Okusi za pamćenje: Ovo su vrhunski hrvatski restorani koje vrijedi posjetiti

Sjećate se onog savršeno sočnog steaka, najukusnije tjestenine i umaka, ili pak kolača zbog kojeg vam i danas, godinama kasnije, rastu zazubice? Okusi i mirisi bilježe neka od najživljih sjećanja, a gastronomija je danas neodvojiv dio putovanja.

Jedna od najboljih stvari na putovanju je prilika za isprobavanjem nove hrane i lokalnih specijaliteta. Kulinarska iskustva su puno više od same hrane. To je ambijent, usluga, lokacija – sve to zajedno kreira jedinstveno iskustvo koje se pamti i prepričava. Strast za pronalaženjem najboljih stvari može nas odvesti na neočekivana mjesta. No, uživanje u hrani doseglo je posve novu razinu, a gastro iskustva postala su vrlo vrijedna i cijenjena. Potraga za kulinarskim doživljajima i želja za istraživanjem autentičnih mjesta s fantastičnom hranom nije uvijek laka.

Ipak, tome je doskočio koncept koji na jednom mjestu okuplja najbolje restorane, spaja velike kuhare koji međusobno dijele svoja iskustva i znanja te kreira jedinstveni gastro vodič za sve zaljubljenike u gastronomiju. Riječ je o internacionalnoj udruzi JRE čiji je glavni moto ‘never-ending passion’, s kojim njezini članovi žive i rastu.

Udruga JRE ili Jeunes Restaurateurs osnovana je davne 1974. godine pod inicijativom Nicole Seitz, tadašnje voditeljice komunikacija u poznatoj francuskoj kući Grand Marnier. Nicole je zahvaljujući poslu posjetila brojne francuske restorane i otkrila da veliki chefovi imaju želju razmjenjivati znanja. Tada je Nicole Seitz s Grand Marnierom odlučila pomoći mladim chefovima i podržati razmjenu kulinarskih znanja pa je osnovana udruga za mlade chefove i vlasnike restorana po imenu Jeunes Restaurateurs (u prijevodu: ‘Mladi chefovi’).

Kako postati članom JRE udruge?

Kako bi određeni restoran postao članom JRE-a, mora biti uvršten u najmanje tri važna gourmet vodiča, vlasnici odnosno chefovi ne smiju imati manje od 25 niti više od 42 godine te, prije svega, moraju ispunjavati najvažniji uvjet i održavati iskonsku strast (Never ending passsion) za kuhanjem i razmjenom iskustva.

Biti članom udruge JRE je čast, ali i obveza

Glavna vizija udruženja je razmjena iskustava vrhunskih mladih kuhara koji svojom inovativnošću publici predstavljaju najbolje namirnice svog podneblja i spremaju ih na nov i neobičan način čuvajući pritom njihove glavne karakteristike. Ukratko, udruga predstavlja ‘zlatni gastro standard’, gastronomsku kartu s odabranim restoranima diljem Europe koji pružaju doživljaj za pamćenje. Osim toga, promiče međusobno pomaganje i širenje znanja na prijateljskoj i profesionalnoj razini.

JRE Hrvatska broji 14 članova

Danas udruga okuplja 350 restorana i 160 hotela rasprostranjenih u 15 različitih zemalja: Australiji, Austriji, Belgiji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Irskoj, Italiji, Nizozemskoj, Rumunjskoj, Srbiji, Sloveniji, Španjolskoj, Švicarskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Hrvatska je također ponosna članica ove velike udruge te broji 14 ponosnih članova: Monte (Rovinj), San Rocco (Brtonigla), Badi (Umag), Draga di Lovran (Lovranska Draga), Plavi podrum (Volosko), Navis (Opatija), Zijavica (Mošćenička draga), Foša (Zadar), Boškinac (Pag), Pelegrini (Šibenik), Boba (Murter), Dubravkin put (Zagreb), Restaurant Korak (Jastrebarsko) i LD Restaurant (Korčula).

Mnogi članovi JRE Hrvatska su restorani po preporuci ili s Michelinovom zvjezdicom, sve redom restorani neupitne kvalitete s profesionalnim i kreativnim kuharima, vrhunskim osobljem, pomno uređenim interijerima i težnjama da idu korak s promjenama na gastro sceni.

Upravo to naglašava važnost organizacija i udruga poput JRE jer su one te koje postavljaju Hrvatsku na gastro kartu svijeta i daju im vjetar u leđa. Bitnost toga prepoznao je i Mastercard koji s udrugom JRE Hrvatska surađuje kroz tri različita modela: Passion Week, stalne pogodnosti za korisnike Mastercard® kartica i Priceless.com iskustva.

Udruge poput JRE postavljaju Hrvatsku na gastro kartu svijeta

Gastro iskustva za pamćenje na Mastercardovoj platformi priceless.com

Mastercardova platforma priceless.com nudi niz različitih iskustava prezentirajući diljem svijeta ono najbolje od naše zemlje. Upravo među tim jedinstvenim iskustvima, sada gurmani dolaze na svoje, a njihov apetiti za novim receptima, vještinama i kulinarskim tajnama i zanimljivostima sigurno će utažiti dostupna iskustva na priceless.com.

Naime, Mastercard na platformi priceless.com promovira i hrvatske chefove iz restorana članova udruge JRE Hrvatska, njihovo veliko znanje i posvećenost odgovornom postupanju s hranom, a s korisnicima dijeli i recepte koji nisu nigdje drugdje dostupni.

Svoje tajne i korisne savjete na priceless.com prvi je otkrio Bernard Korak, renomirani hrvatski chef i vlasnik vinarije i restorana KORAK na Plešivici, koji je ekskluzivno za korisnike Mastercard kartica u svojoj virtualnoj radionici predstavio lokalne proizvođače od kojih nabavlja namirnice, a zatim otkrio kako pripremati tagliatelle u maslacu s tartufima. Nakon Koraka, svoj recept je na platformi podijelioprvi hrvatski kuhar s titulom Masterchefa i chef korčulanskog restorana Lešić Dimitri Palace Marko Gajski. Gajski je ovom prilikom podijelio savjete o pripremi čak četiri poznata jela koja se poslužuju u restoranu i detaljno prezentirao svoje najpoznatije jelo – gyoze od jadranskih kozica.

A kako se dobrih recepata i kulinarskih tajni nemoguće zasititi, nakon prošlogodišnjih suradnji s Korakom i Gajskim, Mastercard i JRE suradnju su obogatili s dva nova iskustva. Tako korisnici danas imaju priliku otkriti tajne održivog kuhanja i od chefa Aleksandra Grubića iz umaškog restorana Badi i Saše Begana iz Foše, kultnog tradiocionalnog restorana u Zadru.

Chef Aleksandar Grubić iz restorana Badi Chef Saša Began iz restorana Foše

Za sve one željne novih gastro saznanja i kulinarskih avantura u kuhinji chef Aleksandar Grubić iz restorana Badi otkriva korak po korak kako pripremiti salatu od plavog raka, orade i nara. Osim umijeća stvaranja harmoničnog spoja okusa i tekstura, kuhanja i čišćenja plavog raka, izradi ukusne emulzije od nara, delikatnog carpaccia od orade i pripremi salate od koromača, otkrit će i kako vješto uravnotežiti okuse u ovom atraktivnom jelu koje spaja slatke, slane i citrusne elemente.

Salata od plavog raka, orade i nara

I zadarski riblji restoran Foša odličan je primjer kombinacije tradicionalnog i suvremenih trendova u kulinarstvu. Foša je poznata po jelima od svježih sezonskih namirnica karakterističnih za zadarsko podneblje, a u videu chef restorana Saša Began otkriva kako pripremiti tortelline punjene dimljenim brancinom u umaku od butarge.

Tortelline punjene dimljenim brancinom u umaku od butarge

Uz to što korisnici kroz sva ova ekskluzivna iskustva imaju priliku upoznati nagrađivane chefove, naučiti pripremati vrhunska jela, poslušati o održivosti i naučiti kako savjete chefova o zero waste kulinarstvu primijeniti u svojoj kuhinji, također će imati priliku brže doći do besplatne večere u jednom od JRE restorana.

Preuzimanjem digitalnih iskustava i posjećivanjem JRE restorana do posebnog gastronomskog iskustva

Naime, posjetom restoranima udruge JRE Hrvatska svi obožavatelji vrhunskog fine dininga mogu u JRE vodiču (dostupnom u fizičkom obliku u restoranima ili u digitalnoj verziji) prikupiti ukupno osam različitih žigova unutar kalendarske godine 2023. te na taj način, kao nagradu za vjernost, osvojiti večeru za dvoje u jednom od hrvatskih JRE restorana po izboru.

Zahvaljujući suradnji Mastercarda i udruge JRE, korisnici Mastercard® kartica do besplatnog gastronomskog iskustva mogu doći uz veliku prednost. Svi oni koji preuzmu ranije spomenuta besplatna digitalna iskustva na Priceless.com tako mogu skupiti i do četiri žiga bez fizičkog posjeta restoranima pa tako brže doći do nagradnog ručka ili večere – gastronomskog iskustva koje se sastoji od degustacijskog menija i wine pairinga za dvije osobe.

Nakon prikupljanja žigova, potrebno je samo poslati fotografiju stranice sa žigovima i svoje osobne podatke na e-mail adresu j.baljkas@jre.eu kako bi vam udruga osigurala zasluženu nagradu.

Hrvatska se digitalnoj globalnoj platformi priceless.com priključila 2017. godine kao ljetna pop-up destinacija, a od 2018. godine priceless.com u Hrvatskoj kontinuirano nudi niz različitih digitalnih i fizičkih iskustava diljem Hrvatske. Krajem 2022. godine, hrvatska inačica platforme postala je prva u svijetu koja donosi iskustva s komponentom pozitivnog utjecaja na društvo i okoliš. Tako priceless.com u Hrvatskoj od posljednjeg kvartala 2022. godine nudi iskustva s komponentom održivosti kako bi motivirala i educirala korisnice Mastercard kartica kako u svoju svakodnevnicu uvrstiti promjene koje imaju pozitivan utjecaj na planet. Platforma u ponudi ima različita iskustva koja korisnicima Mastercard kartica pružaju priliku da nauče kako reciklirati, smanjiti otpad, baciti manje hrane, uživati u prirodi, a pritom ne zagađivati okoliš i još mnogo toga.