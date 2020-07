Bermude + lagana košulja + tamne sunčane naočale + espadrile

Nismo zaboravili ni na naše muškarce. Tople dane lakše je izdržati u bermudama i prozračnoj košulji stoga vam predlažemo da na aktualnim sniženjima investirate u jedan ovakav mornarski look idealan za šetnje uz more.



Košulju dugih rukava zavrnite u rukavima te je uskladite s tamnoplavim bermudama i espadrilama u kojima će vaša stopala lakše disati kada temperature naglo narastu. Za kulerski look outfit upotpunite elegantnim satom i cool nakitom, a preko dana nabacite tamne sunčane naočale.