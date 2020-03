Dok se svijet suočava sa širenjem korone ljudi su prisiljeni mijenjati svakodnevni život na način koji vjerojatno nisu mogli ni zamisliti. No usprkos tim nesigurnim i stresnim vremenima, povezivanje s drugim ljudima ostaje neizmjerno važno. A s milijunima ljudi širom svijeta kojima je naređeno da u što većem broju ostanu u zatvorenom prostoru, svi smo mi morali postati znatno kreativniji u načinu druženja.



Mnoge od nas iznenadni poremećaj svakodnevnog života natjerao je da shvatimo iznenađujuće stvari o sebi. Zbog nemogućnosti odlaska u barove ili restorane ljudi širom svijeta umjesto toga pronalaze načine kako piti zajedno, a držati se pritom propisane izolacije. Zbog toga se usred fizičkog "socijalnog distanciranja" prijatelji i suradnici okreću video chatovima kako bi se družili u vrijeme u kojem je teško pronaći prijateljska lica i stanke od non-stop vijesti.



Tijekom globalno popularnog happy houra sastajemo se s prijateljima, kolegama, članovima obitelji ili jednostavno ljudima koje nismo vidjeli godinama. A neki pronalaze i nove prijatelje s kojima će se povezati u zajedničkom, nepokolebljivom osjećaju straha i naklonosti. Pojava koronavirusa dovela je i do toga da su ljudi povezani više nego ikad, donoseći novi osjećaj zajedništva u vremenu krize i potencijalne izolacije. Tehnologija, uključujući web lokacije na društvenim mrežama i pametne telefone, omogućava brzu razmjenu informacija, memova i komunikacija na način koji ne bi bio moguć prije deset godina.



Kako sve više ljudi ostaje kod kuće, video tehnologija posebno omogućava povezivanje ljudi - čak i ako postoje problemi. Omogućuje zaposlenicima da ostanu povezani s poslom i osobama koje poznaju, družeći se na daljinu.



Slavite li rođendan u skoro? Mislili ste da će izgledati ovako:

No zahvaljujući tehnologii ne morate brinuti da ćete biti sami, pozovite prijatelje na online proslavu rođendana i družite se do ranih jutarnjih sati! Osim toga odganizirajte video pozive na dnevnoj bazi i družite se.



Alkohol, naravno, nije nužan sastojak za grupne videopozive. Možete popiti video kavu s prijateljima, popodnevni čaj ili što već preferirate i naravno imate u svojim domovima. Jedini potreban sastojak je skupina ljudi koja je ostala kod kuće s dovoljno vremena za druženje i pristojnom internetskom vezom. A trenutno je takvih prilično mnogo.



Tijekom protekla dva tjedna virtualni „happy hour“ postao je uobičajeniji pokazujući koliko brzo se ljudi mogu prilagoditi svojoj novoj stvarnosti.



Posebno su važni video chatovi "disanja i razgovora o drugim stvarima", rekla je Helena Price Hambrecht, supredsjednica tvrtke Haus County u Kaliforniji. „Važno je za održati zdrav razum.“



Hambrecht je u petak održala prvi video sastanak, a nada se da će se održavati na tjednoj bazi preko aplikacije za video konferencije Zoom. Oko 60 ljudi, miks prijatelja, kupaca i sljedbenika na Instagramu, javilo se za debitantski susret i svi su donijeli piće po svom izboru. Planira organizirati druženja jednom tjedno s rotirajućim gostima kako bi im dodala raznolikost.



Ovo je jedna od odličnih ideja za kontinuirano druženje s ljudima, pa čak i upoznavanje nekih novih ljudi u trenutcima kad smo praktički osuđeni na život u četiri zida.



Sve što olakšava prolazak kroz karantenu koja dolazi tijekom narednih tjedana može pomoći zdravstvenim radnicima i bolnicama u nadi da će socijalnim distanciranjem smanjiti porast broja slučajeva koronavirusa.

After a hectic week trying to stay on top of the biggest news story in the world while working from home, ⁦@AP⁩ just held its first-ever virtual happy hour. More than 160 staffers from all over the globe logged into Zoom to raise a glass or a can and toast one another. pic.twitter.com/zEv3kELGFc