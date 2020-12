NATIVE

Najpoznatiji splitski reper otkriva zašto mu nije bilo suđeno da piše pjesme za naše pjevačice

Dorijan Klarić, inače rođeni Dalmatinac, uspio je gotovo nemoguće. Izgubio se usred dalmatinske metropole, a pomoć mu je pristigla iz najneočekivanijeg smjera. Našeg je autostopera, niti manje niti više, pokupio glasoviti splitski reper Vojko V., ali ne bez uvjeta.



„Za koga navijaš“, ispalio je Vojko kao iz topa.



„Nk Radnik, Radnik, Radnik“, replicira zbunjeno simpatični voditelj



„Ako je Radnik, brate, onda mi te ža', kroz smijeh će reper.



Vožnju započinju Dorijanovim pitanjem bi li možda mogli zajedno odrepati neku Vojkovu pjesmu. U tipično dalmatinskoj maniri Vojko mu servira jedno 'ladno ne da mi se, šta ne' ti. Dorijan ponosno demonstrira svoje reperske vještine. Koliko se uživio u svoju ulogu možda se najbolje ogleda u pokretima koji obično prate ovaj tip stihovane glazbe.



Razgovor nakon pjesme započinju na temu „flopa“ od nastupa. Vojko mu otkriva kako jednom na nastupu u Šibeniku DJ nije mogao doći pa je on preuzeo nastup sam na stageu, ali beatovi su mu crkli pa je iz mobitela koristio beatove, a organizatori su mu psovali sve po spisku… Dorijan se baš rasplesao na beatove Vojkovih pjesama na što ga je Vojko priupitao je li tako plesao i u ostalim epizodama.

Nakon kratke vožnje i priče, skupljaju Batmana 3000 na autobusnoj stanici da ga odbace doma. Batman Dorijanu otkriva sve o tome kako su se Vojko i on upoznali u školi i zajedno su slušali Rapp. Priznao je i da je oduvijek znao i očekivao da će se Vojko jednom zaista probiti jer je od samog starta bilo jasno da odskače od drugih.



Nakon što su Batmana odbacili kući, Vojko u daljnjem razgovoru otkriva da je u jednom trenutku svog života učio svirati mandolinu, ali i da su mu nudili da piše tekstove za neke pjevačice kao što je Lidija Bačić. Poznati se reper u tome, kako kaže, ipak nije snašao, a krivnju za to prebacuje na svoj osebujni stil. Kaže da bi njegovi stihovi pjevačicama pokvarili imidž jer bi ih prikazao ili kao štrace ili kao alkoholičarke.



Osim toga, za sve one koji su redoviti pretplatnici u kategoriji za one koji žele znati više, Vojko V. se, dosta interesantno, ne smatra nekim zavodnik jer smatra da nije dovoljno lijep, a smeta ga i to što ne zna izražavati emocije. Srećom, zvijezde su mu ipak bile blago naklonjene jer kao što većina vas zasigurno zna, Vojko je sretno oženjen obiteljski čovjek, a upravo je njegova supruga ujedno i njegov najveći kritičar kad su u pitanju njegovi glazbeni uraci pa zato redovito zadnja dolazi na red da presluša novi materijal.



Dorijan priču presijeca jednom neobičnom molbom. Traži Vojkov stručni sud za jingle koji je napisao za ovosezonskog sponzora serijala – Sensation Bubble Tea.

„Nisam ti siguran u to baš, brale… Nisam ti siguran…“ No, zato i možete biti sigurni da je neočekivani spoj ukusnih voćnih čajeva i osvježavajućih mjehurića itekako uspjela kombinacija koja će vas oduševljavati iz gutljaja u gutljaj!



Dečki se rastaju uz jedno zanimljivo otkrivenje. Pronicljivi reper otkriva Dorijanov skriveni motiv za lansiranje ovog serijala.



„Jesu li ove epizode zapravo platforma za ispaljivanje tvoje solo karijere? Je l' to, brale, to?“



„Konačno da je netko to ubra'!“, replicira mu naša estradna zvijezda u usponu.

Prilog je snimljen prije nego što je na snagu stupio posljednji val dodatno pooštrenih epidemioloških mjera. Svi sudionici projekta podvrgnuti su testiranju netom prije snimanja.