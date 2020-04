Bliži li se doista kraj svijetu kakvog poznajemo? Čini se da se konačno raspada iluzija da su neki važniji od drugih, barem ako je suditi prema sve luđim napadima na poznate

Svijetom možda hara globalna kriza nezapamćenih razmjera, ali čak i u ova izazovna vremena postoji dio ljudi koji itekako dobro s njom izlaze na kraj. Govorimo o zvijezdama, dakako. Zasigurno na Instagramu imate pristojnu kolekciju poznatih koje pratite. I što im je većini ovih dana zajedničko? Pozivaju nas da ostanemo doma. A usput nam pružaju pogled u prostore u kojima žive.

Lako tako, reći ćete. Nositi se izolacijom u palačama i stanovima koji liče na hotele s pet zvjezdica. I niste u tom stajalištu usamljeni. Internet je, naime, polako počeo zbog te licemjernosti gubiti živce pa su reakcije na brojne istupe zvijezdi koje se u eter javljaju uživo iz svojih prostranih luksuznih domova sve negativnije. Najblaže rečeno.

we all hate you — memento hikikomori (@StellarBoor) March 19, 2020

No, kad se sve zbroji i oduzme, ova je kriza sa sobom donijela jednu prilično neočekivanu posljedicu. Iz minute u minutu svjedočimo raščaravanju celebrity kultova. Što ne čudi. Poznati i slavni u pravilu su predstavnici nekog teško dohvatljivog sna koji bi se trebao temeljiti na premisi da je uspjeh ostvariv uz teški rad i nešto talenta.

Problem je u tome što se iluzorna dohvatljivost tog sna ruši u situacijama kad je slika klasne mobilnosti prokazana. Jer, dok se oni javljaju iz dobro opremljenih imanja, većina svijeta suočena je s prilično gadnom stvarnosti. Živimo u potpunom lock downu – većina nas u prilično skučenim uvjetima. Ekonomija je doslovno stala. Žrtve se broje u golemim brojevima. Ukratko rečeno, razlika između naših svjetova nikad nije bila veća niti jasnija.

Čudi li onda vijest da su ljudi Pharrela Williamsa doslovno razapeli kad ih je pozvao da doniraju? A s prilično sličnim, ako ne i identičnim reakcijama susreo se i niz drugih poznatih ljudi koji svijet u ovim trenucima pozivaju na solidarnost, empatiju i odgovornost.

Čini se, dakle, da je za zvijezde stiglo mračno vrijeme u suvremenoj povijest pop kulture. Većina njih, naravno, svoj imetak ne može mjeriti s najbogatijim ljudima svijeta, ali su oni, za razliku od milijardera, ti koji su preuzeli društvenu ulogu glasnogovornika povlaštenih. Oni su pristali na to da ih virkanjem u njihove životne stilove pratimo poput zvijezda repatica. Oni su pristali postati simbolima za bolju budućnost.

Jer, celebrity kultura ih ne slavi samo zbog njihovih talenata ili javnih persona koje su izgradili, nego zbog bogatstva koje su zgrnuli. Budimo realni. Svi bismo mi svojoj djeci htjeli priređivati raskalašene rođendanske zabave. Svi bismo u svojim garažama voljeli imati njihove kolekcije skupih automobila. Neki od nas voljeli bi uložiti značajne svote u plastične operacije. I apsolutno svi bismo na dispoziciji htjeli imati čudo od nekretnina. Ne gledamo li zato Kardashianke i njima slične pojave? Jer nam pokazuju da je sve moguće čak i bez nekih široko uvriježenih talenta?

My mom @KrisJenner & I are so excited to announce the launch of KKW x KRIS, our first ever @kkwfragrance collaboration. A woody, white floral fragrance with the freshness of freesia, creamy white gardenia and tuberose at the heart - I know you will love wearing it as much as I do pic.twitter.com/vS5gvqSlWm — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 6, 2020

To bi se uskoro moglo promijeniti. Njihov se uspjeh, naime, temelji na premisi da ih javnost percipira kao prijelaznu kariku između elita i masi. Oni bi u teoriji istovremeno trebali biti inspirativni i dostupni. U normalnim okolnostima takvi su ljudi naviknuti skupljati lovorike zato što svoje društvene platforme koriste kako bi podigli svijest o nekom pitanju od društvene važnosti.

U svjetlu toga, malo je reći da se svijet radikalno promijenio u svega nekoliko tjedana. Upravljali pozornošću mase, naime, nikad nije bilo lakše. Poznate i slavne prati gomila traumatiziranih ljudi zalijepljenih za internet. Tražimo načine, vijesti i informacije kako bismo naučili kako se nositi s izazovima u vremenu u kojem živimo. Umjesto toga, sa njihovih nas kanala zapljuskuju fotografije ljudi koji se u ovim kriznim vremenima sjajno provode u luksuzu.

Uzmimo za primjer inicijativu izraelske glumice Gal Gadot. Ona je ovih dana okupila zvjezdanu ekipu ne bi zajedno obradili hit Imagine Johna Lennona. Ideja je možda bila inspirativna, ali je naletjela na nikad gluhije tlo. Većina tih ljudi čak ne može se čak niti pohvaliti nekim pjevačkim umijećem. Upravo je nevjerojatno lako pomisliti da je sama pojavnost zvijezda spas. Kao da se pandemiju može pobijediti pomoću nečijeg zvjezdanog statusa.

Jedna od većih ironija vremena u kojem živimo je ta da se bez obzira na to što nam ideja dostupnosti njihovog povlaštenog statusa nikad nije bila udaljenija oni osjećaju bliže nama i životima kakve mi obični ljudi vodimo. Koliko je to, naravno, moguće. Ellen DeGeneres, primjerice, ludi jer ne smije napustiti svoj golemi dom. Katty Perry je izgubila svijest o vremenu koje je provela zatočena u svojoj vili.

Madonna si je, makar, ostala vjerna. Ona je razinu opčinjenosti kultom zvijezde podigla na razinu performansa. U seriji čudno profesionalnih Insta-videa – koji, usput, sugeriraju zabrinjavajuću količinu ljudi u njenom domu – svijetu pokazuje neki bizaran iscjeliteljski proces kroz kojem se podvrgava u svojoj vlastitoj klinici. I sve to dok nosi neki smiješni kimono i ljudima, nama, objašnjava pogubne društvene konotacije krize s kojom se nosimo. Neka digne ruku tko se može s time poistovjetiti.

Njoj, i ljudima poput nje koji pozornost javnosti u šaci drže svojim ‘performansima’, ovo je stanje umanjene vidljivosti tek privremeni gubitak luksuza. Žena je to zaista izjavila tijekom jednog od svojih recentnih obraćanja plebu. Taj je luksuz, kaže, zamijenio uznemirujući osjećaj normalnosti. Ljudi koji ju gledaju nisu oduševljeni njenim ponašanjem, požalila se ova napaćena duša da bi kasnije, dok se bućka u svojoj zlatnoj kadi, svijetu obznanila da je korona sjajan katalizator društvene jednakosti.

https://www.instagram.com/tv/B-EvShOipfD/?utm_source=ig_embed

A tužna je stvarnost ta da ovakva retorika, iako nailazi na salve nezadovoljstva, očito i dalje prolazi kod masa. Imamo previše vremena i razmišljamo o koječemu. Uključujući personama ljudi kojih smo se maločas dotaklo. Izolacija koju je ovaj virus nametnuo svijetu zahtijeva da i dalje hranimo svoju glad za zabavom.

Sve što želimo reći je to da bi onda barem ta zabava koju konzumiramo na društvenim platformama zvijezda trebala biti na razini dovoljnoj da na trenutak zaboravimo da smo svjedoci najveće krize koja je pogodila suvremeni svijet. Možda je konačno stiglo vrijeme u kojem se pozeri poput kukolja odvajaju od pravih mjetnika koji razumiju svoju društvenu ulogu. I nećemo se lagati, takvih ljudi ima napretek. Ljudi koje svoje talente nude svijetu na dlanu dok čekamo lijek koji će nas sve izbaviti iz ove agonije.

Recimo, Yo-Yo Ma na cellu.

Years ago, I visited my friend #MisterRogers to play this song. This is for the kids and their grown-ups who are at home together. Sing along with me! #songsofcomfort

Tree Tree Tree

Tree Tree Tree...

We love you

Yes we do

Yes we do

We love you

Original: https://t.co/15d8fp0u4t pic.twitter.com/T2c9PuaVAB — Yo-Yo Ma (@YoYo_Ma) March 24, 2020

Ili Anthony Hopkins koji izvodio koncert za svoju mačku.

Ili Britney Spears. Da. Britney Spears.

Ona je jedna od rijetkih zvijezda koje su svoje platforme iskoristile za poziv na prijeko potrebnu radikalnu društvenu promjenu. Jeste da se naprvu izbor Britney Spears kao zvjezdane predvodnice pokreta za promjenu može učiniti nevjerojatnim, ali nije li barem njoj lako za vjerovati? Ženi koja već 12 godina živi pod stegom i kontrolom raznih institucija? Ona barem, kad piše o tome da uslijed ove zatočenosti moramo pronaći osjećaj za zajedništvo, zna o čemu priča.