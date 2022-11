Kako odvajamo otpad? Dnevnik jedne zagrebačke četveročlane obitelji

Suprug Luka, klinci Sven (11) i Patricia (8) i pas Lou njezina su najveća sreća, ali i izvor stalne brige, jer čistoća i održavanje stana nisu čas posla! Poanta je da cijela obitelj stekne dobre navike i onda su uhodani tim. No, kako se odnose prema novom pravilu odlaganja otpada i općenito prema recikliranju. Ana nas je ugostila i uvela u svoj radni dan te otkrila čari reciklaže.

6:01

Ana je na nogama čim zazvoni budilica, pas Lou maše repom, vrijeme je za polazak iz kuće. Ekonomistica s 10-godišnjim iskustvom u vođenju poslovnice banke danas iz stana nosi punu vrećicu za papir i žutu vrećicu za plastiku i ističe: „Puno sam sretnija otkad sam napustila bankarski posao, tada sam počela osvještavati puno toga oko sebe. Možete automatski prekrižiti i tu sjajnu korporativnu plaću, no potaknulo me da na druge načine štedim i u istom trenu osvještavam sve oko sebe. Tada mi nije bio bitan use, reuse, recycle, no danas sam drugačija. Moja obitelj i dalje ne razumije zašto staklenke od krastavaca, cikle ili ajvara već mjesecima ne bacam, ali barem znaju gdje se odbacuju staklenke koje mi potajice odnose iz kuće. U zeleni spremnik! To sam ih naučila!“ razdragano objašnjava Ana dok otvara svoju smočnicu u kojoj su uredno poslagane staklenke raznih žitarica, tjestenine, suhog voća i orašastih plodova, kao i vrećice – papirnate za papir, ZG plave za miješani komunalni otpad, žute za plastiku i metal, smeđe za bio otpad. Razmišljajući što će pripremiti obitelji za ručak, Ana zaključi – danas nije dan za žitarice! Uz pratnju kujice Lou odlazi do pekarnice. Danas je Anina obitelj zaslužila tople kroasane. Kućanica godinama ide u pekarnicu u kojoj kao omot koriste isključivo papir.

7:30

Doručak je gotov, Anin suprug Luka je uz kroasan popio jogurt i ponovno bacio čašicu u miješani otpad. „Drugačije se ponaša po pitanju povratne naknade od 50 lipa. On bi za sve trebao dobiti povrat novca da se osvijesti“, kaže Ana dok iz standardizirane ZG vrećice za miješani komunalni otpad od 10 litara vadi čašicu, pere i odlaže u žutu vrećicu za plastiku i metal. Pomislit će mnogi, ZG vrećica 10 litara za četveročlanu obitelj? Zar to nije – malo? „U ovo smeće ide isključivo ostali otpad koji nikako ne možemo reciklirati. Kosti od mesa, toaletni otpad, nešto ostataka prokuhane hrane… Iako, učim djecu da se hrana ne baca.“ Objašnjava članica obitelji koja jednom mjesečno koristi reciklažno dvorište na zagrebačkoj Kajzerici, najbliže njezinom kućanstvu. Velika obitelj sa sobom nosi i veliku cirkulaciju potrošnog materijala. Na reciklažnom dvorištu odlažu staklo i staklenke, električni otpad, stare baterije, tekstil i glomazni otpad. Zahvaljujući tome, nakon pet mjeseci korištenja reciklažnog dvorišta ostvarit će pravo na 2 besplatna paketa od po 10 ZG vrećica volumena od 10 litara za odlaganje miješanog komunalnog otpada. No, Ana i obitelj ne rade sve ovo zbog besplatnih ZG vrećica, nego zbog dugoročne brige o okolišu.

„U našoj zgradi se ništa posebno nije promijenilo od 1.10. Kontejneri su nam i do sad bili u smetlarniku, držimo ih pod ključem, samo smo sada dobili plavu naljepnicu zahvale jer ispravno koristimo ZG vrećice. Tako je u većini zgrada našeg kvarta, kontejneri se drže u zaključanim dvorištima i haustorima. Samo jedan stari dio našeg kvarta će dobiti boksove s obzirom da nemaju mjesta u zgradi za prenamjenu. Mislim da je to odličan način sprječavanja gomilanja otpada od strane trećih osoba, kao što naglašavaju u Gradu.“

10:30

Vrijeme je za pripremu ručka, Ana već sprema smeđe vrećice za biootpad. „Jako sam se veselila kada smo počeli dobivati smeđe vrećice za biootpad i žute za metal i plastiku. Posebno ove žute, u njih stanu velike količine otpada. Sve što mogu odložiti u žutu vrećicu, a potencijalno je masno, operem iznutra. Suprugove čašice jogurta, dječji omoti čipsa, konzerve od tune ili kompota od breskve. U žutu vrećicu ide baš sve od plastike i metala, osim onoga što mogu vratiti u trgovinu u zamjenu za povratnu naknadu od 50 lipa.“, naglašava. Nakon pripreme ručka ostala joj je mrežica krumpira koja ide u žutu vrećicu, kora krumpira i tvrde stabljike brokule koje odlaže u smeđu vrećicu, kartoni omota junetine u papir, dok malo plastične folije u kojoj je meso stajalo ipak mora ići u plavu ZG vrećicu za miješani komunalni otpad. Previše će vode potrošiti ako krene ispirati taj komadić plastike, pomisli.

„Ovu vrećicu smo postavili doslovno prije 4 dana, a ostalo je još puno mjesta za otpad. Ovim tempom, napunit ćemo je za 7 dana, najranije“, smije se Ana: „ Sve sam stavila na papir kada je stigla Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba. Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) iznosi 45 kuna mjesečno za korisnike usluge iz kategorije kućanstvo, poput našega. Fiksnom iznosu dodam cijenu utrošenih ZG vrećica (varijabilni trošak) i tako dolazim do mjesečnog troška za odvoz miješanog komunalnog otpada. Znači, plaćamo samo za količinu otpada koju proizvedemo!“ Za razliku od dosadašnjeg sustava naplate odvoza otpada koji nije poticao građane na razdvajanje korisnog otpada, cilj novog modela sakupljanja miješanog komunalnog otpada je smanjenje količina odloženog otpada i povećanje količina korisnog otpada. „Znači, što više odvajamo otpad, manji su nam troškovi! A ne moram brinuti oko ZG vrećica koje su dostupne gotovo svugdje, odnosno na više od 600 prodajnih mjesta u gradu, u trgovačkim centrima, lokalnim trgovinama te u poslovnicama Zagrebačkog holdinga... Našem kućanstvu doduše, neće ni trebati, čini nam se. Ove 4 su više nego dostatne za sada! Eventualno pakiranje ZG vrećica od 10 komada za volumen od 10 litara, što je 2 kune po ZG vrećici.“ Cijene ostalih ZG vrećica prate cijenu vrećice volumena 10 litara, za 20 litara građani će izdvojiti 4 kune po komadu, dok će za najveće, 40 litara volumena, platiti 8 kuna po komadu.

16:30

Klinci su došli iz škole, sada je Svenov red na šetnju mješanke Lou, suprug Luka ostaje na druženju s prijateljima nakon posla. Javio je Ani da će jesti pizzu. „OK super, samo pazite da ne koristite plastične tanjure i čaše“, dodaje kućanica na telefon i zaključuje da konačno ima malo vremena za sebe. „Idem napokon iskoristiti one dvije prazne boce vina, jednu boja za svijećnjak, drugu za vazu!“, pomisli kreativna Ana. Odvajanje i recikliranje za čišći Zagreb, a ponovna upotreba ili prenamjena za vlastito zadovoljstvo!