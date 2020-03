Legendarna pjevačica srušila Internet svojom inicijativom! Provjerite kako vam hit 'I Will Survive' može spasiti život

U svjetlu globalnog širenja korona virusa, zdravstveni službenici širom svijeta snažno su savjetovali da se više paze kada je u pitanju njihova osobna higijena.



Najbitnija poruka je važnost redovitog pranja ruku, a javno zdravlje Engleska navodi da je to „jedina najvažnija stvar koju pojedinac može učiniti“.



U skladu sa savjetima zdravstvene agencije, pripadnici javnosti trebali bi redovito prati ruke najmanje 20 sekundi, upotrebom sapuna i vode ili sredstva za pranje ruku. Nakon širenja ovog savjeta, ljudi širom svijeta dijelili su pjesme s 20-sekundnim refrenima koje ljudi mogu pjevati sebi peru ruke.



Između pjesmi poput "Sretan rođendan", Beyoncéeve "Ljubav na vrhu" i "My shot" od Hamiltona, Gloria Gaynor pokazala je učinkovitost pjevanja svoje hit pjesme "I Will Survive" iz 1978. godine.



U postu u kojem je nedavno podijeljen video na pjevačičinom TikTok računu, Gaynor je snimljena kako temeljito pere ruke sapunom, dok u pozadini svira njen klasični disco.



"Potrebo je samo 20 sekundi da " PREŽIVITE! " napisala je 76-godišnjakinja u opisu, dodajući hashtag "#iwillsurvivechallenge".



Nakon što je video objavila na svom TikTok računu, isječak je počeo kružiti Twitterom, gdje su brojni ljudi dijelili svoje oduševljenje zbog Gaynorine promocije higijene ruku. "Video Glorie Gaynor o pranju ruku na" I Will Survive "je video za koji nisam znala da mi treba", napisala je jedna osoba u tvitu koji je prikupio više od 133.000 lajkova i više od 46.000 dijeljenja. "Hvala bogu za Gloriju Gaynor RN", dodao je netko drugi.