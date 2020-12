Blagdani su vrijeme za opuštanje. Imamo rješenje uz koje ćete ostati fit i ako pretjerate!

Jeste li znali da nam srce jače kuca i da se kalorije brže troše dok slušamo omiljenu glazbu ili da nam zagrljaj omiljene osobe podiže otkucaje srca…? Kroz ovaj blagdanski tekst prenosimo emocije koje možemo mjeriti našim omiljenim gadgetom HUAWEI Watch GT2 Pro, dok u priču o emocijama koje glazba stvara ukomponiramo HUAWEI Freebuds Pro.

Bez obzira na trenutnu situaciju, blagdanska euforija već je u punom jeku. Praznici nam brzo stižu pa osim planiranja božićnih darova, razmišljamo i o blagdanskoj trpezi što znači da je pred nama obilje radosti i fine hrane. Većina će se složiti da je upravo razdoblje u kojem se nalazimo mnogima prilika da se opuste i uživaju u mnogim delicijama i slasticama. Ne poričemo kako je blagdanskom meniju uistinu teško odoljeti pa smo upravo tijekom blagdana svi skloni pretjerati s hranom i raznim napitcima. Božićne pjesme, dobro društvo, kuhano vino, vruća čokolada, purica, mlinci i neodoljivi, slatki kolači koji su pravi mamac za pokretanje začaranog kruga. Iz istog tog vrtloga blagdanskih specijaliteta izlazimo par kila teži, što i ne čudi kad nam je maksimalna udaljenost kretanja svedena od kauča do stola ili obrnuto. I priznajte, svake godine kažete da dogodine nećete tako, a znate da je teško ili gotovo nemoguće bez obzira koliko jak karakter imali.

Splet ovogodišnjih događaja sugerira da bi ova godina zbilja i mogla biti ta kad „nećete tako“ s obzirom da od 2020. možemo očekivati neočekivano pa možda vaš karakter ovaj put i pobijedi. Iznenadili biste se koliko je malo potrebno da izbjegnete blagdansko debljanje, a ključ se nekad krije i u čistoj zabavi. Kad vam otkrijemo par savjeta, sjetit ćete nas se već i oko Uskrsa, a uz pravilno planiranje i male tehnološke pomagače, s minimalnom tjelesnom aktivnošću ostajete u formi kako bi i dalje većinu vremena imali za radosno obiteljsko i blagdansko uživanje bez grižnje savjesti.

Predispozicije za očekivati neočekivano imamo, što znači da su i karakter i volja tu. Jedina mala prepreka je činjenica da ukoliko zbilja želite ostati fit, fizička aktivnost je nužna i tu nažalost ne postoji čarobni štapić. Tijekom blagdanskih praznika najjednostavnije će biti da treninge isplanirate što ranije u danu kada ste svježi, a poslijepodne sate ostavite rezervirane za druženje. Vježbanje u zatvorenom prostoru zbog hladnog vremena idealno je da isprobate jogu, zumbu ili pilates koji su zabavni način trošenja kalorija uz ritam omiljenih pjesama.

Slušalice u uši i spremni ste. Kod ovakvog oblika fizičke aktivnosti koja uključuje ples i poskakivanje, osim udobnog para obuće imajte na umu i odabir slušalica koje prilikom aktivnosti neće ispadati iz uha te vas sputavati u vašem naumu. Bluetooth slušalice u stilu trake za vrat zgodan su odabir, a HUAWEI Freebuds Pro uz to još sadrže aktivno uklanjanje šuma, brzo punjenje, dugo trajanje baterije i izvrsnu kvalitetu zvuka. Dodatan plus u ovakvim situacijama je i mogućnost jednostavnog uparivanja s telefonom ili tabletom i to upravljanjem putem samih slušalica u dva jednostavna pritiska tipke za napajanje.

Dodatnu motivaciju kako biste ostali na pravom putu možete pronaći i u kupovini stvari koje će vam pomoći u treniranju. Odjeća za trening, narukvica za praćenje aktivnosti ili pametni sat zasigurno će vas motivirati da ne odustajete od svojih zdravih navika, pogotovo ako je on ujedno i vaš suputnik u treningu. Većina ovih pametnih stvarčica nudi niz opcija kao što su otkucaji srca, brojanje koraka i potrošnju kalorija, a nema ljepšeg nego vidjeti da malo znoja nosi i rezultate. Korak dalje u ponudi ovakvih pomagača krije HUAWEI Watch Fit koji nudi 12 vrsta animiranih brzih treninga za vježbanje na poslu, istezanje cijelog tijela, trbušnjaka i uključuje 44 standardne demonstracije pokreta što znači da možete eliminirati pretraživanje demonstracijskih videa na internetu za vrijeme čijeg pretraživanja najčešće i odustanete od treniranja.

Sposoban je otkriti početak vježbanja, prepoznati vrstu treninga i podsjetiti vas da ga počnete pratiti. Nakon završetka možete vidjeti detaljnije mjerne podatke, profesionalnu analizu i znanstvene smjernice u aplikaciji HUAWEI Zdravlje dok on prati vaš napredak u kondiciji kroz čitav dan i podsjeća vas da svako malo ustanete kako biste spriječili pretjerano sjedenje. Ovako mali uređaj uistinu može poboljšati vašu aktivnost i pozitivno utjecati na zdravlje, a animirani treninzi zvuče kao spas dok vježbate kod kuće.

Uz malo sreće Božić ćemo dočekivati bijel, a s dolaskom snijega dolaze i mogućnosti zimskih aktivnosti. Dok iščekujemo snijeg poslužit će i klizanje koje, osim što je blagdanska zanimacija idealna za društvo i zabavu, ujedno je i aktivnost koja utječe na čitavo tijelo i tako omogućava gubljenje mnoštvo kalorija. I samo hodanje i šetnja po romantično ukrašenim ulicama grada pozitivno utječe na zdravlje, a može se prakticirati u bilo koje doba dana i pod ruku sa svojom boljom polovicom. Ako nas iznenade pahulje snijega ili imate mogućnosti za odlazak u planine šteta je da ne iskoristite mogućnost skijanja koje poboljšava fleksibilnost tijela, bolju ravnotežu te jača trbušne mišiće i mišiće nogu.

Koliko god lijep, skijanje je i opasan sport pa budite oprezni prilikom aktivnosti kako na kraju praznike ne biste dočekali u krevetu. Osim kvalitetne skijaške opreme, malo vještine i hrabrosti, jedan dio posla za vas može odraditi i tehnologija. Pametni sat HUAWEI Watch Gt 2 Pro pruža sveobuhvatne podatke kao što su broj otkucaja srca, prosječna brzina, maksimalni nagib, staza i udaljenost za skijaško trčanje, skijanje i bordanje na skijaškom terenu. Osim toga, također možete primati glasovna upozorenja ako bilo koji podatak premaši uobičajenu razinu što ga čini kao idealnu pratnju za održavanje ravnoteže pri punoj brzini. Zato se ove zime aktivirajte još više, a ako niste fan klasičnog skijanja i zimskih sportova, još je mnogo aktivnosti kojima se možete baviti stoga nipošto nemojte odustajati prije nego ste počeli.

Blagdani su prvenstveno vrijeme za obitelj i male slatke radosti pa neka vam cilj bude da se što bolje nosite s izazovima na blagdanskom stolu, a da moguća šteta na vašoj formi bude što manja jer prioritet blagdana je da se provede u zajedništvu i uživanju, ali bez kasnije grižnje savjesti.