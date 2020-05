Rijetko je koji izum promijenio svijet poput ovog, a čini se da prava revolucija tek stiže!

Dobro došli u budućnost fotografije

Zamislite li pak sad onaj savršeni trenutak na godišnjem odmoru, kad u daljini vidite maestralni jedrenjak koji dosad nikako niste mogli dostojno zabilježiti, vaše frustracije odlaze u prošlost. Samsung Galaxy S20 Ultra opremljen je, naime, najnaprednijim zoomom dosad koji počinje s 10x hibridnim optičkim zoomom približavate se akciji i snimate trenutke koji su vam možda promakli. A za one koji žele vidjeti i najmanji detalj, tu je i 30x zoom i 100x zoom kod Ultra modela.



Kad već pričamo o poboljšanju kvalitete, svakako treba spomenuti i unapređenje rezolucije mobilnih telefona s 4K na čak 8K. To je četiri puta veće rezolucija u odnosu na UHD i 16 puta veća u odnosu na FHD. Dobro ste čuli, slike pokreta koje održavaju super oštru rezoluciju čak i na zaslonu veličine kino platna. Još jedan novitet vezan uz snimanje 8K videozapisa je i to što iz 8K videozapisa možete izvući čak i fotografije od 33 MP.



Radi se o posve novom načinu snimanja fotografija svaki put kad dodirnete gumb Snimaj. 8K videozapis pretvara svaki kadar u fotografiju visoke rezolucije koju možete zumirati i na taj način dobiti jedinstvene kadrove.



Dodatno, novitet u svijetu Samsung telefona je i snimanje u jednom potezu. Riječ je zapravo o unaprijeđenom snimanju u nizu. Uz revolucionarnu AI tehnologiju omogućuje Vam snimanje do 10 sekundi videozapisa iz kojeg dobivate različite formate – što znači da možete odabrati najbolji stil za određeni trenutak bez ponovnog snimanja.

Samsung Galaxy S20

A tko od nas ne bi volio zabilježiti onaj najbolji trenutak na svakom druženju koji se obavezno odvija kad padne mrak? Još jedan problem koji odlazi u ropotarnicu povijesti. Pri slabom svjetlu profesionalni sustav kamera Samsunga Galaxy S20 snima više fotografija odjednom, spajajući ih u jednu zadivljujuću fotografiju s manje zamućenja i šuma. Uz veće senzore i AI, prijelaz na noćni način znači da možete jasnije snimati noćne prizore.



Još jedna stavka u kojoj se moramo složiti jest ta da se selfie kultura prometnula u dominantni oblik popularne kulture. Ništa više ne prolazi zapamćeno, ako i dok ne osvane na našim društvenim mrežama. Svi ovisnici o društvenim mrežama konačno dolaze na svoje. Samsung je, naime, kroz seriju telefona S20 lansirao svoju najsnažniju selfie kameru dosad.



Prednja kamera od 40 megapiksela na Galaxy S20 Ultra uređaju pruža vam profesionalnu tehnologiju, pa su selfiji detaljni, a za jasne selfije pri slabom svjetlu prelazi na 10 MP s većim pikselima dok veći senzor slike i stabilizator zaustavljaju pomicanje kamere, tako da vaše snimke neće ispasti mutne i nestabilne, već super oštre.



Izum fotografije, dakle, s razlogom možemo promatrati kao početak civilizacije u kojoj živimo. Zahvaljujući njoj prošlost nam nije neki strani koncept, već nam stoji na dlanu. Ne trebamo više zamišljati kako su ljudi nekad živjeli. Ono što je prošlo bliže nam je no ikad. Svi značajni događaji iz bliže prošlosti dobro su dokumentirani i zauvijek će nam služiti kao izvori znanja.



Osim toga, s pojavom fotografije nepovratno su se promijenili društveni događaji. Nema više tog događaja koji pozorno oko kamere ne bilježi. Na štetu mnogih čije su eskapade na onom rođendanu onog strica ostale zauvijek zabilježene u obiteljskim albumima.



A bez fotografije ne bismo imali niti društvene mreže o kojima smo svi danas ovisni. Pametni telefoni koje danas svi spremno nosimo u džepovima zauvijek su promijenili način na koji bilježimo, percipiramo i vrednujemo svijet. Cijenite li pak svoju privatnost više od nas prosječnih ljudi, ali svejedno želite svoje prijatelje redovito opskrbljivati novitetima iz svojih života, uz pomoć svog Samsung Galaxy S20 telefona sad to možete učiniti brže nego ikad prije.



Jednostavno pogledajte koji je od vaših kontakata u blizini da biste mogli odabrati i podijeliti s najviše pet prijatelja istodobno. Uparivanje više nije potrebno.