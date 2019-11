Odlučili smo iz prve ruke provjeriti prije svih što se od odjeće i modnih dodataka isplati ugrabiti po sniženim cijenama. Kao i svake godine dosad, i ove godine za vrijeme Black Fridaya brojne trgovine nude senzacionalne popuste, najčešće i najbolje popuste u godini.



U Shoosteru iskoristite 20% popusta na sve artikle uključujući i one artikle koji su već na popustu do 50%., a u Massu 20% na sve artikle. Lisca je osigurala 20% na sve, a Croata ima posebnu ponudu koja uključuje 20% popusta na cijelu mušku i žensku kolekciju.



Ako vama dragoj osobi planirate ovog Božića pokloniti poseban dar koji će joj ostati u sjećanju, nakit je zasigurno odlična ideja. Mark Pjetri nudi do 60% popusta na dio srebrnog asortimana i do 50% popusta na brendirani nakit, 30% popusta na zlato, 10% popusta na dijamantni nakit, dok u Dicti možete uštedjeti od 20 do 60 posto na određene modele.



Ljubitelji satova i nakita pronaći će nešto za sebe i bližnje i u Festini, gdje će popusti trajati cijeli vikend, i to od 20 do 30 posto popusta na redovne cijene artikala, do 60% popusta na određeni dio asortimana, te dodatnih 10% popusta na već sniženi dio asortimana. Cordis satovi nude 40% popusta na gotovinsko plaćanje i 30% popusta na ostale oblike plaćanja. Endi Centar pak nudi cjelokupan asortiman sunčanih naočala i satova snižene 30%.



Ako ste u potrazi za cipelama ili tenisicama u Kopitarnu, u kojoj za jedan kupljen proizvod ostvarujete 50 posto popusta. Converse nudi do 40 posto popusta na cjelokupan asortiman, dok je The Athlete's Foot pripremio je 30% popusta na sav asortiman po redovnim cijenama, a Under Armour nudi popuste do 60 posto. 30% popusta na sav asortiman po redovnim cijenama i 10% popusta na sniženi asortiman čeka vas u Champion shopu, a Black Friday groznica zahvatila je i Sport Vision u kojoj nude 30% popusta na sav nesniženi i 10% popust na sav već sniženi asortiman. Extra Sports nudi 30% popusta na sav nesniženi i dodatnih 10% na već sniženi asortiman.



Ako za vrijeme Black Fridaya želite 'upecati' udobne i tople zimske veste, u Terranovi imate priliku kupiti dvije za nevjerojatnih 119,90 kuna, a ako ste ljubitelji sportskog odijevanja, onda vam predlažemo da se uputite pravac u Napapijri, u kojem vas očekuje 30 posto popusta. Donje dijelove, pleteninu i jakne sniženu 30 posto možete pronaći u Tom Tailoru, dok Benetton nudi također 30 posto za određeni dio kolekcije. C&A već sniženu kolekciju snizio je još 50 posto, Orsay je pripremio 20% popusta na svu kupovinu, baš kao i Galileo koji je cjelokupni asortiman snizio čak 40 posto.



Black Friday popusti stižu i u MAC Cosmetics - i to 20 popusta na sve proizvode. Francuski L'Occitane cijeli asortiman snizit će 15 posto, a popust na kupnju iznad 350 kuna je 20 posto. NYX šminku pronaći ćete sniženu 30 posto, a taj se popust odnosi na sav asortiman osim na Love Lust kolekciju. U Farmaciji ćete moći pronaći odabrane dermokozmetičke proizvode renomiranih brendove snižene 20 posto.



U iRobotu možete ostvariti do 28% popusta, a Idexe nudi 20 posto na cjelokupan asortiman. Koko Kids Store također je na cjelokupan casual asortiman pripremio 30 posto popusta i to za sve oblike plaćanja, a 40% popusta za plaćanje gotovinom. Eureka Kids nudi 30% na kupovinu iznad 300 kn. Magic Baby nudi 30 – 50% popusta na odabrani dio asortimana.



U Polleo Sportu su mega popusti do 70% cijeli tjedan, dok u Top Shopu možete ostvariti i do 80% na dio asortimana. Kamena Duga daje popust od 40% na sve osim na torbe i već snižene artikle. U Zoo Cityju pokloniti će igračku svakom ljubimcu koji ih posjeti, a vlasnici kartica programa vrijednosti dobiti će duple bodove za svaku kupovinu u petak 29.11. Popuste od 50 % ostvariti možete i na Nespresso dodatke (odnosi se na šalice, žličice i dispenzere) uz uvjet kupnje 50 kapsula Nespresso kave i na Nespresso Aeroccino 3 ili Aeroccino 4, uz uvjet kupnje 100 kapsula Nespresso kave.



Izdvojili smo nekoliko komada odjeće, cipela i modnih dodataka iz brojnih trgovina u Arena Centru te smo složili sedam odličnih stajlinga za svačiji ukus i džep, a koji vam mogu poslužiti za inspiraciju u nadolazećim danima.