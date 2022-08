Dosta vam je i mora i planina? Vrijeme je za …. Ravnicu!

Kolovoz se približava kraju, no to ne znači da je vrijeme za povratak rutini i svakodnevici bez uzbuđenja. Priuštite si nekoliko nezaboravnih dana i to ne na moru ili u planinama nego – na nezaboravnoj slavonskoj ravnici! Zašto ne biste posjetili… Županju?

Uživanje na moru polako se privodi kraju, barem za većinu nas. Ipak, ne moramo odustati od putovanja. Možemo si priuštiti vikend bijeg u nepoznate krajeve, koji će nas rasteretiti i vratiti potrebnu energiju. Potreban vam je čist zrak, neistraženi šumarci, rijeke i… ravnica? Vrijeme je da posjetite Slavoniju i proživite iskustvo toliko željenog „dolce far niente“ na domaći način. Daleko od gradske vreve, a opet tako dostupno, na par sati vožnje iz bilo kojeg dijela zemlje! Slavonija je posebno čarobna u jesen, kada plodovi zemlje i truda vrijednih Slavonaca dolaze do izražaja.

Foto:Romulić & Stojčić, izvor TZ VSŽ

Udaljena tek nešto više od 2 sata od metropole, Županja je presjek Slavonije u malom. Ne čudi da se uvriježila rečenica „Vinkovci su prijestolnica Šokadije, Đakovo srce, a Županja duša”. Zbog blizine rijeke Save i spačvanske prašumske šume, Županju krasi prirodna netaknuta ljepota. Nakon izgradnje nasipa na rijeci, razvoj grada je krenuo u novom smjeru. Procvjetala je industrija u kojoj su povijesno najpoznatije Tvornica tanina, šećerana Sladorana i Tvornice kombajna Same Deutz Fahr Žetelice.

Foto:Romulić & Stojčić, izvor TZ VSŽ

Iako se u Slavoniji puno radi, na radost življenja se ne zaboravlja. Znali su to još Englezi kada su 1880-ih dolazili u Županju za radom, ali i odmorom. Županjcima je bila neobična okrugla „koža“ koju su Englezi šutali, no ta igra, kasnije svima poznata kao najvažnija sporedna stvar na svijetu, neobično ih je zabavljala. U čast dolasku nogometa u Hrvatsku, u centru grada stoji spomenik prvoj nogometnoj lopti, podignut u prosincu 2015. godine. Osim nogometa, za Županju se kaže da je i kolijevka tenisa. No, od slavnih Županjaca ističe se sportaš koji se bavio malo drugačijom aktivnošću. U Županji je u 50-ima živio Marijan Matijević znan kao „hrvatski Samson“, po zanimanju hrvač, za kojeg se govorilo da je najsnažniji čovjek na svijetu.

Foto: Franjo Škegro, izvor TZ VSŽ

Ipak, danas je sport u Županji rezerviran i za one koji ne moraju biti snažni poput Marijana.

Županju obožavaju rekreativci zbog spoja Save, čija šetnica je savršena za kondicijske treninge, i hrastom bogate spačvanske šume, za ljubitelje trekinga i faune. Naime, spačvanska šuma dom je različitih gmazova, sisavaca, ptica i vodozemaca, a od beskralješnjaka mekušaca i kukaca. Lov i ribolov, kao i pejzažna fotografija te safari, omiljene su aktivnosti turista tog kraja, a sve više posjetitelja u Županju dolazi zbog biciklizma.

Foto:Romulić & Stojčić, izvor TZ VSŽ

Nakon sporta, vrijeme je za hedonizam. Doduše, bon vivanti će reći – i vožnja zaprežnim kolima ili fijakerom je također sport! Šalu na stranu, ovdje se zna zabavljati, nisu slavonske lole izmišljotina. Uz uživanje u životu ide i pjesma, a nema do slavonske tamburice. Nije neobično zato da je u predivnoj Županji izgrađen Park tambure, jedinstveni kulturni projekt hrvatskih i svjetskih razmjera. Uz Park Tambure obavezno posjetite i Graničarski čardak u Županji, današnju zgradu Zavičajnog muzeja Stjepana Grubera. Uz to, Županja je grad pet glazbenih festivala; Šokačke pisme, Županjske glazbene večeri, festival hardcore punk glazbe S.A.W.A., te festivala bluesa i jazz glazbe. Ako se zaputite u Županju, ne propustite doživjeti još pokoju manifestaciju, kao što su Šokačko sijelo, Žetva i vršidba, Savski sajam ili nešto posve drugačije – moto susrete. Svi bajkeri dobro znaju da je rock band Opća opasnost osnovan u Županji, dok je prva vokalistica najpoznatije dance grupe Colonia, Indira Levak, također Županjka. Uz županjske manifestacije, ne zaboravite na aktivnosti okolnih mjesta Slavonije, poput najpoznatijeg slavonskog eventa Vinkovačke jeseni, u kojem se isprepleću glazba, ples, hrana i piće.

Foto: Franjo Škegro, izvor TZ VSŽ

A kada govorimo o jelu i piću, Slavoniju se s gastro karte ne smije izostaviti. Lepinja, masni kruh iz krušne peći, suhomesnati proizvodi poput kulena, kulenove seke, čvaraka, slanine, kobasice i švargli, svježi sir i kajmak, razni gulaši, a posebno fiš paprikaš… Jeste li već ogladnjeli? Zahvaljujući brzim rijekama, ribe poput šarana, soma, smuđa, prave su delicije kraja, kao i šumska divljač te nezaobilazne slavonske slastice. Znate li što su gužvara i poderane gaće? Ne brinite, naučit ćete sve nove riječi i okuse dolaskom u Slavoniju. Posjetite tradicionalnu šokačku kuću i iskusite život starosjedioca uz odlične zalogaje, dođite u etno kuću i naučite sve o zimnici, dok će vas boravak u agroturističkoj kući naučiti pripravljanju rakije i suhomesnatih proizvoda.

Foto: Franjo Škegro, izvor TZ VSŽ

Možda je vrijeme da stanemo s nabrajanjem svih ovih užitaka Slavonije, nešto treba ostati i iznenađenje! Ovo su tek neki od razloga zašto je pravi trenutak da na svojoj karti puta ucrtate cestu A3 i otkrijete sve čari Županje, Vinkovaca, Vukovara, Srijema, Iloka te ostalih divota Vukovarsko-srijemske županije.