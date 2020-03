Kako su se poznati restorani i chefovi odlučili obračunati s koronavirusom

Ugostitelji uzvraćaju udarac

Kaos koji je nastao krajem prošlog tjedna kada je pandemija koronavirusa zahvatila Europu instantno se prelila na ugostiteljski sektor. Hoteli su zatvorili svoja vrata, otkazani su eventi, na prvu su mnogi kafići i restorani stavili ključ u bravu. No ne zadugo. Nakon što su brojni vlasnici ugostiteljskih objekata shvatili kako bi ova kriza mogla potrajati, u suradnji sa svojim zaposlenicima kreirali su menije za dostavu.



Tako je dosta poznatih fine dining restorana i bistroa uvelo ono što su do nekidan odbijali-dostavu. Mirisne vrećice iz kojih se šire arome prefinih jela dostavljaju se na vaš prag, a plaćanje je omogućeno beskontaktno.



No nisu samo restorani krenuli u tom smjeru, uslugu su uveli i kafići. Tako da kavu iz omiljenog kafića i u ovim vremenima možemo piti u uredu koji smo stvorili u vlastitom stanu. Strah ugostitelja da ostanu bez ikakvih prihoda je, s druge strane, mnogim ljudima vratio vjeru da će sve biti dobro. Hrana i piće su oduvijek bili ono što nas spaja, a upravo u ovim trenutcima su nam ti gušti zabranjeni.



Zbog svega toga mnogi chefovi su postali instagram ifluenceri pa je tako jedan od najvećih-Massimo Bottura pokrenuo kuhanje od kuće.

Inspirirajte se besplatnim tečajem kuhanja sa Massimom Botturom

Ako ovaj tjedan kuhate večeru kod kuće, Michelinin zvjezdama okrunjenji kuhar Massimo Bottura ima poslasticu za vas: satove kuhanja na Instagramu.



Serija naziva "Kuhinjska karantena" emitira se na engleskom jeziku, iako je Botturov materinji jezik talijanski, tako da može doprijeti do većeg broja gledatelja. Također, na je Instagramu otvorio Q&A kako bi odgovorio na sva pitanja koja se pojave dok gledate emisiju.



Prve tri epizode emisije uključivale su lekcije o tome kako napraviti tajlandski curry, toplu salatu i tortelline. Emisiju možete pratioiti uživo na Instagram stranici Botture svaki dan u 15:00 sati Ako ne možete gledati tijekom dana, Pellegrino uploada snimke emisije sa Instagrama na YouTube kako biste ih mogli gledati kasnije. U nastavku smo uključili jednu od prve tri. Sve ostalo možete provjeriti na Pelligrino web stranici.