novokovanicom Miljenka Jergovića, domaća piščad većinom dosta vremena provodi u svojim izbama u potrazi za sljedećom nelošom rečenicom, medijski gledano i nismo neka ekstaza. Pa onda povremeno bude pokušaja da se nekoga od nas pomalo skine, da nam se uđe u intimni prostor, skandalizira, da nas se posvađa s nekim, da netko bude „bad boy“ scene, da ne budemo tako dosadni i da se stvori izlika da se eto i piše o spisateljicama i piscima. Ima onih kojima to odgovara, meni je ipak do dosadnjikave egzistencije. Ali ako si naumio pisati dokraja, nagazit ćeš nekog i eto te u konfliktu.

Kako bi odgovorio nekome na komentar da su tvoji romani i predstave koje su iz njih izrasle značajno promijenile navike Hrvata kad su u pitanju čitanje i odlazak u teatar?

Ako ima trunke istine u tome, nema većeg komplimenta za autora. Svašta sam lijepog i ružnog čuo o svom pisanju tijekom godina. Pokušavam ne vjerovati ni jednom ni drugom dokraja, nego pičiti dalje po svome.

S obzirom na to da si vrlo svestran i rastrgan na sve strane, kakvu ulogu tehnologija ima u tvom životu? Što koristiš najviše? Jesi li potajno ovisan o nekoj igrici?

Neke sam aplikacije za društvene mreže maknuo s mobilnog telefona, pa se piknem preko kompa jednom u dva dana, povremeno objavim nešto, ali sve rjeđe. Druge imam već godinama i apsolutno nijednu objavu i to bi bilo to. Ponekad lurkam pomalo. Koristim se jednom baš dobrom aplikacijom za vježbe disanja, zove se Calm. Odigram i biljar na mobitelu, kad se nađe par minuta. Redovito gubim od Rusa i Pakistanaca.

Profesor, umjetnik, sportaš, znanstvenik, tata, zborski pjevač… Koja ti je uloga od svih koje igraš najdraža, a koja najmrskija i zašto?

Kako kad. Ovisi o tome jesam li zadovoljan sam sa sobom u trenutnoj ulozi. Trenutno sam u fazi silne zahvalnosti na svemu što imam, na obitelji i krugu divnih ljudi oko sebe.

Kakve veze imaju lingvistika, karate i pisanje? Jesi li još uvijek aktivan u svijetu vrhunskog športa?

Nisam već desetljeće u vrhunskom sportu. Karate čak i slabo pratim, za razliku od nogometa. A na ovo prvo pitanje, majko mila, tu bih ga baš morao zapalamuditi da pronađem poveznicu jaču od činjenice da, eto, sve troje rade neki humanoidi, a nađe se poneki koji se u nekoj fazi života bavio svim time.

I za kraj jedna germanistička, iako si nas prodao za kroatiste. Primjećuješ li neku promjenu paradigme komunikacijskih obrazaca s obzirom na sve veći utjecaj tehnologija na (prvenstveno) pisani jezik?

Hvala na finom, jednostavnom pitanju za kraj. Doktorati se pišu o tome, ljudi moji. Hoćeš na razini prijenosa leksičkih jedinica, hoćeš na razini metodologije usvajanja stranog jezika, hoćeš na razini pragmalingvističkih značajki. Ne bih sudio o tome i ne bih katastrofizirao. Jezici su preživjeli dok god je bilo onih koji su se identificirali i služili njima. A dok god nam je tehnologija sluga, a ne gospodar, preživjet ćemo, a preživjet će i jezik.