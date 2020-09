Bez ovih bi izuma naš svijet bio nezamisliv, a svima im je zajednička jedna stvar – otkriveni su pukim slučajem. Začudit ćete se kad vidite što je sve na popisu!

Predmete (i izume) o kojima ćemo pričati u tekstu koji slijedi koristimo svaki dan. Oni su, svaki na svoj način, iz korijena promijenili svijet i način na koji funkcioniramo.



Bez obzira na to radi li se o bedastim igračkama uz koje su odrasle generacije ili nezaobilaznim medicinskim otkrićima bez kojih bi većina nas bila tek bespomoćno prepuštena sudbini, a medicina kao znanost još uvijek slijepo lutala ulicama srednjeg vijeka, svim revolucionarnim otkrićima kojima ćemo se za tren posvetiti zajedničke su dvije stvari – neophodne su za čovječanstvo i nastale su, pazite sad ovo, pukim slučajem.

Mikrovalna pećnica

Percy LeBaron Spencer radio je bezbrižno na svom znanstvenom projektu. Kao i svaki drugi dan, došao je na posao i bacio se u istraživanje kratkih radio valova koje nazivamo mikrovalovima. A onda se dogodilo nešto veličanstveno. Slučajno je otkrio da se uz pomoć tih mikrovalova može kuhati.



Pitate se kako je došao do tog ingenioznog zaključka? Dok se bavio svojim eksperimentom primijetio je da mu se rastopio slatkiš koji je imao u džepu. Vrag mu nije dao mira pa je eksperiment ponovio s kokicama. Čim su one krenule pucati, Spencer je znao da je na tragu nečega na čemu bi mogao masno zaraditi.



Do kraja 1945. godine patentirao je svoj izum metalne kutije koja kuha pomoću mikrovalova. Nekoliko godina kasnije mikrovalna pećnica počela se polako uvlačiti u američka domaćinstva iako joj je cijena iznosila nevjerojatnih 5.000 dolara. Popularnost kakvu danas uživa stekla je ipak tek krajem 60-ih otkad je nezaobilazni dio svake kuhinje.

Penicilin

Kad je Sir Alexander Fleming 1928. otkrio da je u njegovoj Petrijevoj zdjelici u kojoj je uzgajao kolonije bakterija stafilokoka počela bujati plijesan zasigurno mu se smračilo pred očima. Odmah se dao u spašavanje kolonija bakterija iz svojih posudica, a potom je zamijetio nešto prilično zanimljivo i nimalo očekivano.



Oko mjesta na kojima se pojavila plijesan bakterije se nisu širile. Štoviše. Naposljetku se pokazalo da je riječ o zelenoj plijesni Penicillium notatum čiji sekret onemogućuje razvoj bakterija. Tijekom 40-ih godina penicilin je ušao u opću upotrebu čime je u medicini započela era antibiotika – lijekova neophodnih za suzbijanje dotad mnoštva smrtonosnih bolesti.

Saharin

Saharin, najstarije umjetno sladilo na svijetu, izumljen je slučajno 1879. godine jer je Constantine Fahlberg nakon eksperimenta koji je provodio zaboravio oprati ruke. Sigurni smo da se s obzirom na aktualni trenutak u kojem živimo na taj potez ne bi gledalo nimalo blagonaklono, ali što je tu je.



Fahlberg je, dakle, usred jednog od svojih eksperimenata ogladnio. Brže-bolje požurio je do kantine Sveučilišta Johns Hopkins neopranih ruku na kojima su se nalazili ostaci spoja na kojem je radio. Kako je jeo prstima, osjetio je da je hrana koju je prinosio ustima bila neobično slatka. Godinu dana nakon toga objavio je s kolegom i šefom Irom Remsenom znanstveni rad o svom otkriću, ali ga je mudro izostavio iz kombinacije prilikom registracije formule koja je 1884. ušla u masovnu proizvodnju.



Fahlberg ipak nije doživio globalni uspjeh svog slučajnog otkrića. Saharin je, naime, u opću upotrebu ušao tijekom II. svjetskog rata tijekom kojeg je svijetom vladala nestašica šećera. Vrhunac popularnosti dosegao je tijekom 60-ih i 70-ih godina kad se masovno počeo koristiti kao zamjena za šećer u bezalkoholnih sokovima.

Pacemaker

Sredinom 50-ih godina prošlog stoljeća Wilson Greatbatch radio je na uređaju za snimanje srčanog ritma. Posegnuo je u kutiju za otpornikom, ali je slučajno izvukao krivi. Premda otpornik koji je izvukao nije bio dobre veličine, Greatbatch ga je svejedno odlučio iskoristiti. Primijetio je da je uređaj koji je upravo sastavio krenuo emitirati električne pulse nalik srcu.



Ruku na srce, spomenuti je znanstvenik još i ranije bio uvjeren da bi električna stimulacija mogla pomoći pri stimulaciji krvotoka, samo mu je nedostajao uređaj kojim bi mogao testirati svoju teoriju. Sve dok pukom slučajnošću nije posegnuo za krivim otpornikom.

