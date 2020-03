Modna industrija je na koljenima, ali dizajneri se ne predaju. Evo sjajnog primjera kako domišljato riješiti zabranu održavanja modnih revija!

Nakon što je epidemija koronavirusa prisilila kineske modne dizajnere, kupce i ostale insajdere industrije da preskoče Milanski modni tjedan krajem veljače, Camera Nazionale della Moda Italiana, odnosno Nacionalna komora italijanske mode, pokrenula je kampanju u kojoj je pokazala solidarnost: „Kina, mi smo uz vas."



Slogan se pokazao proročkim s obzirom na to što se Italija već na kraju modnog tjedna suočila s vlastitim izbijanjem koronavirusa, a ulice Milana koje su obično živahne bile su sablasno prazne. Modeli su na Instagramu objavili selfije u maskama, modni časopisi tražili su od svojih zaposlenika da rade kod kuće, a Giorgio Armani održao je svoju žensku modnu reviju jesen/zima 2020/2021 u praznom kazalištu.

Izbijanje koronavirusa vjerojatno će biti noćna mora za talijansku modnu industriju vrjedniju od 100 milijardi dolara, kaže Carlo Capasa, voditelj Nacionalne komore talijanske mode. Modne kompanije u zemlji očekivale su snažan početak do 2020., ali sada se bore s problemima lanca opskrbe i slabom potražnjom. "Sigurno mislimo da će prvih šest mjeseci 2020. biti loše", kaže Capasa.



Ono što se događa s talijanskom modnom industrijom vjerojatno je pregled šireg utjecaja koronavirusa na globalno gospodarstvo. Tvrtke u širokom rasponu industrija ovisne su o Kini kao proizvodnom i potrošačkom tržištu veće od milijardu plus. No kako život u nekim dijelovima svijeta dolazi gotovo do zastoja u trenutku izbijanja, to pouzdanje sve više liči na slabost.

Sada se situuacija proširila i na američko tržište

Pandemija COVID-19 - i nedavna preporuka CDC-a da se okupljanja 50 ili više ljudi odgađaju za najmanje osam tjedana - rezultirali su odgodom Met Gale, koja bi se trebala održati u New Yorku 4. svibnja, kao i otkazivanje nekoliko događanja na tjednu mode u Los Angelesu koji su bili u planu ovog i sljedećeg mjeseca u Južnoj Kaliforniji.



Met Gala, uvijek velika noć za modnu industrije (ovogodišnja prateća izložba, „O vremenu: Moda i trajanje“), tradicionalno je prikazala neke od najintrigantnijih slavnih stilova godine. Modna industrija kao jedan od stupova svjetske ekonomije je uzdrmana, nadamo se ne zadugo.