Smijeh, suze, svađe, rasprave, pa rođenje djeteta, sklapanje braka, najvažniji ispit na fakultetu ili prvi javni nastup pred publikom. Sve su ovo stanja u kojima čovjek izgubi pojam o vremenu i mjestu i vlastitim emocijama. Kada uzbuđenja ovog tipa prođu, jedino što želite je dobro se naspavati. Evo i zašto… Ljutnja povećava dijastolički tlak i pojačava otkucaje srca koje se nakon početne reakcije sporije umiruje.



Tuga je emocija od koje se tijelo sporo oporavlja, pa su posljedice koje takvi događaji ostavljaju na tijelo dugoročni. A onda je tu i nešto dobro… S razlogom je sreća emocija kojoj najviše težite jer poput intenzivnog treninga, vaše tijelo proživljava sva moguća stanja, od ubrzanog do normalnog rada srca. Sve navedene emocije istinski ubrzavaju srčani ritam zbog čega imate osjećaj kao da vježbate i usput postižete brzinu otkucaja srca i do 80% od maksimuma.



No, dubokim disanjem se polako vraćate u normalu. Kako znate? Vaše pametni sat to je već zabilježio. Prilikom prvog nošenja Garmin Venu Sq unijeli ste podatke koji govore o vašoj prosječnoj tjelesnoj aktivnosti, udisajima i srčanom ritmu. Pametni sat prepoznaje vaše dnevne korake, broji ih, ali ne samo to, nego vam uz pomoć Body Batteryja mjeri energiju kroz dan i daje do znanja kada trebati biti aktivni, a kada je vrijeme da stanete na loptu i odmorite. Sada ipak malo razboritije promišljate o vremenu odlaska u krevet, zar ne?



Onaj osjećaj koji vam pruža trčanje, ronjenje i plivanje je neponovljiv, a baš te rudimentarne aktivnosti izazivaju pojačane otkucaje srce koje mjere specijalizirani trackeri na aplikaciji Garmin connect. Ona u svakom trenu spaja vaš mobitel i sat pomoću Bluetootha ili GPS-a, kako bi se postigla optimalna sinkronizacija i pregled aktivnosti koje u danu radite.



Osim klasičnih sportova, aplikacija sadrži i poseban track za specifične sportove poput skijaškog trčanja, SUP-a i joge. Sve odreda zanimljive i neobične aktivnosti od kojih će vaše srce lupati jače, a Garmin Venu Sq sve to popratno bilježiti.