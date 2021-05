Evo primjera jedne poznate kompanije koja čini stvarnu razliku! Zahvaljujući jednoj genijalnoj inicijativi spasit će neke od najpoznatijih afričkih životinja od izumiranja

Afrika je, složit ćete se, čudesan kontinent koji svojim prirodnim bogatstvima i ljepotama vjekovima pobuđuje našu znatiželju. Nerijetko zbog toga što ondje žive veličanstvene životinje koje vjekovima raspiruju ljudsku maštu. Ta, tko od nas nije barem jednom u životu sanjao o egzotičnoj avanturi u afričkoj divljini, upravo onakvoj kakve smo navikli gledati na velikom platnu. A jedno od najboljih mjesta na kojima se može doživjeti sva raskoš afričkog životinjskog carstva je zasigurno i područje Velike rasjedne doline, geološke strukture koja je toliko velika da je vidljiva čak i iz svemira!

Velika rasjedna dolina proteže se u duljini od gotovo 6.500 kilometara, od Crvenog mora do ušća Zambezija. Riječ je o vrlo raznolikome krajoliku koji obilježavaju aktivni vulkani, šumom obrasle planine, spektakularne doline, raskošna travnata područja, divovska jezera i moćne rijeke. To je dom najveće koncentracije životinja na svijetu – lavova, krokodila, slonova, vodenkonja, te jata plamenaca – kao i stočara kao što su pripadnici naroda Masai.

No, jeste li znali da upravo ondje žive i neke od najugroženijih životinja na svijetu? Golemi ekosustav Velike rasjedne doline nalazi se, naime, pod velikom opasnošću koja mnogima od naših omiljenih životinja prijeti izumiranjem, a ta je opasnost direktni rezultat klimatskih promjena koje će, ne poduzmemo li nešto na vrijeme, zasigurno imati veliki negativni učinak na biološku raznolikost u tom području.

Kompanija koja čini razliku

Upravo zbog toga vijest da je jedna od najprepoznatljivijih kompanija na svijetu odlučila preuzeti dio svoje odgovornosti nije mogla biti bolje tempirana. VELUX grupa najavila je, naime, odluku o potpunoj ugljičnoj neutralnosti do svoje stote obljetnice 2041. godine. Ovo je odluka tijekom koje će vodeći svjetski proizvođač krovnih prozora kroz projekte WWF-a (World Wide Fund for Nature) za očuvanje šuma nadoknaditi svoju cjelokupnu emisiju ugljikova dioksida – 5,6 milijuna tona CO2 (1. i 2. ciljii) od svog osnutka 1941. godine.

Osim toga, VELUX grupa se u budućnosti obvezuje i da će drastično smanjiti vlastitu emisiju ugljikova dioksida kao i emisiju svog lanca vrijednosti (1., 2. i 3. ciljiii) u skladu s Pariškim sporazumom i najambicioznijim pristupom ograničavanja globalnog zatopljenja na 1,5 °C.

Inovativna strategija koja mijenja svijet

Cjeloživotna ugljična neutralnost (Lifetime Carbon Neutral) inovativna je strategija, ujedno i obaveza pokrenuta na inicijativu VELUX grupe, a u suradnji s međunarodnom organizacijom WWF u cilju preuzimanja odgovornosti za vlastitu emisiju ugljikova dioksida u prošlosti i budućnosti. Ova progresivna strategija ovjekovječit će ugljični otisak grupe VELUX te u isto vrijeme očuvati vrijednosti neprocjenjivih prirodnih šuma i divljih životinja širom svijeta za sadašnje i buduće generacije.

David Briggs, izvršni direktor VELUX grupe, izjavio je: „Planet se suočava s ozbiljnom klimatskom krizom koja ugrožava prirodu i to zahtijeva drastične akcije. U skladu s vrijednostima naše tvrtke, trudimo se učiniti više od većine, stoga smo razvili strategiju Cjeloživotne ugljične neutralnosti. Radi se o novoj inovativnoj strategiji koja uključuje 20-godišnje partnerstvo s WWF-om u svrhu nadoknade emisije ugljikova dioksida od osnutka tvrtke do 2041 godine. Također, drastično ćemo smanjiti svoje buduće emisije CO2 i zatražiti od svojih dobavljača da učine isto. Nadamo se da će to nadahnuti druge tvrtke da i one postanu potpuno ugljično neutralne kako bismo omogućili održivu budućnost za sve.“

VELUX grupa surađivat će s WWF-om kako bi u potpunosti postigla ugljičnu neutralnost ulaganjem u projekte obnove i očuvanja šuma te biološke raznolikosti razvijene posebno za VELUX u razdoblju od 21 godine. To će pomoći zaustaviti gubitak staništa, krčenje šuma i degradaciju zemljišta koji prijete biološkoj raznolikosti šumskih ekosustava širom svijeta, uz istovremenu suradnju s lokalnim zajednicama u njihovu korist. Prva dva projekta za šume odvijat će se u Ugandi i Mjanmaru.

Projekt koji će omogućiti preživljavanje brojnih vrsta

Projekt u Ugandi bit će usmjeren na obnavljanje uništenih šuma, uzgoj novih šuma i zaštitu preostalih prirodnih šuma širokim rasponom mjera. Tijekom projekta posadit će se drveće u predviđenim šumskim predjelima, drugim poljoprivredno-šumarskim sustavima i nasadima izvan zaštićenih područja kako bi se zadovoljila potražnja za raznim šumskim proizvodima i smanjio pritisak na prirodne šume. Projekt u Mjanmaru nastojat će očuvati jedinstvenu bioraznolikost i šumski krajolik regije Tanintharyi, u bliskoj suradnji s lokalnim zajednicama i u njihovu korist.

„Kako utjecaj klimatske krize na prirodu postaje sve očitiji, hitno su potrebni želja i plan za djelovanje kako bismo izgradili otporniju i održiviju budućnost za sve. Predanost VELUX Grupe potpunoj ugljičnoj neutralnosti važan je korak koji bi i drugi trebali slijediti“, izjavio je Marco Lambertini, generalni direktor međunarodne organizacije WWF.

„Prihvaćanje obveze ograničavanja zatopljenja na 1,5 °C, uz istovremenu zaštitu važnih šumskih krajolika i biološke raznolikosti – kao i ključne potpore koje pružaju zajednicama i gospodarstvu – u skladu s odgovornim ponašanjem prema prirodi u budućnosti, postići će se ciljevi održivog razvoja. Nadamo se kako ćemo zajedničkim djelovanjem potaknuti i druge organizacije te ih inspirirati primjerom Velux Grupe i strategijom Cjeloživotne ugljične neutralnosti te podići ljestvicu korporativne odgovornosti prema klimatskim promjenama i očuvanju prirode još i više“, zaključuje Lambertini.

Ove će životinje direktno beneficirati inicijativom

Kao što smo uvodno najavili, neke od najprepoznatljivijih afričkih životinja čija egzistencija ovisi o tome koliko ćemo ozbiljno shvatiti borbu protiv klimatskih promjena nastanjuju staništa koja se nalaze u područjima koja će imati direktne koristi od ovog hvale vrijednog partnerstva.

Za početak, tu su afrički slonovi. Jeste li znali da se oni dijele u dvije skupine i to ovisno o ekosustavu u kojem žive? Dio afričkih slonova, tako, preferira život u savanama dok ih dio živi u šumskim predjelima, no obje su skupine poznate po tome što se smatraju prirodnim vrtlarima. Osim toga, upravo se ovi slonovi smatraju najugroženijima na svijetu.

Čimpanze pripadaju drugoj krajnje prepoznatljivoj ugroženoj vrsti koja se našla na ovom popisu. Kao što vjerojatno znate, čimpanze se smatraju našim najbližim srodnicima u životinjskom svijetu, a ono malo genske razlike što nas dijeli omogućuje im da budu čak 1.5 puta snažniji od nas. Na listi ugroženih životinja nalaze se od 1990. godine.

Vodenkonje smatramo trećim najvećim sisavcima po svijetu, a od većine ostalih sisavaca se razlikuju po tome što su razvili nevjerojatnu sposobnost zadržavanja pod vodom. No bez obzira na to koliko se ove životinje činile bezopasnima, vodenkonji se smatraju jednom od najopasnijih životinjskih vrsta u Africi koje ljude napadaju u otprilike istim brojevima kao i lavovi.

Globalna kompanija koja djeluje lokalno

No, daleko od toga da VELUX grupa podržava samo inicijative tisućama kilometara udaljenima od Lijepe naše! Štoviše, kroz partnerski odnos VELUX grupe i WFF-a pokrenut je Plavi poslovni inkubator na Lastovu – jedinstveni spoj malog poduzetništva koji doprinosi zaštiti prirodi, a ujedno povećava kvalitetu života lokalne zajednice. Na ovaj način svjetska organizacija za zaštitu prirode pruža podršku lokalnom stanovništvu u razvoju poslovnih ideja, od samog začetka do, po prirodu i društvo odgovornog, ali i ekonomski održivog poslovanja.

WWF je ovu inicijativu pokrenuo prošle godine u suradnji s tvrtkom Vertigo Lab iz Francuske, parkom prirode Lastovsko otočje, općinom Lastovo, Zadrugom za etično financiranje (ZEF) i Intrepid Travel grupom iz Australije. Temeljem javnog natječaja, za svoje mjesto u Plavom inkubatoru prijavljena je ukupno 21 poslovna ideja Lastova, a temeljem detaljne analize, organizatori su odlučili razvijati 7 projekata.

„Vizija WWF-a je koncept zaštite prirode temeljen na sudjelovanju lokalne zajednice, koja svoj ekonomski razvoj temelji na održivom korištenju prostora i prirodnih resursa. Na taj način stvaramo osnovni preduvjet da upravo lokalna zajednica bude najveći zagovornik očuvanju okoliša na vlastitom prostoru,“ ističe Mosor Prvan, voditelj projekta ispred WWF Adrije.

U ovom trenutku Plavi inkubator kroz studije izvedivosti, poslovne planove, direktnu logističku pomoć i ulaganje početnog kapitala razvija 7 poslovnih ideja koje uključuju ribolovni turizam, ekološku poljoprivredu, oporabu otpada i solarizaciju otoka.

Prva tvrtka koja je prepoznala i podržala vrijednost održivog razvoja na otoku u smjeru održivog turizma i zaštićene prirode je i naš globalni partner VELUX koji je u 2020. godini objavio svoju inovativnu Strategiju održivosti. Već 2021. godine očekuju se rezultati prvog Plavog poslovnog inkubatora: konačni proizvodi i usluge koji će biti dokaz da očuvanje prirode može ići pod ruku s razvojem zajednice.