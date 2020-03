DOZA VISOKE MODE: Hrvatski poduzetnički duh pokazuje se neuništivim čak i u ovim vremenima. Predstavljamo vam ekipu koja je pronašla odgovor za seksi stranu korone

Ako ste se posljednjih dana usudili izaći na ulice ili se pak gradom provozati u javnom prijevozu, velike su šanse da ste naletjeli na ljude koji nose maske. One su, čini se, postale modni imperativ ove sezone. Svi koji drže do sebe ih nose. No ipak, postoje maske i maske. Influenceri, bitnici, utjecajnici i svi vi koji držite do svog modnog izričaja, predstavljamo vam budućnost! Your Personal Saviour novi je domaći handmade brend koji je nastao u suradnji produkcijske kuće SABMARINE s dizajnerom vasco. Spomenuti je trojac ovih dana javnosti predstavio zaštitnu modnu masku u tri varijacije, a s nama su podijelili što su točno, zašto i za koga ovo napravili.

Tko je SABMARINE?

Mi smo dvoje studenata Akademije dramske umjetnosti koji su odlučili pokrenuti vlastiti biznis prije završetka fakulteta, a ono na što se želimo fokusirati je drugačiji oblik proizvodnje sadržaja i umjetnosti. Produkcijska kuća SABMARINE za svoju misiju ima zabaviti i nadahnuti ljude u regiji i to snagom neusporedive stvaralačke energije, afirmacije novih ideja i zamisli uz kreativne umove i inovativne tehnologije.

S kim ste udružili snage?

Vasco, dizajner tekstila, je naš prijatelj koji je svojim provokativnim izričajem već napunio tuđe ormare raznim odjevnim predmetima i modnim dodatcima, a ovoga je puta posebnu pažnju posvetio dizajnu za posve drugačiji proizvod.

Kako ste došli na ideju da proizvodite maske?

Svi su se sigurno više puta susreli s onom situacijom kad si toliko zaposlen da nemaš vremena i energije razvijati nove stvari, ali ideje baš tada padaju na pamet. Tako smo i mi prije mjesec dana bili u najvećim projektima i obvezama, ali nismo mogli ignorirati i ne realizirati novi projekt. Ideja je u početku bila samo ironična reakcija na opću paniku koja je nastala, no koju nitko nije shvaćao dovoljno ozbiljno pa tako ni mi sami.

Kako je izgledao vaš kreativni proces?

Ono što obilježilo cijeli proces je puno brainstormanja i brza izrada. Materijalima smo posvetili posebnu pažnju - birali smo ih i isprobavali danima i onda smo se odlučili za pamuk. Svaka se maska sastoji od dva sloja pamuka, perive su i mogu se iznova koristiti. Dizajn maski nastao je u suradnji produkcijske kuće SABMARINE i vascom, dizajnerom tekstila. Odlučili smo se da će maske biti handmade proizvod kako bi potaknuli domaći dizajn, ručnu izradu i sporu modu koja je unikatna te u svom procesu podrazumijeva odgovornost prema okolišu.

Zašto to radite?

U procesu stvaranja ideje pojavilo se pitanje: “Što ako stvarno budemo morali nositi zaštitne zelene maske?” - Pa zašto sami sebi ne bi napravili vlastiti unikatni dizajn kojim ćemo ih prekriti.



Sada kad se situacija mijenja iz sata u sat - možemo samo reći da će maske obilježiti 2020. godinu, a nadamo se kako će Your Personal Saviour ostati kao društvena ostavština za neke buduće generacije.

Za koga ovo radite?

Za sve one koji si ne mogu priuštiti za Fendi masku, baš kao i mi. Cilj nam je pokrenuti modni brend koji će djelovati u sklopu naše produkcijske kuće.

NAPOMENA: Dizajnerske maske za lice nisu adekvatna zaštita protiv virusa, niti im je to cilj. Idejno se koriste kao pokrivalo za postojeću zaštitu, a ono što uvijek savjetujemo je odgovorno ponašanje i praćenje uputa dobivenih od relevantnih institucija koje se brinu za zdravlje građana.