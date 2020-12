DIGITALNI BADNJAK: Kako tehnologija nadopunjuje tradiciju i olakšava pripreme za Božić?

Kada je riječ o božićnim običajima poput kićenja, pjevanja i darivanja, gotovo svi ih imamo, a ono najvažnije dio su naše tradicije. Međutim, svijet u kojem živimo neprestano se mijenja zahvaljujući napretku tehnologije. Znači li to da se u skladu s napretkom tehnologije mijenja i naša tradicija?

Dok neke tradicije ostaju u svom izvornom obliku, napredak tehnologije dovodi i do stvaranja novih običaja. No, to ne znači da nam tehnologija ne pomaže zadržati stare običaje kao takve. Jedan od najboljih primjera za to je Badnjak – dan prije Božića koji u većini domova znači miris kolačića, svjetla lampica i kićenje jelke uz božićne pjesme, a za neke i kupnju poklona u posljednji tren. Riječ je o danu kada je uzbuđenje na vrhuncu i kada se obavljaju posljednje pripreme za proslavu Božića, a svaka obitelj ima svoje običaje kojih se drži.

Uronite u zvuk božićne čarolije i ugasite buku

Ako u vašem domu tijekom Badnjaka vlada nervoza, opustite atmosferu veselim ritmom poznatih božićnih hitova koje možete pronaći i na Deezer aplikaciji! Naravno, nismo svi jednako entuzijastični oko blagdana i gotovo svaka obitelj ima svog malog „Grincha“…

Da ne bi morao slušati najpoznatiji božićni hit ”All I want for Christmas is you” po stoti put, uz revolucionarne HUAWEI Free Buds Pro bežične slušalice može zaroniti u zvuk glazbe koju preferira i to uz hibridno poništavanje okolne buke. Ako se brinete hoće li vas doživljavati kada ćete trebati pomoć, ne brinite! Slušalice nije potrebno ni skidati, samo se dugim pritiskom prebacuje u glasovni način rada i ponovo povezuje s okolinom. Jedinstveni glasovni način rada smanjuje ambijentalne zvukove kako bi se ljudski glasovi istaknuli. Tako vaš ”Grinch” neće propustiti niti jednu informaciju.

Sinkronizirajte svoju kreativnost i ideje

U bespućima interneta inspiriramo se da bismo stare božićne ukrase, koji su u obitelji već desetljećima, iskoristili na drugačiji način i dekoriranje doma podigli na viši nivo. Od božićne jelke, preko lampica, do stola – božićnih dekoracija nikada dosta. Ako ste kreativac, uz novi HUAWEI MatePad Pro tablet sada možete ideje proširiti. Sve što trebate je elegantna M-pencil olovčica koja piše poput olovke na papiru, ali omogućuje i nove svestrane poteze i značajke. Bez obzira na to sastavljate li popis za kupovinu sitnica koje još nedostaju ili istražujete kreativnost pišući čestitke i pisma, olovka ostaje u sinkronizaciji s vašim mislima.

Uhvatite čarobne trenutke i uživajte

Zašto biste imali samo obiteljske fotografije u kojima svi pozirate u istim božićnim džemperima ispred okićene jelke? Ovjekovječite trenutke dok kitite drvce, pjevate i plešete uz omišljene hitove ili pripremate posljednju turu finih kolačića uz pomoć četverostruke AI kamere na revolucionarnom HUAWEI P smart 2021 telefonu. Kamera će lako uhvatiti vaše najbolje trenutke čak i u prigušenom svjetlu. Ako ništa, barem vam neće nedostajati smijeha nakon što ćete pregledavati uhvaćene trenutke u galeriji.

Dok se posljednja tura kolača peče, opustite se i zajedno uživajte u božićnim filmovima. Možda će vam scenariji zagrijati srca, ali se zato HUAWEI Matebook 13 2020 neće zagrijati čak ni ako filmove budete gledali 11,6 sati koliko trajanje njegova baterija ima samo s jednim punjenjem. Zagrijavanje sprječava novi dizajn ventilatora koji kontrolira toplinu brže nego ikada prije za brzo i tiho hlađenje računala, ali i bolje radno iskustvo.

A što bi Božić bio bez blagdanskog stola punog delicija? Svaka prava domaćica (ili domaćin) uvijek ima nekoliko tajnih recepata od kojih se neki prenose generacijama. Da bi vaši specijaliteti ostali sačuvani, možete ih digitalizirati za buduće generacije ili jednostavno podijeliti s drugima uz Huawei Share tehnologiju koja, čak i bez internetske mreže, povezuje dva uređaje u ”jedan”.