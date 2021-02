Emilia Clarke i Hugh Laurie se pridružuju postavi dolazećeg animiranog filma The Amazing Maurice

Postavi nadolazećeg animiranog filma The Amazing Maurice pridružili su se dr. House Hugh Laurie i Zaštitnica sedam kraljevstva Emilia Clarke. Medijska kompanija Sky objavila je glavnu glasovnu postavu skorašnjeg animiranog filma The Amazing Maurice. Glasove će u ovoj animiranoj adaptaciji posuditi talentirani Hugh Laurie iz serije House i zvijezda serije Game of Thrones Emilia Clarke. The Amazing Maurice je animirana adaptacija istoimenog romana pokojnog Terry Pratchetta. Roman The Amazing Maurice objavljen je 2001. godine i prvi je roman iz Pratchettove Discworld serije namijenjen djeci. The Amazing Maurice and His Educated Rodents prikazuje parodiju poznate folklorne bajke o Čarobnom frulašu iz Hamelina. Priča prati lukavog riđeg mačka Mauricea koji se sprijatelji s dječakom koji svira frulu i hordom štakora koji govore. Zajedno skuju plan da zagade gradove štakorima kako bi ih onda dječak otjerao.

Ovaj plan lake zarade propadne kada pokušaju zavarati stanovnike Bad Blintza. Hugh Laurie će dati glas mačku Mauriceu, a Emilia Clark će glumiti Maliciu, kćer gradonačelnika grada Bad Blintza. Njima će se pridružiti David Thewlis, Himesh Pate, Gemma Arterton i Hugh Bonneville. Film će režirati Toby Genkel i Florian Westerman. Genkel, uspješan redatelj u svijetu animiranog filma, lani je režirao Two by Two: Overboard! The Amazing Maurice će biti Westermannov redateljski debi, a u svijetu filma najviše iskustva ima u području vizualnih efekata u animiranim filmovima i najpoznatiji je kao CG direktor na filmu Little Dodo. Film The Amazing Maurice produciran je uz potporu zaklade Pratchett i u suradnji s Pratchettovom produkcijskom kompanijom Narrativia. Narrativia je odnedavno u partnerstvu s Endeavor Content i Motive Pictures i trenutno planira produkciju nekoliko adaptacija iz Pratchettove Discworld serije romana. Narrativia je također obećala vjernim fanovima da će adaptacije zadržati duh izvornog materijala.

The Amazing Maurice stiže u kina slijedeće godine.