Još uvijek nije kasno za ljetne avanture!

Četiri putnika, jedno iskustvo. Provjerite zašto se samo zbog jedne stvari u praktički istom danu isplati potegnuti do Biokova i natrag.

Svatko tko me samo malo bolje poznaje, pogledat će me, jednom kad čuje da sam zasjeo u automobil spuštena krova, pogleda spuštenog ispod obrva - i to ne onako seksi, kako to samo Severina radi, nego u stanju potpunog šoka. Ti, čudit će se. Ti koji se više od svega na svijetu bojiš promaje, uzviknut će. Da, ja. Ja koji više od svega na svijetu zazirem od pogubnih posljedica promaje, a da pritom, bez uvrede, nisam čak ni Dalmatinac.



Moram li, nakon ovog uvoda, dodatno isticati kako je put na veličanstveno Biokovo u još veličanstvenijem VW T-Roc Cabriju bio moj prvi pravi susret s kabrioletom i vjetrom u kosi, o kojem sam dotad potajice sanjao samo u sigurnosti svoje mašte? Toliko vam je zasigurno jasno, a s obzirom na to da ove retke pišem nakon puta, barem vam je jednako toliko jasno i da sam nadživio svoj neutemeljeni strah od propuha. Jer kad juriš otvorenog krova pri brzinama koje ovdje nećemo spominjati iz sigurnosnih razloga, onda si zasigurno pobijedio životne strahove.



O osjećaju slobode koji sam doživio ploveći sigurno u naručju T-Roca mogao bih ovdje pisati beskonačno, ali moje ste dojmove imali prilike pročitati u tekstu koji sam potpisao svega nekoliko redaka više. Bilo bi redundantno nastaviti krasti vam vrijeme svojim iskustvom koje sam u posljednji detalj ionako već podijelio s vama.



No zato su moji inače izrazito glasni supatnici – i ovo je u ovom slučaju bilo namjerno – u prvoj etapi našeg putovanja ostali tihi. Stoga čujte i počujte što je njima na srcu kad je riječ o ovoj jurilici kojoj na tržištu nema premca. No o tome malo kasnije. Prvo ćemo riječ dati uvaženim kolegama!

Zvone (33): „T-Roc je ozbiljno dobro opremljen automobil , a ideja povišenog kabrioleta je genijalna“

Znate ono čemu svi stremimo i o čemu puno pričamo – apsolutna sloboda? Tom sam se pojmu u dugo vremena najviše približio kad sam se uz sjajnu glazbu zaputio prema Biokovu u ovom kabrioletu. Ne, ne radi se tu o vjetru u kosi i suncu posvuda. Tu se radi o doživljaju bez ograničenja. T-Roc je, naime, ozbiljno dobro opremljen automobil, a ideja povišenog kabrioleta je genijalna.



Tehnologija u T-Rocu omogućuje maksimalan užitak u vožnji – ako volite voziti, onda su Lane Assist, utišavanje glazbe prilikom vožnje u rikverc, kao i odlična, pregledna te dizajnerski jako lukava instrumentalna i multimedijalna ploča genijalni digitalni asistenti u vožnji. S druge pak strane, dovitljivo smještanje uputa za vozača na kontrolnoj tabli također je super rješenje. Promatrati cestu na navigaciji i dobivati upute o ograničenju brzine, smjeru kretanja te upute što i kako u još većoj mjeri omogućuju pogled fokusiran na cestu i ljepote koje ju okružuju.



Prije svega, odličan sound sustav koji te već na prvom zavoju motivira da pustiš glas i otpustiš sve kočnice – kao da si sam na cesti, kao da je tvoja. Dobro, u ovom slučaju moja. Uz sustave asistencije čak je i vožnja po zavojitim, krivudavim, uskim cestama besprijekorno jednostavna. Reći ću vam ovo , i to samo jednom , stoga me dobro slušajte – sve moguće asistencije u automobilu? Genijalno, čovjek se brzo navikne na takav luksuz jer su to u konačnici sve one stvarčice koje u potpunosti u fokus stavljaju vožnju te iskustvo vožnje kao takve.



Kako volim glazbu, koju je uz moje prethodno iskustvo vožnje kabrioleta u bilo kojem drugom bratu ili sestri ovog tipa automobila dosta teško spojiti uz šum koji prati otvoreni krov, u ovom automobilu uz beats zvučnike situacija je genijalno riješena. Spojim li sad iskustvo glazbe s guštanjem u zavojima i onim dječačkim glumljenjem aviona u pokretu te panoramski pogled kojemu se teško može naći premca - vožnja do Biokova bila je u ovim uvjetima definitivno iskustvo za sebe. Usudio bih se čak reći kako iz tog savršenog iskustva nemam srca ništa posebno izdvojiti – osim, OSIM stajanja na predivnim mjestima uz cestu pored kojih inače samo prođeš.



Svi ne kamo žurimo, ali na ovom sam se putu trudio žuriti polako. Zaboraviti vrijeme ili ga barem zamijeniti nekim svojim. Jer, budimo realni, kad si utopljen u gomili podražaja iz okoline, nemaš gdje zakasniti niti imaš što propustiti.

Bruno (25): „Kad bih imao financijskih mogućnosti, sigurno bih investirao u takav auto “.

Ovo je bilo, iako neočekivano, jedno od najboljih iskustava mog života. Bez preuveličavanja. Naime proći put od 1000+ kilometara kroz Lijepu Našu u kabrioletu, i to starom cestom te zaustavljajući se na najslikovitijim lokacijama za Instagram u zemlji, iskustvo je koje bih preporučio svima. Top contender za jednu od onih famoznih „before i die“ lista.



Hrvatska je toliko lijepa i ima toliko toga više ponuditi nego što vidimo na standardnoj i popularnoj ruti kada putujemo nekamo na more autoputom. Stara cesta i sve žive magistrale koje ju prate pružaju toliko više svojih čari, a sama vožnja u kabrioletu čitavoj priči daje još jedan , poseban osjećaj i nezaboravno je iskustvo. Vjetar u kosi, 30+ stupnjeva, super ekipa i muzika na najjače. Meni to zvuči upravo onako kako je to i bilo – stvarno nezaboravno roadtrip iskustvo.



Proći pola Hrvatske u kabrioletu za manje od 36 sati nešto je što ću zauvijek pamtiti . Definitivno je tom iskustvu pridonijela i ekipa, ali još više auto stvoren za savršen ljetni roadtrip. Moderan dizajn, super kul plava boja, automatski mjenjač, terenac. Stvarno sam se osjećao sigurno, pogotovo na dijelovima puta na kojima smo prolazili neke od najviših točki Hrvatske – Biokovo. Nezgodne, gdjekad neasfaltirane i nezaboravno uske ceste u ovom su automobilu bile nevjerojatno pitome, privlačne i prohodne.



Osim toga, T-Roc Cabrio je definitivno model auta za mlađu populaciju, autentičnu i drugačiju, željnu avantura i neobičnih roadtripova, generaciju koja guta život i sve što on nudi uzima bez srama. Kad bih imao financijskih mogućnosti, zasigurno bih investirao baš u ovaj auto. Savršen je izbor za razdoblje života u kojem se upravo nalazim, razdoblje u kojem mi se glavom smuca isključivo jedna misao – kamo za vikend.

Renata (dame se ne pita za godine): „Mogu priznati da je dobar osjećaj biti u centru pozornosti, što s T-Rocom nije bio problem jer su sve oči bile uprte u nas “.

Nakon dugo vremena bilo je lijepo ponovno sjesti u kabrio i prisjetiti se kako je to voziti se s vjetrom u kosi.







Uz odličnu glazbu i još bolje društvo, putovanje u Dalmaciju bilo je upravo ono što mi je trebalo nakon dugog i napornog radnog tjedna. Mogu priznati da je dobar osjećaj biti u centru pozornosti, što s T-Rocom nije bio problem jer su sve oči bile uprte u nas.



Iako otprilike 20 sati provedenih na cesti u autu zvuči strašno, uz T-Roc to nije slučaj jer su sjedala iznimno udobna. Jer premda možda na prvu djeluje kao mali auto, dovoljno je prostran za udobnu vožnju za četiri osobe na duže relacije.



Još jedna zanimljiva stvar kod ovog kabrioleta je ta što se krov jako brzo diže i spušta, praktički za 10-ak sekundi, odnosno dok čekate zeleno na semaforu krov je po potrebi gore ili dolje. Srećom, nas je pratilo prekrasno vrijeme pa smo skoro cijelo putovanje proveli s podignutim krovom i vjetrom u kosi.



U ovoj električno-plavoj izvedbi, koja mu savršeno pristaje, VW T-Roc je auto koji bih svakako voljela imati u svojoj garaži. U moru novih automobila VW se odvažio ući u novi segment. I to je za pohvalu. Od mega-popularne klase SUV-ova, posebno u B segmentu, u kojem T-Roc vrlo dobro kotira, odlučili su napraviti iskorak u segmentu i ponuditi kabrio izvedenicu. Hoće li uspjeti ili ne, vrijeme će pokazati, ali da je T-Roc Cabrio zanimljiv model i da je osvježenje, svakako jest . Odlično izgleda, dobro se vozi i - ono što je danas vrlo bitno - povišen je, odnosno pravi šminkerski SUV.