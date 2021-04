Upoznajte komad odjeće zbog kojeg ćete s oduševljenjem vježbati u prirodi!

Nedostaje vam traka za trčanje i ergometar? Sanjate li o girjama i utezima koji su toliko teški da se ne mogu naručiti on line ili kupiti u trgovini sportske opreme i lagano nositi doma? Čestitam, niste normalni poput mene i nedostaju vam teretane! Postoji nekoliko razloga zbog kojih sam svoju rutinu vježbanja zapustila i odlučila na neko vrijeme iskaznicu teretane pospremiti u najdublji kut komode.

Vježbajte sa stilom

Ali pravo je vrijeme za kreiranje novog plana, mora postojati zdrav i alternativan pristup vježbanju koji ne uključuje zatvorene prostore. Koliko god sam zazirala od vježbanja u parku, popustila sam. Odmah bih voljela stati u svoju obranu i istaknuti kako volim prirodu. Šetati u prirodi, voziti bicikl i planinariti je skroz OK, no odraditi intenzivan trening u prirodi… Zvuči kao noćna mora za nekoga tko voli imati sve pod kontrolom… U vrijeme najvećeg lockdowna nalazila sam potpuno logične izgovore. Gdje spojiti mobitel i velike slušalice? Potrebna mi je torbica za mobitel koja se spaja oko nadlaktice i nove Bluetooth slušalice, .što s bocom vode? I zadnje i najvažnije, odjeća! Možete li zamisliti koliko jedna vježbačica mora provesti vremena u potrazi za dobrom outdoor odjećom za vježbanje? Nepropusna jakna, dobre tenisice koje ne stežu, ali i ne propuštaju vodu i najvažnije, dobre tajice!

Ostaci poderanih, napuknutih i ispranih tajica u mojoj garderobi potvrđuje koliko je važno imati tajice izrađene od dobrog materijala. Materijal mora biti brzosušeći, šavovi moraju biti nevidljivi, a celulit (barem pri pogledu kroz tajice) nepostojeći! Naravno da je funkcionalnost i udobnost bitna, no zanemariti estetsku važnost bilo bi neiskreno i u potpunosti krivo. Sve sam to pronašla u novoj Zoe leggings kolekciji Aura! Ova kolekcija sportskih tajica i topova i ostale sportske odjeće savršeno odgovara ženama koje vole različite tipove aktivnosti. Idealno je za žene koje kombiniraju kardio vježbe s pilatesom, jogu s vježbama uz utege, HIIT s vježbama istezanja!

Nova omiljena kolekcija

Baš u pravom trenutku kreativni tim iza Zoe Leggings objavio je presale nove kolekcije koja traje do 25.travnja. Idealno za sve vježbače koji vole prirodu i sve koji vole dobre popuste. Umjesto 550, ove Aura tajice trenutno koštaju 319 kn! Odabir novih tajica nije bio jednostavan – birati između klasičnih crnih, vječno elegantnih boje vina, trendovskih lila ili jako cool maslinastih tajica nije bilo jednostavno. Oduševila me činjenica da su nove tajice iz Aura kolekcije izrađene od veganskih održivih i uglavnom seamless materijala proizvedenih u Francuskoj.

Aura je idealna za vježbanje u prirodi

Zoe Aura kolekcija inspirirana je jutarnjom rosom, slobodom postojanja, mirisima lavande i kadulje. Za duhovno putovanje u prirodu! Održivi materijali su važan dio i moje svakodnevne garderobe, a posebno oduševljavaju sportski sustainable materijali s matirajućim finišom. Idealno za sve vježbače u prirodi s obzirom na to da štite od svih prepreka – grmlja, visoke trave ili pokojeg neobrađenog panja. Uz to, štite i od kiše, rose i znoja u istom trenutku savršeno održavajući toplinu. Uz Aura tajice vježbanje je olakšano – koža diše, nije mi više niti vruće niti hladno! I ne samo da su nepoderive nego i savršeno stoje uz struk i noge. Nema ništa gore od tajica koje se spuštaju prema kukovima što posebno smeta ženama koje figuru pješčanog sata. Većinu života i treninga sam provela popravljajući tajice umjesto da vježbam! Aura tajice su idealne za sve one koje više ne žele imati izgovor da bi počeli vježbati. Lagane za spuštanje u čučanj i odlično se drže prilikom izvođenja penjača.

Primijetila sam još nešto – zbog savršenog prianjanja duž noge, ove magične Zoe Leggings tajice mogu kombinirati na više načina – često obučem preko njih kratke hlače, zavežem hoody oko struka, nosim uz predimenzionirani košarkaši dres ili ih kombiniram najklasičnije moguće, sa sportskom debljom i kraćom majicom i topom ispod. Da se ne zavaravamo, toliko dobro izgledaju da ću ih uskoro upariti s dužim kožnim blejzerom, bodijem, šiltericom i robusnim tenisicama za casual izlazak na kavu! Inovativni krojevi, moderan dizajn, očaravajuće nijanse sljubili su se u Zoe Aura kolekciji. Osim genijalnih tajica, u ponudi su dostupne i trenirke, sportski grudnjaci, haljine za plažu, kupaći kostimi i underwear. Još nešto na što vrijedi baciti oko! Kako bi iskustvo bilo potpuno, u Polleo poslovnicama moguće je isprobati kolekciju i predbilježiti se na spomenutu narudžbu do 25.travnja. Za svoju novu sportsko – fashion auru birajmo kolekciju Zoe Aura!