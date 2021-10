Zdrav život u zatvorenom prostoru? Da, to je moguće! Evo nekoliko praktičnih savjeta!

Približite se svjetlosti

Kako bi vaš biološki sat što bolje kucao, trudite se tijekom dana izlagati svjetlu, a večer provoditi u mraku. Pritom, naravno, izbjegavajući ekrane mobitela i laptopa kako biste izbjegli i učinak plave svjetlosti koja lako poremeti bioritam. Svoj radni kutak instalirajte pored prozora s dobrim izvorom svjetlosti. To će vam dati dodatnu energiju za sve jutarnje obaveze. Uz to, za one koji provode većinu dana kod kuće, a imaju priliku raditi u potkrovlju kuće ili zgrade, izvrsna investicija su krovni prozori. VELUX je već godinama prvi izbor pri kupnji upravo takvih prozora! Nije naodmet dodati to da krovni prozori neupitno daju najbolju mogućnost kontroliranja količine danje svjetlosti.

VELUX photo

Obratite pozornost na detalje koji mijenjaju kvalitetu života

Ovo se odnosi na čišćenje tepiha koji nakupljaju veliku količinu prašine, izbjegavanje korištenja mirisnih svijeća i pušenja u prostoru jer zagađuju zrak, izbjegavanje sušenja rublja u zatvorenom prostoru jer uvelike pridonosi podizanju razine vlage, kao i spavanje uz grijanje bez otvorenih prozora… Možda vam je potreban i razmještaj prostorije u kojoj radite da biste se osjećali bolje i produktivnije. Dobre ideje za produktivan dan i bolji san potražite u vodiču!

Uložite u biljke koje čiste zrak

Osim što fantastično ukrašavaju prostor, sobne biljke pridonose kvaliteti zraka uklanjanjem viška ugljičnog dioksida. Prvotno mislimo na zelene biljke debljih glatkih listova, a osim boljeg zraka, mogu vam popraviti raspoloženje, poboljšati koncentraciju i pamćenje te smanjiti stres ili umor! Neke od takvih biljaka su zlatni puzavac, zmajevac, sukulenti, fikusi, spatifilum… Izbor je doista velik!

VELUX photo

Ne zaboravite uzeti vrijeme za sebe

Rad kod kuće nerijetko znači i produživanje radnog vremena čisto jer je to – praktično! Bitno je stvoriti razliku između vremena za posao i vremena za vas. Kako biste bolje funkcionirali, složite raspored rada i slobodnog vremena prožet trenutcima samo za vas. Jedite zdravo i raznoliko, kuhajte kod kuće, pročitajte barem jednu knjigu mjesečno, ne zapostavljajte tjelovježbu i prošećite svaki dan barem pola sata kako biste promijenili okolinu. I progledajte kroz taj prozor!