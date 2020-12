Jeste li svjesni moći pametnih telefona koji predstavljaju našu svakodnevicu i prvu liniju podrške u obavljanju mnogih zadataka? Uz njih se budimo, provjeravamo financije i plaćamo račune, čitamo knjige, vijesti, novine, slušamo glazbu i tako uz njih i završavamo svoj dan.



Zahvaljujući aplikacijama na našim pametnim telefonima brzo i u hodu rješavamo svakodnevne obveze štedeći tako najvrijednije što imamo, a to je vrijeme. Ponuda aplikacija u Huawei AppGallery zavidno raste , a osim pregršt globalnih u njoj pronalazimo i mnogo domaćih aplikacija koje će vam pomoći ubrzati ispunjavanje obveza kako biste svoje vrijeme usmjerili na neke druge željene aktivnosti.



Koliko puta vam se dogodilo da ste poželjeli da vam dan traje dulje od 24 sata? Sigurno puno, što je i logično jer uz današnji ubrzani ritam života nerijetko nemamo dovoljno vremena ni za sebe, a ni za one neke osnovne dnevne obveze. Zapravo, upravo te svakodnevne stvari i obveze koje se moraju odraditi, najčešće oduzimaju dovoljnu količinu vremena da slobodno vrijeme gotovo i ne postoji.



Bilo da se radi o poslovnim ili privatnim zadacima, takav način života dovodi nas u prilično stresne situacije i tako oblikuje našu svakodnevicu. Banalna stvar kao što je plaćanje računa sigurno vas je bezbroj puta dovelo u situaciju da biste radije pustili da vam ugase struju nego čekali u onom enormnom redu radi plaćanja tog jednog računa. Red u banci, red u pošti, red auta na cesti i sve se odjednom pretvara u začarani krug koji oduzima ono najvrijednije, a to je naše vlastito vrijeme.



Onda su se pojavili pametni telefoni i aplikacije i onima koji se ne boje prihvatiti sve što nam tehnologija u današnje vrijeme pruža, pomogli, da si doslovno pojednostave život. Jer na kraju krajeva, vremena se mijenjaju, a nama ne preostaje ništa drugo nego iskoristiti svaku mogućnost za jednostavnije odrađivanje pojedinih stvari u danu kako bismo imali više vremena za druge aktivnosti. Iz tog razloga, velikoj većini je danas nezamislivo krenuti u dan bez svog pametnog telefona koji olakšava svakodnevicu i štedi vrijeme, a tržište je prepuno besplatnih aplikacije koje će ubrzati svaki mogući proces.



Ponuda istih u Huawei AppGallery trgovini kontinuirano raste, a osim globalnih, dostupan je i velik broj domaćih koje će vam uz Petal Search aplikaciju za pretraživanje, sada biti još jednostavnije pronaći i preuzeti na svoj uređaj. Jednostavno ukucajte ime aplikacije koju tražite u traku za pretragu, a ona će prikazati najrelevantnije rezultate prema vašim željama. Istaknuti će ono što možete preuzeti s Huawei AppGallery trgovine aplikacije, a što instalirati preko službene web stranice.



Dakle, ne morate pretraživati savjete i načine kako uštedjeti vrijeme već samo pronaći aplikaciju vaše banke u AppGalleryju i tako si osigurati sve osnovne životne potrebe bez čekanja u redu da bi iste platili. Osim nedavno predstavljenog George Erste Banke i HEP-ovog m-hepi, rješavanje financija moguće je i putem aplikacija PBZ-a, Zagrebačke banke, OTP banke, Erste banke, RBA-e, HPB-a i popularnog Keks Pay-a uz koji možete jednostavno i brzo primati te slati novac i to bez naknade.



Osim pitanja banke, riješeno je i pitanje ranojutarnje aktivnosti čitanja novina pa sve možete odraditi putem svog telefona uz aplikaciju Jutarnjeg lista, Večernjeg lista, 24 sata, Index-a, Dnevnika, Otvorenog radija, N1 TV-a, a dostupne su i aplikacije telekom operatera HT-a, MAXtv-a, Bonbona, A1, Tomata, Tele2 i Optima telekoma.



Začarani krug se smanjuje u trenutku kad shvatite da postoji aplikacija Croatia Traffic Info – HAK, koja potencijalno može pomoći da zaobiđete gužvu, a u najgorem ili najboljem slučaju, putem svog mobilnog telefona uvijek možete naručiti Taxi uslugu.



Sva sreća, po pitanju dosta stvari smo zakoračili u 21. stoljeće pa je preko sustava e-građani moguće predati mnoge zahtjeve i riješiti problem papirologije u par minuta, a dobra vijest je da je i istoimena aplikacija dostupna u ovoj trgovini pa vam je sve nadohvat ruke iz fotelje ili kreveta. Dodatno, ovdje možete pronaći i Huawei video, Huawei browsers i njihov Mobile Cloud koji omogućuje bežično kopiranje i vraćanje podataka i postavki telefona, sinkronizaciju i prijenos podataka preko mobilnih uređaja Huawei, kao i sigurno spremanje i pristup datotekama pomoću Cloud Drivea kako bi u svakom trenutku svi vaši podaci bili sigurni i dostupni.



I taman kad mislite da ste uspješno odradili sve obveze i ostaje vam nešto vremena za opuštanje, doma vas dočeka kuhanje ručka ili večere, pranje rublja i čišćenje. Nažalost za ovaj dio nemamo rješenje jer za sada mobilni telefoni ne obavljaju navedene aktivnosti, ali ako imate klince postoji par trikova koji će olakšati uspavljivanje pa ćete na kraju iskompenzirati nedostatak vremena koje je isparilo za vrijeme kuhanja ručka.



Book&Zvook i Pričalica su aplikacije koje pričaju najljepše dječje priče iz cijelog svijeta i to umjesto vas. Tako putem aplikacije možete pustiti audio knjigu na hrvatskom jeziku i osim što ćete vi odahnuti, mališani će priče doživjeti na nov, poseban i zanimljiv način. Osim klasika poput Crvenkapice, Trnoružice i Pinokija, ovdje ćete pronaći i personalizirane priče u kojima vaša djeca postaju glavni ili sporedni likovi poznatih i originalnih priča.



Dobra organizacija vremena je neophodna u današnje vrijeme, a zašto istu ne bismo potražili tamo gdje se nudi. Bilo da je riječ o plaćanju računa, provjeri potrošnje ili praćenju dnevnih vijesti, aplikacije su tu kako bi olakšale još jedan segment našeg života i to u samo par klikova.