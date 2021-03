S obzirom na to da ste kliknuli na ovaj naslov, neminovno je da ste se u posljednje vrijeme zapitali pitanje čiju važnost danas prepoznaje sve više ljudi svjesnih opasnosti koju, uz brojne prednosti, donosi rad u virtualnom okruženju – Što je to cyber sigurnost i zašto je održavanje iste važno za vaš biznis.

Statistike, naime, pokazuju kako je upravo ovo područje jedan od top prioriteta mnogih kompanija neovisno o njihovoj veličini. Jer, pokazalo se da su standardni sigurnosni alati poput firewallova ili antivirusnih programa nedostatni s obzirom na opasnosti koje vrebaju. Razmjeri cyber napada su porasli, a hakeri su postali sofisticiraniji i mnogo sustavniji.

Zašto je područje cyber sigurnosti sve važnije

I kad smo već kod statističkih podataka koji potvrđuju važnost ove vrste osiguranja poslovanja, jeste li, primjerice, znali kako će se na razini globalne ekonomije na posljedice cyber napada potrošiti nevjerojatnih 6 bilijuna američkih dolara (nakon šestice dodajte još 12 nula i pomnožite s 6.4, koliko je današnji središnji tečaj, kako biste dobili kunsku protuvrijednost)? Ili da je učestalost hakerskih napada porasla na jedan dnevno u usporedbi s jednim tjednom, koliko ih se prosječno bilježilo još pred samo pet godina?

Jedno je pak drugo važno istraživanje pokazalo da više od 3.000 kompanija iz 80 različitih zemalja loše pripremljeno na cyber napade. Alati za različite oblike cyber napada dostupni su na internetu za svega 1 dolar. I, obećajemo, samo još jedan statistički podatak za kraj ovog alarmantnog niza – među pet najugroženijih industrija svrstavaju se proizvodnja, zdravstvene usluge, promet, državna uprava i financijska industrija.

Ubrzani razvoj tehnologija

Kad je krenuo Internet malo je tko mogao zamisliti razmjere mogućnosti koje će pružiti razvoju različitih poslovnih modela. I upravo zahvaljujući njegovom izumu u razdoblju od posljednja dva desetljeća svjedočimo najvećem razvoju tehnologija u povijesti čovječanstva. Tehnologije koje su u tom vremenskom periodu razvijene u potpunosti su promijenile načine na koje se posluje, komunicira, obrađuje podatke…

Recimo, društvene mreže kao što su to, primjerice, Facebook ili Instagram. U današnjem je poslovnom svijetu nezamislivo raditi bez njih. Svaka ozbiljna kompanija putem društvenih mreža najavljuje svoje nove projekte, oglašava proizvode i usluge, komunicira sa svojim korisnicima. Osim toga, društvene su mreže preuzele i primat u oglašavanju, grani marketinga koja generira golem kapital.

Zatim je tu rad u oblacima, virtualnim prostorima u kojima većina nas radi i pohranjuje svoje podatke, što je prije bilo nezamislivo jer su se većina podataka i IT infrastrukture posjedovala, osiguravala i nalazila u fizičkom prostoru kompanije. Načelno vrlo sigurno okruženje, osim ako nije adekvatno zaštićeno.

Još jedna vrlo korisna pojava koja već mijenja naličje svijeta je i internet stvari (IoT). Vodeća američka kompanija Cisco procjenjuje kako će do kraja godine putem ove tehnologije biti povezano 27.1 milijardi pametnih uređaja spojenih internetskom vezom. Činjenica je da IoT uvelike pojednostavljuje stvari, ali je isto tako činjenica da se radi o sjajnoj ulaznoj točki za hakere – ukoliko, naravno, ne poduzmemo nužne mjere zaštite.

Tema koja se tiče svih nas

Kao što vidite, problem sigurnosti na internetu je nešto što se itekako tiče svih nas. Zamislimo li zaštitu rada putem interneta na razini nekog velikog sustava, onda postaje vrlo bjelodano da govorimo o ekvivalentu sigurnosnog sustava zaštite sudionika u prometu. Valja voditi reda i poštovati pravila kako bismo se svi kroz taj sustav kretali sigurno. No, jednako tako, o cyber sigurnosti moramo voditi računa i individualno. Nekim virusom zarađeni privatni uređaj koji će komunicirati s nekom korporativnom mrežom može ugroziti čitav sustav zbog čega ta mreža koju smo doveli u opasnost postaje ranjiva za cyber napade.

Krenimo od jednostavnih stvari koje možemo napraviti sami. Kad ste zadnji put promijenili lozinku ili provjerili koliko je ona zapravo jaka? Hakeri, naime, upravo računaju na to da rijetki od nas redovito servisiraju lozinke računa na kojima radimo pa su društvene mreže, ili bilo koja druga platforma koju štitimo putem slabih lozinki, laka meta. Pritom često zaboravljamo kako se na tim računima nalazi mnoštvo povjerljivih informacija koje, padnu li u krive ruke, mogu proizvesti gadne pravne i financijske probleme za bilo koju firmu, a ponekad i za pojedince.

Srećom, većini velikih sustava na dispoziciji stoje čitavi odjeli koji se brinu za to da razina cyber sigurnosti bude ujednačena na svim razinama. No, čak se i takvim, velikim sustavima povremeno događaju golemi problemi o kojima potom čitamo u novinama. A ako se oni događaju velikim kompanijama kao što je to, recimo, Google, koje u zaštitu ulažu goleme resurse, kako se onda ne bi događale manjima koji greškom misle da su premali da bi bili ikome zanimljivi vodeći se za time da će njih hakeri zaobići pa stoga ne moraju ulagati u povećanje razine cyber sigurnosti?