Još jedan primjer tinejdžera koji rade više od mnogih političara. Jedan je 17-godišnji srednjoškolac, naime, otvorio web stranicu koja prati slučajeve korona virusa uživo širom svijeta.



Avi Schiffmann, koji se naučio kodirati gledajući videozapise s YouTubea, stvorio je nCoV2019. Stranica je kreirana krajem prosinca prošle godine, kad korona virus još nije otkriven izvan Kine. Stranica - koja je u međuvremenu posjećena više od 40 milijuna puta - prati informacije uživo koje objavljuje Svjetska zdravstvena organizacija i centri za kontrolu bolesti.



Uz prikaz broja potvrđenih slučajeva, smrti i oporavka od virusa, web mjesto sadrži interaktivnu kartu, podatke o bolesti i mogućnost pretplate koja vam omogućuje svakodnevne nadopune koje se šalju u vaš inbox. "Glavni je cilj bio pružiti jednostavan način pregleda pravih činjenica i podataka, bez potrebe za izradom web stranica koja je pristrana ili puna oglasa. Ne biste trebali proći kroz vladine web stranice kako biste preuzeli dnevni PDF koji je vjerojatno zastario do trenutka kada ste ga pročitali, a morate prolaziti kroz sve vrste složenih stvari samo da biste vidjeli podatke koji vas zanimaju " – rekao je Avi.

