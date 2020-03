Kako korona uzima sve većeg maha, tako se bliži vrijeme da svojoj djeci objasnite što se događa. Izvukli smo za vas osam savjeta koji bi vam taj razgovor trebali olakšati

Ako smo se dosad mogli zavaravati i praviti se da živimo u balonu koji je ostao neokrznut koronom, onda je s ovim novim zabranama koje danas stupaju na snagu to zasigurno postalo nemoguće. A to znači da je stiglo vrijeme da i najmlađima među nama objasnimo zašto je svije na trenutak stao.



I kao da roditeljski posao već sam po sebi nije dovoljno zahtjevan, sad još morate pronaći način da svojoj djeci objasnite što se to, dovraga, događa. Panici, barem što se zaraze djece korona virusom tiče, s obzirom na minimalni broj zaraženih i dalje nema mjesta, ali čak i mališani bi trebali znati kako se i zašto u ovim vremenima ponašati. Ne brinite, pripremili smo nekoliko savjeta koji bi vam taj razgovor trebali uvelike olakšati.

1. Kontrolirajte djecu u slučaju nesigurnosti

Novi korona virus može biti poput obične prehlade, ali može imati i ozbiljnijih komplikacija. Znakovi infekcije mogu uključivati: vrućicu, kašalj i kratkoću daha. Teži slučajevi mogu uključivati upalu pluća, zatajenje bubrega pa čak i smrt. Jedan od razloga zašto ljudi osjećaju anksioznost tijekom pandemije je neizvjesnost o njezinu utjecaju. Jedan od načina da svojoj djeci osiguramo sigurnost u neizvjesnim vremenima je, na primjer, činjenicama. Do sada slučajevi pokazuju kako djeca imaju manje vjerojatnosti da će imati simptome od starijih odraslih. Možete im pomoći i da steknu osjećaj kontrole tako što ćete im pružiti strategije za sprečavanje uhvaćanja virusa.

2. Vježbajte dobre higijenske navike

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) kaže da svoju brigu treba usmjeriti u dobru higijenu. Potaknite svoju djecu da često peru ruke sapunom i vodom (posebno nakon odlaska u toalet, dolaska iz javnog mjesta, prije i nakon jela). Djeca bi također trebala koristiti maramice za kihanje i puhanje nosa nakon kojeg će maramice baciti u otpad.

3. Budite oprezni s informacijama

Brzi pregled vijesti donosi naslove poput "Stopa smrtnosti od korona virusa u Australiji mogla bi biti proporcionalno gora od kineske", upozoravaju stručnjaci . Ovo izvješće uključuje čak i grafikon koji pokazuje "Kolika je vjerojatnost da ćete umrijeti od korona virusa?" Izlaganje djece takvim izvještajima može povećati njihov strah i anksioznost. Uostalom, izlaganje sebe takvim tekstovima neće učiniti ništa dobra za vas.



Postoji jasna i snažna veza između onoga što djeca u medijima vide kao prijeteće informacije i njihove razine straha. Stoga budite oprezni s kojim medijima su izložena vaša djeca. Pokušajte ih gledati, slušati ili čitati s njima, tako da ste tamo zbog bilo kakvih pitanja.

4. Držite se činjenica

Kad odgovarate na pitanja, koristite informacije Svjetske zdravstvene organizacije i drugih pouzdanih izvora da biste se informirali. Filtrirajte neke netočne podatke oko sprečavanja COVID-19 (jesti češnjak, tople kupke) i obavijestite svoju obitelj s točnim podacima. Nemojte biti netko tko prenosi pogrešne podatke svojoj djeci ili drugima.

5. Razgovarajte o svojim osjećajima

U redu je osjećati se zabrinuto. Razgovor o vašim osjećajima stresa može vam pomoći da proradite kroz njih. Ako pokušate potisnuti osjećaj stresa, to može utjecati na vaše zdravlje. Kao roditelji morate samo slušati i čuti brige svog djeteta. Ne možete obećati da će stvari biti sigurne ili izvjesne. Ali možete ih uvjeriti da ćete u obitelji zajedno raditi na upravljanju onim što dođe u budućnosti i da ste tu da ih slušate.

6. Ne prenosite svoj strah

Istraživanje vezano uz pandemiju svinjske gripe iz 2009. pokazalo je da je dječji strah od bolesti bio u značajnoj mjeri povezan sa strahom njihovih roditelja od bolesti. Ovaj učinak prenošenja straha roditelja postoji čak i onda kad se nema čega bojati. Istraživanje je pokazalo da ako roditelji dobivaju negativne informacije o nečemu što je bezopasno, vjerojatnije je da će ta negativna uvjerenja prenijeti svojoj djeci i povećati razinu straha. Dakle, čak i ako se osjećate stresno zbog virusa, morate biti sigurni da taj strah ne prenosite na svoju djecu. Pokažite im da ste mirni.

7. Nastavite uživati u životu

Lako se prepustiti panici razmišljanjem o budućnosti i onoga što se može dogoditi. Ali, usredotočenost na budućnost samo pridonosi tjeskobi. Pomozite svom djetetu da se usredotoči na sadašnjost i ono što danas radi. Te su stvari u njihovoj kontroli - naporno radite u školi od doma, trenirajte košarku, družite se. Nastavite svoju rutinu i uživajte u trenucima.

8. Radite zajedno

Ovo nije vrijeme za sebičnost, već za solidarnost, podršku i empatiju. Budite ljubazni prema drugima (ne kradite njihov toaletni papir, ako baš ne morate) i ohrabrujte svoju djecu da budu ljubazna i prema drugima.