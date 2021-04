Znate li što je skin positivity?

Slavne osobe bez cenzure

Iako i danas izazivaju moralne polemike, postojanju društvenih mreža bitnu stvar ne možemo osporiti. Zahvaljujući Instagramu, Twitteru i TikTok razvili su se pokreti koji u potpunosti ruše uvriježene standarde. Posebno beauty industrije. Sve postaje jasnije ako spomenemo pokrete Free the Pimple, Less is More i Lose Hate, not Weight. Danas smo više nego ikad svjesni kako poznate glumice, modeli i na kraju influencerice uživo ne izgledaju niti malo savršeno kao na fotografijama.

Dapače, o svojim svakodnevnim problemima poput akni, strija i celulita progovaraju otvoreno i bez cenzure. Strije Chrissy Teigen poznaje svatko tko je ikad proveo više od 5 sekundi na njezinom Instagram profilu, komičarke Lena Dunham i Amy Schumer s ponosom priznaju postojanje svog celulita, dok uzori generacije Z, Lorde i Kendall Jenner otvoreno govore o svojim aknama i poručuju: „Ne smijete se sramiti sami sebe!“. Lorde je otišla toliko daleko da je medijima zabranila retuširanje njezinih live nastupa. Spomenuti Instagram pokret Less is More došao je kao šaka u oko konzervativnom pojmu ljepote kovanog u 80-ima i 90-ima. Zapravo, došao je kao javni apel industrijama mode, ljepote i medija da umjerenije retuširaju fotografije ljudi prezentiranih u svojim kampanjama, člancima i editorijalima.

No, danas oči javnosti nisu više toliko usmjerene prema celebima. Velik broj anonimnih, no kroz društvene mreže vrlo utjecajnih mladih žena progovorilo je o svojim problemima s kožom. Svaka od njih barem je jednom u životu ostala kod kuće netom prije izlaska gledajući se u ogledalo i misleći kako je njezina koža lica toliko strašna da će zgroziti druge ljude, svaka je imala najmanje jedan neugodan nadimak koji su izmislili brutalni vršnjaci i baš svaka od njih je imala male epizode anksioznosti pri susretu s novim ljudima, koji još ne znaju kako njihovo lice izgleda uživo.