ZAŠTO ODABRATI ELEKTRIČNI AUTOMOBIL?

Jedna od mnogih stvari koje možemo učiniti kako bi smanjili zagađenje jest odabir električnih automobila umjesto automobila pogonjenih fosilnim gorivom. Postoji mnogo razloga za kupnju električnih automobila u odnosu na automobile koje koriste fosilna goriva za svoje funkcioniranje, a ovo su samo neki od njih.



Električni automobili imaju niske troškove održavanja

Oni koji imaju automobil s klasičnim motorima s unutarnjim izgaranjem, bilo da se radi o benzinskim ili dizelskim motorima, znaju koliko vremena i novca njihov automobil treba za redovito održavanje. Automobil moramo odvesti u servisnu radionicu da bi se promijenilo ulje i maziva motora, promijenile svjećice ili pogonsko remenje. Sam motor električnog automobila ne treba ulje i rutinsku provjeru, a to može dugoročno uštedjeti veliku količinu novca.



Struja je jeftinije gorivo od benzinskog ili dizelskog goriva

Električni automobil štedi nam veliku količinu novca jer im ne treba benzin za njegov pogon. Električni automobili rade na struju koja je osjetno jeftinija od fosilnih goriva što je čini učinkovitijom i isplativijom. Možete čak i smanjiti troškove goriva za električna vozila pomoću solarnih panela. Možete jednostavno generirati besplatnu električnu energiju kod kuće i koristiti je za punjenje automobila. Ovo je jedan od najvećih razloga za kupnju električnog automobila u odnosu na automobile s klasičnim motorima s unutarnjim izgaranjem.



Nema emisije štetnih plinova

Plinovi koje ispušta automobil s konvencionalnim motorom jedan su od najvećih čimbenika koji doprinose zagađivanju našeg okoliša. Staklenički plinovi koji se emitiraju iz automobila dovode do globalnog zagrijavanja i stoga su vrlo štetni za naše okruženje. S druge strane, električni automobili su u potpunosti ekološki prihvatljivi i ne ispuštaju niti jedan plin iz svojih 'ispušnih' cijevi, jer ne funkcioniraju po principu izgaranja fosilnih goriva. I sve to ima za posljedicu da je naše okruženje zdravije. S povećanom potražnjom za potpuno električna vozila, na tržište ulazi sve više proizvođača koji su već smanjili cijenu svojih električnih modela automobila.



Porezne olakšice koje osigurava država

Kad su električni automobili bili nešto novo, bili su jako skupi. Ali sada, kada je potražnja povećana i različiti proizvođači koji ulaze na tržište, trošak se smanjio. Možda ne onoliko koliko bi prosječnom čovjeku bilo prihvatljivo, ali sve masovnijom proizvodnjom upravo električnih automobila i njihova cijena će padati s vremenom.

Osim toga, vlada je počela davati subvencije i porezne olakšice kupcima kako bi potaknula njihovu upotrebu gledajući na prednosti električnih automobila. No, ne treba se uvijek oslanjati na trajanje ovakvih mjera, jer se one mogu obustaviti u bilo kojem trenutku, pa je sada vjerojatno i najbolje vrijeme da prodate svoj automobil s klasičnim motorom koji imate sada i umjesto njega nabavite električni automobil, doprinoseći tako boljem svijetu.



Sve više načina punjenja električnih automobila

U ovome trenutku je, čak i u Hrvatskoj, svakim danom sve više javnih postaja za punjenje koje možete pronaći oko vas, a planira ih se izgraditi i veliki broj novih u vrlo bliskoj budućnosti. Broj potpuno električnih automobila kod nas je još uvijek relativno malen, a na mjesečnoj razini registrira se, prema analizi za 2019. godinu, novih potpuno električnih automobila u Hrvatskoj tek 0,3 posto komada od ukupne količine svih novoregistriranih automobila. To znači i da neke gužve oko čekanja na punjenje strujom na javnim punionicama neće još dugo vremena biti, ako uopće. Isto tako, punjenje električnog automobila danas je jednako jednostavno kao i punjenje pametnog telefona. Električni automobil možete puniti i kod kuće. Samo morate priključiti automobil na wallbox ili kućnu utičnicu i ostaviti ga puniti do sljedećeg dana, u vrijeme vašeg buđenja vaš će električni automobil biti spreman za uobičajenu dnevnu upotrebu.



Električni automobili su sigurni za vožnju

Električni automobili testirani su isto kao i automobili s klasičnim motorima na sigurnosnim testovima. Jedan od najboljih razloga za kupnju električnih vozila je taj da se, ukoliko se dogodi nesreća i otvori zračni jastuk, rad baterija se automatski prekida. Zbog toga se motor ne može zapaliti što dovodi do manje smrtnih slučajeva.



Manje zagađenja bukom kod električnih automobila

Električni automobili gotovo ne stvaraju buku. Neki korisnici automobila s konvencionalnim motorima, kada su sjeli u električni automobil nisu mogli čak niti reći je li elektromotor uključen ili ne. Zbog toga je iskustvo vožnje električnim automobilom zaista jedinstveno iskustvo.