Počinje škola – Kako uskladiti gejming i učenje?

Snalaženje u prostoru, strateško razmišljanje, memorija, interes za robotiku i programiranje, samo su neki od benefita višesatnog igranja igrica u dječjoj i tinejdžerskoj dobi. Marljiv učenik i strastveni gejmer nisu dva suprotna pojma, koliko god se roditelji još uvijek odupirali toj misli. No, kako bi i roditelji i klinci bili zadovoljni, donosimo par savjeta kako održati balans između školskog i privatnog života te u istom trenu biti uspješan učenik i još bolji gejmer.

Vrijeme je za… školu! Dok će neki đaci s veseljem dočekati ovu vijest, drugima će taj podatak izazivati stres, posebno onima koji vrijeme vole provoditi u igri i gejmanju. Kako bi se pronašao kompromis između roditelja i zaigranih učenika, na početku školske godine potrebno je postaviti neka pravila kojih se svi trebaju pridržavati, ali i dati podsjetnik roditeljima zašto je igranje igara baš super!

RAZVIJANJE KOGNITIVNIH VJEŠTINA

Kao što je u uvodniku spomenuto, igranje igrica nije uzalud. Posebno u formativnim godinama kada djeca razvijaju svoje kognitivne sposobnosti u odnosu s društvom i okolinom. Osim razvijenih memo vještina, popularne igrice pomažu u rješavanju problemskih zadataka i razvitku strategije. Donošenje odluka uz igrice je puno lakše, pa nije neobično da su jedini od najmoćnijih i najbogatijih ljudi svijeta gejmeri. Kada ne glumi Jamesa Bonda, Daniel Craig rastura Halo. Deus Ex, Overwatch i The Last Of Us omiljene su igrice vlasnika Tesle Elona Muska. Steven Spielberg osim ljubavi prema filmskom kadru, gaji i onu prema video igricama pa je sudjelovao u kreiranju uspješnica Medal of Honor i World War II. Svi oni su od najranijih nogu bili zaljubljenici u gejming, a danas stres pobjeđuju igranjem omiljenih igara. Doista, mali je put od gejmera do CEO-a današnjice!

RASPORED

Kao što se kreira jutarnji i popodnevni raspored u školi, treba se izraditi i raspored izvanškolskih aktivnosti. Ako polaze glazbenu školu, školu stranih jezika, ples ili trening, djeca i mladi ljudi moraju od malena održavati rutinu i proživjeti tjedan ispunjen edukacijom, zabavom i druženjem. Zašto djeca i roditelji ne bi postigli sporazum i dogovorili vrijeme za igranje igrica? Optimalno vrijeme tijekom radnog tjedan za djecu je do jedan sat dnevno, dok se tinejdžerima može dopustiti i do dva i pol sata uživanja u gejmingu.

Sati provedeni u igrici moraju se početi doživljavati kao nagrada i zasluga nakon učenja i rješavanja domaće zadaće, poklon roditelja djeci. Učenici nižih razreda moraju imati roditeljski nadzor dok gejmaju pa bi bilo idealno instalirati set up u dnevni boravak. No, u istom trenutku priuštiti im mali bijeg iz stvarnosti. Uz slušalice poput Logitech gaming G Pro koje dobro izoliraju zvuk omogućuje im da se poput profesionalaca upuste u istraživanje virtualnog svijeta i dožive sve zvukove, šumove i pozadinske zvučne podražaje igrice koju igraju. Ipak, za ekipu koja se povremeno voli odmaknuti od radnog mjesta i protegnuti noge, idealne su bluetooth slušalice, poput Logitech G435 Lightspeed s dometom i do 10 metara.

VJEŠTINA PISANJA

Dok se vještina brzog strojnog pisanja u prošlosti učila na daktilografiji, danas je dovoljno djeci i mladima dati dobru tipkovnicu i pustiti ih u chat s drugim igračima! Prenošenje struje misli na papir nije jednostavno, no kada se s igračem dogovarate oko strategije za zajedničku pobjedu, morate pisati čitko, pismeno i razumljivo. Bitno je da vas svi, a posebno vaši timski igrači može razumjeti.

Osim vještine pisanja, razvija se i umijeće razumijevanja drugih jezika kao i nekih, Europljanima nezamislivih, kultura. Kako bi se olakšalo višesatno klikanje po tipkovnici, potrebno je odabrati mehaničku tipkovnicu koja će omogućiti nesmetano tipkanje, bez bolova u zglobovima i prstima. Ako je još dodatno osvijetljena i prilagođena noćnom radu, poput Logitech G513 Carbon, imate sve u jednom!

POJEDNOSTAVLJENI ŽIVOT UZ KLIK

Kada bi se u današnje vrijeme sve moglo obaviti s jednim klikom miša, bili bismo super sretni, zar ne? Još uvijek nije moguće matematičke zadatke riješiti uz jednostavni google search (praktično možete, no važno je znati i postupak dolaženja do rezultata, rekli bi profesori), no zato se bazične radnje poput igre, kupovine i Excel unosa mogu još pojednostaviti.

Zato je osim dobre tipkovnice bitno imati i miš koji se neće istrošiti nakon mjesec dana korištenja i koji će pratiti brzinu ostale opreme kojom raspolažete, bilo pri istraživanju, bilo u gejmingu. Kod gejmera se vodi stalna bitka, odabrati žičani ili bežični miš? No, važnije od žice i cijene je hardver od kojeg je miš sastavljen, kao i podloga koju koristite. Bitno je odabrati onu koja će omogućiti mišu dugotrajan rad uz dodatnu akceleraciju. Za ljubitelje bežičnih miševa favorit na tržištu je Logitech G305, dok će old school igrači obožavati optički žičani miš Logitech G502 HERO.

INVESTICIJA U BUDUĆNOST

Uz sve navedene beneficije koje može imati na mladog, ali i odraslog čovjeka, možemo zaključiti da je gejmanje doista poželjna aktivnost u slobodno vrijeme, ali i potencijal za pretvaranje hobija u posao. Razvijanje strateškog razmišljanja, kognitivnih vještina, brzo pisanje, poticanje mašte i pažnja usmjerena na detalje, učenje stranih jezika i kultura… Dobrih stvari u gejmingu je mnogo. Stoga bi cilj odgajatelja i roditelja trebao biti da djecu ne odmiču od računalnog ekrana i ostalih gaming uređaja kojih je na tržištu sve više , posebno u specijaliziranim trgovinama poput Links.hr-a , nego da im pomognu u ostvarenju balansa. Bitno je održavati dodir sa stvarnim svijetom, razvijati ostale interese uz gejming, razvijati želju za edukacijom, dodatnim obrazovanjem, sportom… No, ako je želja malog gejmera toliko jaka da se time želi baviti i profesionalno, roditelji, ne sprječavajte svoje dijete u tome. Jer tko zna, možda se u njima krije sljedeći gejming superstar?