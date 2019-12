„Ljudi često misle da ulaganje novca u doživljaje nije mudra investicija, poput one koja se tiče ulaganja u materijalna dobra“, uvjeren je Gilovich. „Ljudi pretpostavljaju da će doživljaji doći i brzo izblijedjeti, a njima će ostati mnogo manje nego da su dobili neki materijalni poklon. No u stvarnosti se doživljaja sjećamo dugo nakon što prođu dok se na poklone naviknemo jako brzo nakon što ih dobijemo. Istovremeno više uživamo u iščekivanju doživljaja nego u iščekivanju stvari“, ističe on.



Zašto je tome tako, pitate se. U nastavku vam donosimo argumente kojima je Gilovich potkrijepio svoju tezu.

Doživljaji nas oblikuju

Doživljaji, u usporedbi sa stvarima, imaju mnogo veći utjecaj na našu osobnost. Jer, dobro je poznata ona stara da smo mi ljudi zbroj svojih iskustava. Ne stvari, dakle, već doživljaja. Pokušajte se prisjetiti onog novog kauča koji ste kupili prošle godine. Je li vas on doista promijenio? Vjerojatnosti za to su male. Pokušajte sad zamisliti kupku u kadi punoj vrhunske pive. Veće su šanse da će taj doživljaj s vama ostati ostatak života. I može, ako kliknete Priceless Croatia i bukirate svoj termin.



Da, stvari mogu biti sjajni pokloni. No njihova prava vrijednost krije se u doživljajima koje nam omogućuju. Telefoni nam omogućuju da se čujemo s najbližima. Društvene igre nam omogućuju da svoje vrijeme podijelimo s prijateljima. Knjige nam omogućuju da uronimo u neki drugi svijet.

No, hoće li nekoga dugoročno doista obradovati novi telefon dok mu je stari još uvijek potpuno funkcionalan? Dan, dva, najviše tri. Ali uskoro će doći vrijeme kad će taj sjaj izblijediti, a zajedno s njim i ona inicijalna sreća. Odvažite se stoga ove godine i nekome poklonite doživljaj. Još bolje, podijelite ga s nekim. Zasigurno će trajati dulje i moćnije od bilo koje stvari!

Doživljaji su društveni

Doživljaji sami po sebi nose veliku društvenu vrijednost.



Stvari se pak u usporedbi s doživljajima lako kompariraju. Recimo, čiji je telefon bolji, čije su naušnice skuplje. I to uspoređivanje ljudima stvara golem pritisak. Uspoređivanje doživljaja je, s druge strane, mnogo teže. Gilovichev kolega, Travis Bradberry, pripisuje to činjenici da je teško kvantificirati relativnu vrijednost dva različita doživljaja, što čitavu priču čini mnogo zabavnijom.



Osim toga, doživljaji su prilično društveni. Većinu njih dijelimo s drugim ljudima i upravo zato u našem sjećanju opstaju dulje od stvari.

Recimo, mi smo se dali u vrlo zanimljivu potragu za blagom Unlock Zagreb, u kojoj se tijekom sat vremena obiđu svi važniji turistički punktovi u metropoli. Najbolje nam je doista bilo to što smo kolegica i ja podijelili doživljaj i zasigurno bismo ovog Božića, zahvaljujući upravo ovom iskustvu, našim najbližima radije poklonili doživljaje nego stvari.

Doživljaji traju dulje

Ponovno se vraćamo podatku da doživljaje rijetko iskusimo sami. Osim kad to baš želimo, kao, primjerice, kad se sami zaputimo u prirodu razbistriti misli. Obično ipak sa sobom vodimo drage nam ljude. Bez obzira radi li se o zanimljivim radionicama, koje možete pronaći na Priceless Croatia, večeri u Esplanadi ili o kraćem putovanju po Hrvatskoj. To su trenuci koje dijelimo i time postajemo sretniji i bliskiji s ljudima s kojima dijelimo te doživljaje. Doživljaji su savršen božićni pokloni kojih će se ljudi uvijek rado sjećati. Stoga nove telefone, računala ili čarape zamijenite za iskustva koja će vaši najdraži zasigurno mnogo dulje pamtiti.



Kad smo već kod toga, jeste li možda već zavirili na Priceless Croatia? Ondje se nalazi čitav niz jedinstvenih iskustava i događaja koje je Mastercard pripremio samo za vas, a koji su kao stvoreni da ih podijelite s ljudima.