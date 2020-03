Evo kako vam glazba može pomoći u uspješnom radu od doma

Razgovarali smo s nekoliko ljudi koji imaju prakse u radu od kuće i upozorili su nas na jednu važnu stvar. Evo zašto biste trebali obratiti pozornost na glazbu koju slušate!

Utjecaj korona virusa na gospodarstvo eskalirao je poprilično brzo i rezultirao slanjem velikog broja radnika na rad od doma. Za neke od vas ovo možda nije nepoznanica, ali velika većina radne snage nije upoznata s radom od doma koji bi mogao potrajati nekoliko dana pa čak i tjedana.



Uspostavljanje funkcionalnog i održivog radnog mjesta kod kuće će mnogima od nas predstavljati izazov, pogotovo onima koji na rad od doma nisu naučeni ili naviknuti. Sigurno nećete odraditi najbolji posao u narednim danima ukoliko se smjestite na kauč ili provodite dane u zamračenom prostoru – iako se čini izbor čini zavodljivijim, neće baš dobro utjecati na vašu produktivnost.



Oni koji imaju puno iskustva s radom od doma kažu kako u tome zapravo uživaju, ali isto tako priznaju da rad od doma može biti izazovan. Pauza na balkonu ili prozoru svakih sat vremena ili pak pauza za ručak koju provode u šetnji s psima na svježem zraku nekima je super benefit rada od doma. S druge strane, rad od doma svatko od nas treba prilagoditi sebi – tako da setapiranje idealnog home officea neće proći bez malo eksperimentiranja. Jedan od elemenata na koji mnogi nisu navikli, ali koji može pomoći oko boljeg rada od doma je zasigurno i glazba.



Porazgovarali smo s nekima od vas koji imaju više iskustva u radu od doma, evo i par ideja! Vedran radi u IT inudstriji, konkretno bavi se programiranjem. Njegov posao zahtjeva komitment i snažan fokus na zadatke – odnosno probleme koje mora riješiti. Vedran radi u međunardonom virtualnom timu, a svoj posao obavlja iz stana u Zagrebu. Svako jutro započne s fizičkom aktivnošću, nakon ustajanja u 5 ujutro, a odmah poslije planira svoj rad – kaže kako ne voli gubiti vrijeme na sitnice pa sve što mu je potrebno – tako i glazba priprema prije nego što krene na konkretan posao. „Glazba mi je pokretač dana, a kada je nema imam osjećaj da mi nešto nedostaje. Uz glazbu se puno lakše fokusiram na ono što radim. Ovisno o moodu u kojemu se nalazim imam pripremljene playliste na Spotifyu, a rijeđe sluša,m glazbu na YouTubeu. Najčešće stavim sluške, a dok radim pauzu pustim glazbu na zvučnike.



Porazgovarali smo i s Igorom, kreativcem koji se bavi oglašavanjem i tržišnim komunikacijama. Njemu je glazbena podloga uvijek prisutna u radu, a evo i zašto: „Posao kreativca zahtjeva balans između kaosa i reda. Između buke i tišine. Red, tišina i mir potrebni su u strukturiranju ideje. Ideja mora biti jasna, koncizna i imati jasno definirani lajtmotiv na svim kanalima, u svim formatima pa često i u svim prilikama. To je racionalni dio kreativne komunikacije i da bi se to postiglo potrebni su mir i koncentracija.“



Ipak, da bi ideja nastala potreban je uvid, a da bi se prepoznao uvid, potreban je kaos. Potrebna je hrpa informacija, doživljaja, inputa i podražaja - što vizualnih, što slušnih. Potrebno je jedno mazohistično izlaganje bombardiranju različitih nepovezanih informacija. Zašto? Zato što se tako dolazi do inspiracije. To je kao čitanje. Da bi dobro pisao, moraš puno čitati. To ti neće izravno pomoći s kreativnim problemom s kojim se suočavaš, ali će te podsvjesno nahraniti izrazima, konstrukcijama misli i stilovima.



Sve to ti dobro dođe kada moraš ideju prevesti u poruku. Rad od kuće je izazovan upravo zato što je teško postići taj balans. U uredu uvijek netko nešto priča i ta pozadinska buka je nešto što ti paše. Kada je prevelika tišina, onda čuješ previše svojih misli, a kada imaš nešto za "utišat", onda ti se misli koncentriraju na zadatak. U radu od doma je to malo drugačije jer je oko tebe dead silence. Zato je dobro taj background noise postići glazbom. Osobno, slušam glazbu ovisno o tome kakav je zadatak ispred mene. Ako je nešto što zahtjeva racio, fokus, strukturirane misli, efikasnost i konkretan output, onda se najčešće radi o nekom hard core metalu ili starom dobrom boom bapu.



Što je kraći rok, to je agresivnija glazba. Ako je nešto gdje ti misli trebaju lutati, nešto što zahtjeva tok svijesti, a to je najčešće onaj kreativni, iracionalni dio, onda me posežem za instrumentalima na bazi gitare ili pijana. Bitno je da su progresivni, optimistični, vizionarski. Na primjer nešto od Jarrea, Prydza , ili nešto od Pink Floyda . Neko pravilo je - beatovi, rifovi i stihovi za odrađivanje, a instrumentali, klavijature i solaže za stvaranje.





Što znanost kaže o utjecaju glazbe na rad?

Čak i znanost podupire tezu da bi glazba trebala biti sastavni element rada od doma. U jednom istraživanju iz 1994 navodi se, tako, da je slušanje glazbe prilikom izvršenja repetitivnih zadataka pomoglo ljudima da svoje zadatke završe puno brže, točnije li i zabavnije – uz manje dosade. Znanstvenici navode i da je slušanje pjesama koje su nam poznate ili pak one koje se temelje na istom beatu zapravo najbolje za fokusiranje. Srećom, ako je do nečega lako i jednostavno doći na internetu, onda je to je sigurno upravo glazba.

Evo kako nam glazba pomaže u radu od doma (i u radu općenito)

1. Uz glazbu sa vokalima se puno teže fokusirati

Ovo ima smisla, zar ne? Jako se lako prepustiti pjevušenju ili samo slušanju tekstova i tako „odlutati s posla“



2. Poznata glazba je najbolja za fokusiranje

Neuroznanstvenici su u istraživanju iz 2011 otkrili da dok slušamo novu glazbu jako često fokus selimo na nove, nepoznate zvukove – što ima smisla!



3. Slušanje glazbe pomoći će vam oko izvođenja radnji koje se ponavljaju

S ovim se slažu i kirurzi koji tijekom operacija nerijetko slušaju glazbu kako bi se bolje fokusirali na ono što rade. 4. Za kognitivne zadatke ne postoji najbolja glazba

- uz jednu iznimku koja se možda nekima neće svidjeti Istraživači s Ohio Wesleyan University 1989 dokazali su da mirna glazba, glazba sa malo „informacija“ kao glazba koja ima ponavljajuće taktove najbolje potiču koncentraciju.



Dodatno, takva glazba smanjuje i stres čak i više od same tišine. Nekima od vas se neće svidjeti – ali zvukovi iz prirode i klasična glazba najbolji su odabir. Još jedno istraživanje, novije, iz 2012. godine koje se bavi Učenjem i individualnim razlikama, pokazalo je da studenti i učenici rješavaju testove puno bolje uz podlogu klasične glazbe. Ako niste do sada, onda je stiglo vrijeme je da nađete omiljenog si klasičara.



5. Upbeat glazba može bustati fizičku aktivnost

Ovo je možda poznatije onima koji se bave sportom. Nešto živahnija glazba sportašima pomaže da budu dulje fizički aktivni, ali i da osjećaju manje zamora u tijelu. Ta, koga jedan Sweet child of mine neće pokrenuti?



6. Slušanje glazbe između dva zadatka pomaže kod produktivnosti

Prije nego krenete na sljedeći zadatak, malo glazbe može pomoći sa opuštanjem, bistrenjem misli, ali i kod pripreme vašeg idućeg zadatka.



Nije naodmak spomenuti niti kako je u radu od doma važno, baš kao i u uredu, kretati se i paziti na svoje tijelo. Glazba je odlična podloga za gibnje. Stoga, slobodno u svojoj pauzi odradite svoj originalni plesni okret – pogotovo ako ste sami doma.



Ovo iskustvo biti će još bolje, ako imate odličnu opremu za slušanje glazbe. Zato je sad vrijeme da iskoristite one glazbene linije, zvučnike, pametne telefone i svoje prenosive zvučnike koje inače nosite samo na plažu. Što je boje iskustvo slušanja glazbe, to će rad od doma biti zabavniji – i produktivniji. Upravo zato, a ovisno o vašim preferencijama, donosimo vam nekoliko prijedloga od ekipe koji su maheri u radu od doma.