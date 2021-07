Razgovarali smo s jednim od vodećih Youtubera u Hrvatskoj

Imaš li neki savjet za mlade koji bi krenuli tvojim stopama?

Prije svega, to je zahtjevan posao. Daleko je to od igranja igrice koju ti voliš kada se digneš ujutro, ubacivanja fora, malo smiješnih situacija koje onda dovedu do toga da ti gledaš kako ti broj followera raste. Postoji bezbroj savjeta kako se bolje snaći u ovom poslu. Možda je najvažniji taj da onaj tko se želi baviti ovime mora biti strašno uporan. To ustvari vrijedi za svaki posao. Bez upornosti nema napretka. Potrebno je strpljenje i ogromna količina vremena. Ja primjerice koji put na videu radim 10 do 15 sati dnevno, a drugi put samo sat vremena. Ponekad ne vidiš danima nebo i sunce jer si u sobi i editaš videe, šalješ mailove, dogovaraš se, itd. U početku ti to ide slabije jer moraš naučiti što publika želi i koja su njihova očekivanja. Faza učenja mora proći.

Ekipa koja je na Instagramu mora biti i fotograf i tekstopisac i dizajner, sve bez formalne škole. Ne ići glavom kroz zid, nego učiti iz grešaka. Meni osobno je bilo bitno završiti fakultet i imati neku sigurnost, kao što sam već ranije spomenuo, kako bih, u slučaju da se ovo naglo promijeni, imao diplomu i mogao naći nešto drugo što bih mogao raditi. To mi pruža malo mentalnog mira. Mlade osobe danas se, u puno slučajeva, suočavaju s mnoštvom izbora bez prave potpore, što dovodi do toga da ni ne znaju čime bi se željeli baviti. Kada sam saznao za FutureProof, bilo mi je drago znati da će mladi koji ju iskoriste ipak imati nešto malo veću prednost nad drugima jer će dobiti informacije iz prve ruke. I onda kada se odluče, suočeni su sa slatkim mukama jer rade posao koji vole, a imaju vremena i za usputan hobi, koji im u svakom trenutku može postati posao na puno radno vrijeme.