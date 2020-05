Riješite kviz, saznajte koji ste tip i naučite kako do ljeta u top formu!

Ti si tvrdoglava!

Tvoj najveći neprijatelj je - celulit. Iako ga sve žene imaju, tebe njegova prisutnost ipak pogađa više nego ostale. Razumijemo te. Zato smo odlučili predstaviti saveznike u borbi protiv ovog ljutog neprijatelja koji srećom ne šteti zdravlju, ali smatra se kozmetičkim nedostatkom. Svi znamo da je celulit posljedica nezdravog života, nepravilne prehrane i premalo kretanja. A kad se tome dodaju još genetika i stres, dobivamo recept za celulit.



Ali, bez brige! Za sve u životu postoji rješenje pa tako i za celulit! Unosom kvalitetnih i zdravih sastojaka, vježbanjem, ali i njegom možeš puno napraviti u poboljšanju izgleda svoje kože. Zato donosimo za početak recept za ukusno jelo koje neće stvarati grižnju savjest sa svakim novim grizom.

Recept za ukusan ručak:

Losos s batatom iz pećnice

Losos je namirnica prepuna omega-3 masnih kiselina koje dokazano reduciraju masnoću. Smanjenjem masnoće dolazi do poboljšanja cirkulacije, što je početak borbe s redukcijom celulita. Ako niste najveći fan lososa, ništa zato. Tuna ili orada uskočit će tu kao više nego pristojna zamjena. S druge strane, batat vrvi vitaminima iz skupine C i E, beta-karotena i kalija. Češćom konzumacijom ubrzava se cirkulacija, baš kao i kod lososa, što je ključ uklanjanja celulita.



Batat operite, malo nauljite i ubacite u prethodno ugrijanu pećnicu na 190°C na sat do sat i po’. Nakon sat i 15 minuta provjerite koliko je pečen – treba biti mekan, dok bi ljuska istovremeno trebala zadržati čvrstinu. Batat treba pustiti neko vrijeme kako bi se dovoljno ohladio.



Odrezak lososa premažite maslinovim uljem, morskom soli i paprom. Prije prženja odrezak lososa potrebno je osušiti suhim kuhinjskim ručnikom. Pecite ga na tavici na umjerenoj temperaturi kako bi dobili srednje pečeni odrezak i to 3 do 4 minute sa svake strane. Tako će imati hrskavu koricu izvana i ostati sočan i slastan iznutra.

Najučinkovitije vježbe protiv celulita

Ako nemate dovoljno vremena za jutarnju rutinu trčanja ili ipak niste najveći fan plivanja donosimo prijedlog za vježbe kod kuće uz nekoliko korisnih trikova:

Njega kože s celulitom

Njegu kože zahvaćene celulitom treba započeti već kod prvih znakova njegovog pojavljivanja i uvesti ju u svakodnevnu rutinu njege. Afrodita je prepoznala problem celulita i lansirala najnoviji proizvod pod nazivom ANTI-CELLULITE BOOST s učinkom grijanja koji djeluje kao detoksikacijski aktivator.



Sastojak bodljikava veprina pospješuje izlučivanje vode i drugih probavnih produkata iz celulitnog tkiva dok eterično ulje grejpa potiče prokrvljenost kože (mikrocirkulacija) i oživljuje limfni sustav, a tu je i silicijeva zemlja koja djeluje kao snažan antioksidans. Odličan je za sve koji žele poboljšati teksturu kože i smanjiti pojavu narančine kože.