Donosimo insajderski izvještaj! Naš dizajner/developer recenzira novi Huawei MateBook x Pro

Antun Črnja čini dio nezamjenjive karike Tportalovog native studija. Svojim inovativnim i kreativnim pristupom rješavanju zadataka u kratko se vrijeme nametnuo kao go to problem solver u okruženju iznimno zahtjevnog tržišta, a svoj je talent demonstrirao i na projektu s kojim se u ovom trenutku bavite.



Naš je kolega, za potrebe ovog projekta, odvojio trenutak svog dragocjenog vremena te u tančine proučio što novi MateBook x Pro donosi.



Zahvaljujući svojoj struci kao i dnevnim zadacima s kojima se susretao radeći na ovom projektu nametnuo se kao optimalan izbor čovjeka kojega je zapala čast recenzirati uređaj o kojem ćete u nastavku čitati.



Hauwei MateBook X Pro 2020 namijenjen je prvenstveno poslovnim ljudima koji su zadržali zaigran duh s obzirom na to da ovaj laptop u sebi krije prilično elemenata namijenjenih zabavi. I odmah na početku treba istaknuti da najbolje funkcionira kad ga uparite s Huawei pametnim telefonom. Da se razumijemo, ovaj je laptop genijalan i sam za sebe, ali kad već imate priliku – zašto ne stvoriti super funkcionalni eko sustav.

Dizajn ovog laptopa je prepoznatljivo elegantan – minimalizam koji se ogleda u ravnim linijama zaokruženima na rubovima – što ga čini lako prenosivim u svakoj torbi. Teži svega 1.3 kilograma i prilično je tanak, 14.6 milimetara. S obzirom na to da je ovaj laptop srednje veličine korisniku donosi najbolji omjer veličine i težine – što uvelike olakšava njegovu prenosivost. Dolazi u tri boje, a mene je zapala zelena koja je izvedena iznenađujuće elegantno s obzirom na to da je teško pogoditi pravu nijansu zelene i to još u metalu koja neće izgledati kičasto.



Huawei je itekako uspio u tome.



Moram priznati da je prva stvar u kojoj sam krenuo uživati koristeći ovaj laptop njegova tipkovnica. Tipke su dovoljno velike i međusobno udaljene da čovjeku olakšaju posao maksimalno. Touchpad je također super pod dodirom – mekan, a opet dovoljno čvrst da se sve odradi kako treba. Brz je na reakcijama i prilikom navigacije. Moja jedina zamjerka je što je površinom na momente možda malo premali, ali to je zanemarivo za većinu ljudi. Što se sigurnosti tiče, tipka za paljenje ima opciju prepoznavanja otiska prsta što je zgodna opcija za zaključavanje laptopa. Od trenutka gašenja do ponovnog paljenja inače prolazi svega sedam sekundi.

Ono po čemu se ovaj laptop posebno izdvaja od konkurencije u svom cjenovnom razredu je njegov impresivni zaslon. Jedinstveni oblik zaslona ovaj laptop čini osobito pogodnim za rad. Huawei MateBook X Pro 2020 opremljen je 13.9-inčnim LTPS zaslonom s omjerom stranica 3:2 i rezolucijom 3.000 x 2.000 piksela. Osim velikog zaslona, ovo računalo posebno je i zbog svoje sposobnosti vjernog prikaza boja. Huawei MateBook X Pro 2020 također ima mogućnost prikaza 100 posto raspona s RGB boja s kontrastom 1500:1 te gustoćom prikaza od 260 PPI. Zahvaljujući tome ovo računalo nudi prikaz savršeno živih i uvjerljivih boja, bilo da su u pitanju HD slike ili FHD filmovi.



Iznenadit ćete se kad vidite koliko ćete na ovom laptopu moći više pročitati ili napisati. Ako se bavite obradom fotografija, onda će vas visina ekrana dodatno obradovati jer ćete svoj posao obaviti brže, kvalitetnije i uz mnogo manje scrollanja.



Dodatni bonus je prikaz boja koji je sjajan. Ostao sam ugodno iznenađen kad sam vidio koliko su fotografije koje sam prebacio s mobitela na laptop dobro renderirane, boje su ostale nevjerojatno vjerodostojne i žive. Kad smo već kod ekrana treba istaknuti i to da je ovdje riječ o ekranu osjetljivom na dodir što dosta olakšava navigaciju po materijalu na kojem radite.

Još jedan sjajan feature ovog laptopa je njegov moćni sound sustav koji se sastoji od četiri zvučnika. Snažni četverostruki zvučnici i podešavanje frekvencije nude dubok i snažan bas s jasnim visokim tonovima. Također, uz pomoć četverostrukih mikrofona i inteligentne funkcije za smanjenje buke, šum iz okoliša učinkovito se filtrira. Huawei MateBook X Pro može uhvatiti glas s udaljenosti od 4 metra, tako da vas aplikacije s glasovnim naredbama jasno čuju i registriraju.



Što se njegovog 'motora' tiče, tu su procesor 10. generacije Intel® Core™ i7 kao i NVIDIA GeForce MX250 grafička kartica s do 16 GB memorije i do 1TB brze SSD pohrane. I više nego dovoljno da se odradi i najzahtjevniji posao. Osim toga, treba istaknuti i trajanje baterije. Moćna baterija kapaciteta 56 Wh praktično je smještena u tanko kućište. Ona omogućuje do 13 sati reprodukcije videa s jednim punjenjem. Stavka koja će dodatno razveseliti sve one profesionalce čiji se posao nekad odvija na terenu je činjenica što MateBoook x Pro dolazi opremljen ultra laganim džepnim punjačem od 65 W tako da nema potrebe uzimati više punjača za različite uređaje tijekom putovanja.



I za kraj, svakako valja spomenuti vrlo praktičnu i korisnu Huawei Share tehnologiju. Huawei Share dijeli datoteke s pametnih telefona, a nudi i inovativne OneHop načine interakcije između mobilnih i drugih pametnih uređaja poput prijenosa datoteka, dijeljenja zvuka, mrežne veze i projekcije ekrana, donoseći prirodnije iskustvo interakcije. Ova tehnologija korisnicima otvara razne mogućnosti. Primjerice, kad za potrebe uređivanja trebaju prenijeti fotografije snimljene telefonom na računalo, jednostavno mogu dodirnuti poleđinom telefona NFC oznaku "Huawei Share" u donjem desnom kutu računala i uređaji će se odmah povezati.



Huawei možda ne proizvodi laptope dugo, ali se već popeo na sam vrh industrije. Ono po čemu se model koji sam ja koristio posebno ističe su njegov genijalni ekran, kul dizajn i jedna od najboljih tipkovnica s kojima sam se u posljednje vrijeme susreo. U svakom slučaju, vrhunski uređaj koji prema svojim perfomansima ozbiljno konkurira u svojoj kategoriji, ali je istovremeno osjetno pristupačniji od većine laptopa u svojoj kategoriji.