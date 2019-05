Tražiti mjesto na plaži koje nije zauzeto vrlo brzo neće biti jedini problem na hrvatskim plažama. Obala nam, naime ima jedan specifičan problem – opuške koje ostavljaju kako domaći, tako i strani turisti. To nije jedini prljavi problem hrvatskog turističkog ponosa, ali slikovito pokazuje da su nam se problemi zagađivanja mora koje dolazi s kopna nataložili kao prepune pepeljare na ljetnim terasama.

Jadran šalje SOS

Kakve to sve veze ima s nama? Jadransko more dio je svjetskih mora, a posebno je osjetljivo zbog svoje zatvorenosti. I iako se Jadransko more čini čistim (možda i jest jedno od najčišćih, ali ga to i dalje ne čini čistim), prava istina je malo drugačija. Valja situaciju pogledati iz udaljenosti.

Procjenjuje se da oko 8 milijuna tona i to samo plastike završi u svjetskim morima. Osim toga more zagađuju izvodi kanalizacije, otpadne vode brodova, razni izljevi, a veliki dio otpada dolazi s kopna.