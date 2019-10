Tko je djevojka koja je uzdrmala svijet i kako je promijenila Hrvatsku?

Tinja

Tinja je projekt izgradnje platforme čiji je primarni cilj povezati instalatere solarnih panela i one koji žele instalirati solarne panele na svoj posjed, no uz to izgraditi zajednicu koja brine o obnovljivim izvorima energije i nastoji ih implementirati u svakodnevni život. Tinja je već osvojila nekoliko nagrada, sudjelovala u 10. generaciji Zagrebačkog inkubatora poduzetništva, projekt je predstavljen na Open Government Partnership Summitu u Parizu 2016., a kao najveće postignuće valja istaknuti nagradu za najbolji hrvatski Energy startup na natjecanju Startup Europe Awards.



Njegova je pokretačica 23-godišnja studentica FER-a, Kaja Pavlinić. Ova je mlada žena, uz hrpu drugih priznanja, dosad pokupila čak tri Oskara znanja. Nekoliko je puta bila među prva tri mlada informatičara u svijetu. Trenutačno, uz podršku Američkog veleposlanstva u Zagrebu, vodi i antikorupcijski projekt Integritas. Integritas je namijenjen osvještavanju učenika i studenata o važnosti akademskog poštenja i čuvanja integriteta zajednice, što se postiže putem Facebook stranice i radionica diljem Hrvatske.

Solarkiosk Solutions

Solarkiosk Solutions sve je utjecajnija berlinska kompanija koja dizajnira, razvija i proizvodi inovativna solarna rješenja za druge biznise. Pohvalnija je još i činjenica da se radi o firmi koja pomoću svog solarnog kioska u zemlje nerazvijenog trećeg svijeta prvi put uvodi tehnološke mogućnosti suvremenog doba.



Od 2011., kad je kompanija pokrenuta, njihov je solarni kiosk postavljen u više od 250 zemalja. Etiopija, Kenija, Tanzanija, Gana i Bangladeš samo su neke od njih. No, zahvaljujući solarnom kiosku zaposlene su tisuće ljudi dok su milijuni ljudi, zahvaljujući solarnoj energiji, prvi put okusili nama uobičajene stvari poput frižidera, suvremeno opremljenih mini klinika, škola, sustave za pročišćavanje vode, Internet te stalno dostupnu električnu energiju – barem kad su manja naselja u pitanju.



Solarkiosk je prisutan i na područjima humanitarnih kriza. Uz pomoć svojih partnera kao što su Coca-Cola, Siemens ili Ericsson opremaju izbjegličke kampove mini klinikama i školama.

Amazon

Kad smo govorili o velikim igračima koji sudjeluju u tranziciji na održivi razvoj mislili smo, između ostalih, i na Amazon. Ovaj gigant ulaže ozbiljan novac u zelenu budućnost kompanije. Iz ove su kompanije, tako, najavili ulaganje od 440 milijuna dolara u električne automobile kako bi podržali smanjenje emisije stakleničkih plinova. Osim toga, Amazon će te iste aute početi koristiti kao svoja dostavna vozila i to do 2021. godine.



Dodatno, sva Amazonova postrojenja dugoročno očekuje promjena na 100 posto zelenu energiju. Do 2024. godine prebacit će 80 posto proizvodnje na obnovljive izvore energije dok bi tranzicija za ostalih 20 posto trebala biti gotova do 2030. Amazon je i jedan od ozbiljnijih ulagača u solarne panele. Pomoću njih, trenutačno, proizvode dovoljno energije za čak 368.000 kućanstava.



A fokus im je i na direktnijem pristupu zaštiti prirode. Nedavno su najavili ulaganje od 100 milijuna dolara u pošumljavanje, zaštitu močvarnih područja i pašnjaka. Fondacija koju su osnovali također će pomagati u čišćenju stakleničkih plinova iz atmosfere.