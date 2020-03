Pozdrav bez dodira: ljudi se kreativno oglašavaju pozdravom

Način na koji svijet pozdravlja se mijenja se i to brzo. Umjesto razmjene stiska ruku koje su obično prilično bogate bakterijama, biraju se alternativni pozdravni zahvati.



Tanzanijski predsjednik John Agufuli je, recimo, prilikom susreta s vođom opozicije Zanzibara Seifom Sharifom Hamadom predstavio novi oblik pozdrava u obliku privlačnog, dvodijelnog pozdrava, koristeći ruke i noge.

Rais John Pombe Magufuli akisalimiana bila kushikana mikono na mwanasiasa mkongwe ambaye ni mwanachama wa Chama cha @ACTwazalendo, Maalim Seif Sharif Hamad, ikiwa ni tahadhari ya kujikinga na virusi vya homa ya corona, mara baada ya mazungumzo yao Ikulu jijini Dar es Salaam. pic.twitter.com/XFwoZlSc75 — TBConline (@tbconetanzania) March 3, 2020

U Istočno-demokratskoj republici Kongo ljudi su zbog ebole, a ne koronavirusa, koristili tzv. „Ebola pozdrav“, što je uključivalo udaranje laktova. Taj je prepoznatljivi pozdrav u međuvremenu postao popularan kako udrugim dijelovima Afrike, tako i širom svijeta.

Elbow bump. It's what we did in Liberia during Ebola. Do it with a big smile, everyone laughs and loves it. https://t.co/EZKF5U5euo pic.twitter.com/ha7oW0i2qK — Brian Castner (@Brian_Castner) March 3, 2020

U Italiji, kulturi poznatoj po toplini i intimnom načinu pozdravljanja, također je došlo do nagle promjene. Stare se navike odbacuju. Trenutna situacija ima veliki utjecaj i na talijanski karakter. Talijani se navikavaju na manje intimnosti u javnosti. Pa što onda rade Talijani? Uglavnom se pozdrave laktom o lakat ili si jednostavno mahnu iz daljine.



Izrael je, kaže dopisnik NPR-a Daniel Estrin, prigrlio takozvani „fist bump“. A izgleda i zajednos pozdravima mijenjaju i norme. Tako je u vrijeme kad se otkazuju javni događaji poput Purimskih parada izraelski premijer Benjamin Netanyahu predložio ljudima da usvoje „Namaste“, odnodno tradicionalni pozdrav u Indiji. Demonstrirao je to na nedavnoj konferenciji za novinare s rukama stisnutim u rukama u laganom lukom.

PM Netanyahu asks Israelis to do ‘namaste’ instead of shaking hands amid coronavirus fearshttps://t.co/ohFsgsxBLa pic.twitter.com/RH32KtL9SN — Hindustan Times (@htTweets) March 4, 2020

A čini se da svoje navike pozdravljanja mijenju čak i poslovično hladni Britanci. Na nedavnoj ceremoniji Dana zajedništva u Westminsterskoj Abbey, Boris Johnson se tako suzdržao od rukovanja, objasnivši kasnije na konferenciji za novinare da slijedi upute vladinih medicinskih službenika.



Langfitt napominje da je i princ Harry prisustvovao ceremoniji koji se lupio laktovima s britanskim pjevačem Craigom Davidom.

Prince Harry appeared to execute an anti-coronavirus 'elbow greeting' with Craig David https://t.co/u4pbFfnynf — Evening Standard Insider (@StandardInsider) March 9, 2020

U Parizu, gradu u kojem je ljubljenje u obraz jednako uobičajeno kao i kroasan, također se mijenjaju navike.



Ljudima se nalaže da više ne koriste" la bise "(to je tradicionalni pozdrav u obliku poljupca u obraz) ili klasično rukovanje. Ali nisu svi u Francuskoj na istoj valnoj duljini. Prema jednom istraživanju, 91% ispitanika u Francuskoj i dalje koristi „la bise“ sa svojim bliskim prijateljima i obitelji.



U međuvremenu, u SAD-u na Twitteru ljudi dijele nekoliko zamjenskih kreativnih pozdrava. Među njima su se našle jazz ruke, mirovni znakovi, „high five“ i pištolji.

My sister is a genius! While discussing all things coronavirus with her we were talking about greeting others and what's best. Elbows, feet, bowing...then she said...none of those...JAZZ HANDS! Soooooo...hey, y'all! #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/tw6Y07nywL — Carli Mosier (@carlimosier) March 12, 2020

I naravno neizostavni koronavirus pozdrav iz pristojnosti!