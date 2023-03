Donosi JGL

Autor: dr. sc. Snježana Benko Meštrović, voditeljica plućne rehabilitacije u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti i Vanja Dolenec, dr. med., specijalistica pulmologije u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti

Odrasle se osobe u prosjeku zaraze s dvije do četiri sezonske prehlade, a kod djece, pogotovo one ispod dvije godine, taj je broj i mnogo veći – ona se razbole do čak deset puta godišnje. Uz to, osim što se hladnim i suhim zrakom patogeni šire brže nego inače, posljednje eksperimentalno, in vitro istraživanje pokazuje da pad temperature na sluznici nosa od 5˚C uzrokovan pothlađivanjem uslijed izlaganja niskoj vanjskoj temperaturi uništi gotovo 50% od milijuna staničnih tvorevina u nosu koje se bore protiv virusa i bakterija.

Takvi izazovni vanjski uvjeti osim pred nos, prvu liniju obrane organizma od infekcija, veliki izazov stavljaju i pred pluća koja se, ako nos ne uspije zaustaviti prodor virusa i bakterija, susreću s infekcijama. Čak i kratka infekcija može ostaviti trajne posljedice na pluća, što je posebno došlo do izražaja u pandemiji COVID-19, koja je iza sebe ostavila milijune ljudi koji se bore s dugotranim respiratornim simptomima.

Upravo je zato jačanje svijesti o važnosti brige za zdravlje respiratornog sustava iznimno važno, pogotovo u sezoni grijanja, kada su koncentracije zagađivača u zraku više nego inače. Usvajanje jednostavnih higijenskih navika kao što su pranje ruku i ispiranje nosa, kao i pravilna prehrana te fizička aktivnost igraju veliku ulogu u prevenciji respiratornih infekcija, ali i svih ostalih bolesti te poboljšavaju kvalitetu života.

Kako pravilno disati i zašto su vježbe disanja važne za naše zdravlje i zaštitu organizma od infekcija te kako poboljšati zdravlje pluća i vježbama disanja olakšati simptome dugog COVID-19, za X-Lab – expert research hub JGL-a – otkrivaju dr.sc. Snježana Benko Meštrović, voditeljica plućne rehabilitacije u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti i Vanja Dolenec, dr. med., specijalistica pulmologije iz iste bolnice, koju su krajem prošle godine doktori proglasili bolnicom s najkvalitetnijim upravljanjem.