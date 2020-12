Zamolili smo iskusnog gejmera da nam ispriča kako se nekad igralo.

Tin B. (37): „Stari mi je satima spajao Spectrum na telku, a se kasnije PC nosio po kvartu jer drugačijih mreža bilo nije“

Prvi gadget na kojem sam igrao video igre je bio ZX Spectrum, tamo neke davne 1988. pa sljedećih nekoliko godina. U tim prvim godinama gejmao sam samo s tatom. Mama nije bila zainteresirana, a sestra je još bila premala za takve aktivnosti. Vrijeme na kompu je bilo ograničeno tatinom voljom da mi složi i pospaja sve one žice na TV, liniju i slično. Da, nekad se tako igralo.



Kasnije sam naučio i sam to raditi pa je onda dolazilo do sukoba na relaciji roditelji i ja. Osobito kad bih malo pretjerao. Recimo, ostajanje budnim do jutra, potpuno nesvjestan koliko je sati i da je već dan – roditelji me dolaze buditi da idem u školu, a ja još igram igrice. Malo je reći da su njihove reakcije u najmanju ruku bile zanimljive.



Sjećam se i onih vremena kad sam dobio svoj prvi PC i nošenja monitora i kućišta po kvartu do prijatelja kako bismo mogli igrati u „mreži“ jer onda još nije bilo modema i online igranja. Dobivali smo svakakve poglede i dobacivanja od ljudi.

Prve video igre koje smo igrali na Spectrumu su bili klasici kao na primjer Manic Miner, Jet Set Willy, Knight Lore, Elita, Lode Runner... Igre koje danas izgledaju prilično smiješno s aspekta grafike, ali su imale zaraznu igrivost i jednostavnost.



Meni su ranih 90-ih osobno omiljene bile Starcraft 1 i Heroes of Might and Magic 3. Na tom „zlu“ od igara sam proveo nebrojene sate, dane pa i godine - što online igrajući protiv ljudi s druge strane svijeta, što doma sam. Šarm i jednostavnost, a opet kompliciranost i nebrojene mogućnosti, to je bilo ono što me vjerojatno privuklo, ali i razlog zbog kojeg im se ponekad vratim i dan-danas.



Igranje danas i prije 30-ak godina je neusporedivo s tehnološke strane. Od izvanredne grafike, „realnosti“ pa do gadgeta poput VR-a. Industrija video igara stalno grabi naprijed kako bi ljudima poput mene pružila što bolje igranje i, iako bi se moglo reći da sam prilično old school što se igara tiče (igre koje igram su prilično stare za današnje pojmove), tu i tamo si ipak priuštim neki novi hit, čisto da ostanem u toku.