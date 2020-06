Što je zajedničko ambicioznoj putoholičarki, friško vjenčanom bračnom paru i zaposlenom studentu?

Pitate se koja je tajna uspjeha studentice putoholičarke koja usto još i radi u jednoj od naših najvećih korporacija?

Ustajanje je, možemo slobodno reći, skoro u cik zore. Kako drugačije reći da ustajem u šest ujutro? Čovjek bi pomislio da to radim iz nekog posebnog razloga, ali ne. Ustvari jednostavno volim jutra i kvalitetno iskoristiti dan iako radim od devet. To vrijeme inače koristim za odlazak u teretanu i odmah znam da će mi dan biti odličan. Po jutru se ipak prepoznaje dan! Frendice me nikad nisu kužile.



Kao nekome tko studira – mama, ne brini, skoro sam pri kraju – i usto radi te još neviđeno rado putuje, priznajem da mi je ponekad teško održati sve pod kontrolom. A svi kolege studenti koji studiraju daleko od doma i mamine kužine će me shvatiti još i bolje. Nas doma ne čekaju kuhani obrok i oprane gaće. Mi se sami moramo pobrinuti za sebe. Žongliranje između brda poslovnih, studentskih, društvenih i kućnih obveza naša je svakodnevica. Ali ne žalimo se! Jer ipak, studentski život je samo jedan!



A kakav bi to studentski život bio bez barem jednog putovanja godišnje? Dobro, u mom slučaju minimalno šest. I da se razumijemo. Vidi se kad je netko student putnik. Puni smo adrenalina, na aerodrome dolazimo s jednim ruksakom. Pokušavamo posjetiti što više kul mjesta, dodatni plus je, naravno, instagramabilnost lokacije. Tužna je stvarnost ipak ta da su slike besplatne, za razliku od hrane u seksi restoranima. Osobito ako pričamo o nešto skupljim destinacijama.

Prije koji mjesec, kad se granice još nisu zatvorile, zaputila sam se na put sa svojom mlađom sestrom. Obje smo svoje ruksake napunile ni više ni manje nego instant hranom. Dušu dalo za avionske letove! Razne bogate kaše služile su nam kao odličan doručak prije razgledavanja. A odmah smo pripremile i brzinski ručak - Fini-Mini juhice od bundeve koje smo pretočile u termosicu. Pametna odluka s obzirom na to da nas je uhvatila kiša usred razgledavanja. Pronašle smo mali kišom nepogođeni kutak i iskoristile nevrijeme za mali spontani piknik. To su doživljaju koji se pamte! A čim je sunce pomolilo svoje lice iza oblaka, vratile smo se razgledavati prekrasnu poviješću bogatom Maltu.



Sve što je lijepo kratko traje, a svaki povratak u realnost znači vraćanje na posao i ostalim obavezama na koje nitko ne misli dok uživa u putovanju. Što ne znači da ne volim svoj posao. Upravo suprotno! Dio sam maloga tima kojeg karakterizira dinamičnost, živost i vječnom zabavom prožeta radna atmosfera. Upravo radi takve dinamike nekad je nemoguće imati pretjerano dugu pauzu.



Ali, ništa zato. Srećom u svome ormariću uvijek imam zalihe juha u vrećici i svi već znaju da se sa svake pauze za ručak vraćam već nakon 10 minuta. Tih 10 minuta je samo za mene i opuštanje u Fini-Mini juhi dok čekam kolegu Antuna koji se uvijek pojavi kao da zna da imam još jedno pakiranje juhe u ormariću i pita me može li mi se pridružiti. Naravno! Odmah smo spremni za jednu zajedničku pauzu i raspravljanje o novim idejama i projektima.



Povratak u stan nakon posla, odlaska u knjižnicu zbog pisanja diplomskog rada i nekoliko kava znači i povratak kućanskim obavezama koje sam ranije spomenula. Umorna od cijeloga dana često se sjetim da sam jelo svela na minimum. Pa tko će još i kuhati na kraju dana? Pogotovo ako, kao ja, volite pojesti 'nešto na žlicu'. Često se sjetim mamine juhe od špinata. Tako kremasta, prepuna okusa uvijek me vraća u Istru i izaziva u meni želju da odmah spakiram ruksak i istoga dana uživam u maminoj kuhinji. To naravno nije moguće. Tada posežem za okrjepom koja mi je toliko potrebna nakon stresnog dana – Fini-Mini juha od špinata koja je približno najbliža maminoj. I odmah me obuzme toplina i vrati mi se osmijeh na lice. Unosom hrane, tijelo vraća novom energijom koja služi za završetak dana i pripremanje na novo dizanje u zoru. Živio studentski život!