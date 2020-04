Momak zvan Joe (A Guy Named Joe), Victor Fleming (1943)

„Momak zvan Joe“ je film iz 1943. koji je režirao Victor Fleming. Film je producirao Everett Riskin, a glumili su Spencer Tracy, Irene Dunne i Van Johnson. Scenarij koji su napisali Dalton Trumbo i Frederick Hazlitt Brennan adaptiran je iz priče Chandlera Spraguea i Davida Boehma za koju su nominirani za nagradu Akademija za najbolje napisanu, originalnu priču. Film je poznat po tome što je to ujedno i prva glavna Van Johnsonova uloga. Sadrži i popularnu pjesmu Freda Ahlerta i Roya Turaka "I'll Get By (As Long as I Have You)" koju je u filmu izvela Irene Dunne. Steven Spielberg je 1989. snimio remake tog filma pod nazivom „Zauvijek“.