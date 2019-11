Zašto iskoristiti Black Friday?

Okej, sad kad smo obavili taj kratki sat povijesti, možemo se baciti na ono što je zapravo bitno. Zašto biste trebali izmusti taj dan do kraja i kako najbolje iskoristiti popuste koje vam trgovci velikodušno nude. Krenimo od zašto.



Razloga ima nebrojeno. Jedan od njih je taj što ćete vidjeti što drugi ljudi kupuju. Svi smo mi voajeri i jako nas zanima što se nalazi u tuđim košaricama, nećemo se lagati. Logično, što je trgovački centar u koji se zaputite veći, to ćete vi imati veći izbor bezazlene špijunaže. A postoji li za to bolje mjesto od Arena Centra – jednog od naših omiljenijih izletišnih meka kad je shopping u pitanju?



Tu su, jasno, i golemi popusti. Sve one stvarčice o kojima tijekom ostatka godine samo žudljivo sanjate jer su vam izvan dometa novčanika sad su vam nadohvat ruke. Iskoristite priliku i počastite se bez grižnje savjesti. Jer, kad se sve zbroji i oduzme, ionako biste si to kupili, a uz Black Friday zapravo štedite.



Osim toga, vrijeme je to kad je puštanje božićnih pjesama legitimno. A postoji li bolja stvar od tih lakonotnih pjesmuljaka da nas pripreme na festivno vrijeme koje nam prethodi! Usput povedite i nekog frenda ili frendicu. Tko kaže da shopping ne može biti idealna prilika za zbližavanje? Usto ćete iskuriti i koju kaloriju više šećući među nebrojenim sjajno uređenim izlozima, recimo, Arena Centra. Upamtite ovu mudrost, svaka deka koju izgubite prije božićnih gozbi deka je manje koju ćete se udebljati.

Kako najbolje iskoristiti Black Friday?

Možda ste tijekom svojih školskih dana izbjegavali domaću zadaću, ali – želite li Black Friday iskoristiti na najbolji mogući način – u ovoj je životnoj dobi svakako ne biste trebali izbjegavati. Dobro proučite sve one silne prilike za popuste koji nas zapljuskuju sa svih strana. Bez obzira na to informirate li se putem webshopova, društvenih mreža ili klasičnih papirnatih letaka, dobro je dok se pripremate. Nemojte biti naivni i pretpostavljati da samo zato što negdje piše da je nešto na brutalnom sniženju to doista i jest popust koji se propagira.



Obucite se prikladno. Navucite na sebe trenirku i udobne tenisice. Nemojte se sramiti. Nahodat ćete se onim silnim metrima nepreglednih izloga Arena Centra. I ostavite kaput doma ili u autu. Postoje bolji načini da uposlite svoje slobodne ruke. I da, naravno da mislimo na sve one vrećice koje ćete tijekom dana objesiti o svoje podlaktice. Povedite sa sobom društvo u kojem uživate. Uz dobro društvo sve je zabavnije. Osim toga, konstruktivna kritika i dobronamjerno drugo mišljenje poštedjet će vas povratka u dućan jednom kad doma uvidite da ste se ipak malo zaletjeli.

Spremite svaki račun koji ste platili. Za svaki slučaj. Zlu ne trebalo. Osobito u slučaju da ste preskočili savjet iznad pa ste se u avanturu Black Fridaya u Arena Centar zaputili sami. Upamtite gdje ste parkirali. Možda vam se ovaj savjet čini banalnim i smiješnim, ali nećete vjerovati koliko se lako izgubiti u golemoj podzemnoj garaži Arena Centra.



I za kraj, najvažniji savjet. Vratite se sutra na ovo isto mjesto u ovo isto vrijeme i provjerite gdje točno u Arena Centru možete pronaći baš onu stvar za kojom žudite još od prošlog Black Fridaya. Izbora, Bogu hvala, nedostajati neće. Ali to su, srećom, slatke brige.

