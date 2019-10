Godinama se neuspješno borite s vlagom u kući? Onda za vas imamo idealno rješenje

Bez obzira na to živite li u vlastitom stanu ili ste podstanar, bez obzira na to živite li u prastaroj zgradi ili pak novogradnji podignutoj po najnovijem kriku mode, u jednom ste se trenutku vjerojatno susreli s problemom vlage u svom domu. Dolazi u mnogim oblicima, opasna je iz niza razloga te je stoga jako važno na vrijeme locirati problem. Provjerite koje opasnosti prijete od vlage i s njom povezanim pojavama te naučite kako je se riješiti brzo i efikasno

Vlaga je potencijalni neprijatelj svakog doma. Na stranu to što izgleda krajnje neprivlačno te što mrlje na zidovima nerijetko prati i za vlagu karakterističan miris, prisutnost vlage u našim domovima može predstavljati i ozbiljnu prijetnju po naše zdravlje. Jer, gdje je vlaga plijesni nisu daleko.



A plijesni pripadaju obitelji gljivica. One, pak, najbolje uspijevaju na onim mjestima u našim domovima gdje se najčešće skuplja vlaga – podrumi, prostori oko prozora, stropovi, kupaonice te kuhinje. Ono problematično kod gljivica, baš kao i kod vlage, nije izgled. Plijesni proizvode iritanse i alergene koje ne možemo uočiti golim okom, ali ih zato možemo udahnuti i one tad krenu stvarati probleme u našim plućima.