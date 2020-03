Ljubav na prvi klik

Još prije mjesec dana nitko nije mogao ni zamisliti da ćemo se naći u ovoj situaciji, no život je još jednom pokazao koliko nepredvidiv može biti. Zahvaljujući tehnologiji i internetu, to ne znači da moramo biti odvojeni od obitelji i prijatelja. Štoviše, povezanost je ovih dana važnija no ikad.



Da se dragocjeni odnosi mogu roditi i održati i putem interneta uvjerit će vas tri priče dobitnika valentinovskog natječaja Hrvatskog Telekoma “Ljubav na prvi klik”.

Kad je život nepredvidiv na najbolji mogući način

Vesna Vuglek svoju srodnu dušu je upoznala na Iskrici. Bilo je to vrijeme sporih internetskih veza, visokih telefonskih računa, vrijeme online gužve, zauzetih chat roomova i servisa poput



MSN-a. Za dobre ocjene u školi, Vesna je kćeri kupila stolno računalo, a ova se zaigrala i na Iskrici mami počela tražiti dečka. I bome ga je našla!



Damir, njen današnji partner, osvojio ju je na prvu svojom iskrenošću i simpatičnošću. Kaže da se još uvijek sjeća prve poruke, poziva i spoja. Njihovo vrijeme online viđanja, ipak, u to je vrijeme bilo ograničeno. Rezervirano za poslijepodnevne sate. „Pristup internetu sam imala na poslu, ali Damir nije. Još uvijek se sjećam zvuka dial-upa, zauzete linije, pucanja veze u najgorem trenutku“, ispričala je Vesna, pionirka online datinga kad je rijetko tko priznavao da srodnu dušu pokušava naći na internetu.



Ograničenom internetu usprkos, kliknuli su, kaže, već pri dopisivanju. Nakon poruka vrlo su se brzo prebacili na pozive koji su znali trajati satima, a nakon nekoliko tjedana uslijedio je i prvi spoj. Tada se dogodio i onaj „the trenutak“. „Iako smo kliknuli već pri dopisivanju, to je bilo to kada sam ga vidjela s velikom čokoladom, sladoledom i cvijećem. Od prvog do zadnjeg je pogodio što volimo“, kaže, potvrđujući da se u bespućima interneta može pronaći srodnu dušu. Rezultat? Čak 17 godina zajedničkog života.



A kao "zahvalu", svoju je kćer upoznala s njenom današnjom svekrvom.

„Plešeš k'o da imaš išijas“

Sljedeća priča već ima stabilnu mrežu, pametne mobitele i, kako priliči pravoj ljubavnoj priči, malo čarolije. Mjesto radnje je Tinder, online dating aplikacija, lansirana 2012. godine sa strelovitim rastom popularnosti. Tinder trenutno broji 57 milijuna korisnika, dostupan je u 190 zemalja i odgovoran je za oko milijun spojeva na tjedan.



Martina Šačer svog je Marka ondje upoznala prije pet godina. U moru uleta, mahom sličnih: ‘kaj ima, kaj se radi’, Marko se istaknuo. Usporedba Martinih plesnih pokreta s išijasom bila je, očito, ključan moment. Prvi dejt je bio na zagrebačkom Tomislavcu. „Marko je uranio sat i dvadeset minuta, jer što Dalmatinac zna koliko mu treba tramvajem od Utrina do Glavnog kolodvora“, ispričala je Martina. Da stvar bude bolja, Marku je unaprijed rekla da ima samo



pola sata za dejt, jer nije bila sigurna hoće li joj se svidjeti. Četiri sata kasnije, prehodali su pola grada, bolje se upoznali i shvatili zapravo da se jedno drugome jako sviđaju. „Na rastanku mi je Marko dao Kinder jaje i rekao mi da mu javim što sam dobila u njemu“, kaže. Nekoliko minuta kasnije Martina je bila sasvim šokirana. „Unutra je bio, ni manje ni više, plastični prsten na Zvončicu iz Petra Pana.



Kolike su šanse da upoznam ovakvog dečka i da mi za prvi dejt pokloni Kinder jaje s prstenom na Zvončicu koju imam istetoviranu na leđima?“, dan-danas se pita. Sudbina? Rekli bismo da da. Nekoliko mjeseci kasnije, Marko je osvojio ne samo Martinu, već i njene bake. Galantan je, fin i visok, taman za „po kući“, rekle su. Markova baka, pak, u šali je za Martinu rekla da nema veze što je iz Zagreba, a ovaj par danas razmišlja kako upravu tu dobronamjernu šalu uklopiti u pozivnice za vjenčanje.

Ljubav s drugog kraja svijeta

Kažemo vam, ljubav se krije na najmanje očekivanim mjestima. To dobro zna Julijana Čikara koja je svog sadašnjeg partnera Jamie Sebastiana upoznala putem aplikacije za učenje jezika. Ne smijemo zaboraviti da u ovoj priči već imamo 4G/5G mrežu, odličnu brzinu interneta i pokrivenost mrežom. Julijana je tada bila studentica njemačkog i španjolskog jezika, a Jamie dečko iz Ekvadora, taman u procesu učenja njemačkog. Razgovor koji je započeo Modrićem i Rakitićem, četiri mjeseca kasnije rezultirao je i prvim susretom. “Otišla sam na Erasmus+ razmjenu studenata u Madrid.



Mislila sam da će se kontakt izgubiti, pošto je i Jaime Sebastian otputovao u Ekvador svojoj obitelji. Međutim jednoga dana mi je iznenada došla poruka 'Kupio sam kartu za Madrid i dolazim te upoznati'“, otkila je Julijana detalje. Iako im je doček na krivom terminalu umalo poremetio planove, četiri dana u Madridu koja su uslijedila potom bila su dovoljna da se sasvim zaljube. Gdje su danas? U Hrvatskoj. Jamie je ovdje proveo prvo dva mjeseca, upoznajući zemlju i učeći hrvatske izraze. Nije mu trebalo puno da se oduševi kulenom, štruklima i pivom te smirenim i opuštenim načinom života. „Tko bi rekao da će danas dečko iz Južne Amerike slaviti godišnjicu veze s Hrvaticom u Zagrebu jedući štrukle i pijući Zlatnog medvjeda?“, uz široki osmijeh pita se Julijana.



Ali, kako i sama kaže, za sve je „kriva“ tehnologija. „To je nešto najbolje što nam se moglo dogoditi“, zaključuje.

Parovi koji su s nama podijelili svoje priče složni su da tehnologija postoji kako bi približila ljude i ukinula granice.



