Usvojite ovu sitnicu i napravit ćete veliku stvar za borbu protiv klimatskih promjena

Ovih dana medijima odjekuju vijesti kako Italija, kao prva zemlja u svijetu, u škole uvodi obaveznu nastavu o održivosti i klimatskim promjenama. Lijep je to nastavak priče o alarmantnim promjenama koje zahvaćaju okoliš. Dobre i zdrave navike važno je usvajati od najranije dobi. Razvoj svijesti da se već i malim koracima može značajno utjecati na velike promjene ključna je pretpostavka dugoročne održivosti. Zašto ne početi recikliranjem?

Zašto se Hrvati boje recikliranja?

Jedna je nedavno objavljena studija prilično direktno ukazala na razloge zašto naši sugrađani od te prakse zaziru. U istraživanje je bilo uključeno gotovo 1.000 mladih Dubrovčana. 70 posto njih ne razlikuje smeće od otpada, a jednako toliko njih otpad ne razvrstava nikad ili to rade vrlo rijetko. Razlog za to je pomalo iznenađujuć.



Dubrovčani ne recikliraju jer ne vjeruju u institucije te su stajališta da odvajanje ionako nema smisla jer će otpad ionako završiti na odlagalištu komunalnog otpada. Zanimljivo je spomenuti i podatak da golema većina ispitanika vjeruje da se ključ boljeg gospodarenja otpadom krije u većoj informiranosti i edukaciji – što itekako zorno argumentira ispravnost odluke talijanske vlade o uvođenju nastave o održivosti u škole.



Rezultati hrvatskog istraživanja u skladu su s globalnim trendovima. Ljudi se na recikliranje ne odlučuju zbog pet glavnih razloga: nije im zgodno, u svojim kućanstvima nemaju dovoljno prostora, nitko im ne plaća da bi to radili, ne vjeruju da će time išta promijeniti ili su naprosto prelijeni.