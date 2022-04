“Gaming nije hype, ljudi se vole igrati”

Poznati hrvatski poduzetnik opušta se uz gaming

Saša Cvetojević uspješan je poduzetnik u sektoru zdravstva, mobilnih telekomunikacija i distribuciji robe široke potrošnje. Osnivač je i vlasnik mnogih kompanija i zdravstvenih institucija. Uz to je i član CRANE-a, hrvatske mreže poslovnih anđela, investitor te poslovni partner u brojnim tvrtkama i start-upovima koji su izrasli u vodeće kompanije u svojim industrijama. Suosnivač je ZIP-a (Zagrebački inkubator poduzetništva) te dobitnik nagrade za komunikatora godine 2014.



Urednik je i voditelj emisije Poduzetnički mindset razvijene u suradnji s časopisom “Poduzetnik”, u kojoj kroz primjere uspješnih tvrtki i projekata, približava značaj poduzetništva za Hrvatsku. Također je proponent e-mobilnosti te prvi čovjek koji je električnim automobilom prešao Saharu. Iako su mu avanturistička putovanja jedan od izvora odmaka od svakodnevnice, od stresa se ipak najbolje opušta uz gaming.

“Ajme, sram me reći, toliko je davno bilo,” odgovara Saša na pitanje o tome kada se prvi puta susreo s gamingom. Ispostavilo se da je to bilo na njegovom samom početku, ili kako je on to nazvao “u velikom prasku”, kada je vidio Pong na susjedovom Atariju. Prva stvar koju je zaigrao bili su Space Invaders u lokalnoj birtiji, gdje su se ubacivali žetoni i čekalo na red za igranje. Dakle, danas skoro nezamisliv scenarij!



Nakon toga igrao je sve moguće igre s kraja osamdesetih, uglavnom na Spectrumu i kasnije Atariju. “Prvo i najviše me navukla Elite, zbog koje sam znao markirati iz škole”, komentira Saša svoje tadašnje gaming navike. Nakon toga prešao je na turn-by-turn igre poput Desert Rats te igre Tom Clancy’s Rainbow Six Siege na PC i PS, pa Call of Duty serijal. Danas uglavnom igra Wargamingove World of Tanks i World of Warships.

Unatoč svom pretrpanom rasporedu, Saša uvijek pokušava i, barem još uvijek, uspijeva pronaći vremena za gaming.”Pomaže mi malo se odmaknuti od stvarnosti koja nekad djeluje puno surovija od udara torpedom u oplatu broda.”, nadodaje Saša. Kaže da se “bori” za svoje vrijeme pred ekranom te pokušava povećati svoje vrijeme provedeno s igrama na barem sat ili dva, po dva do tri puta tjedno.



Budući da je Saša dio “analogne generacije”, kaže da promjena i ubrzan razvoj tehnologije nije puno utjecao na njegovu percepciju igranja i gaminga. “Više je to učinilo zastarjevanje tehnologije u meni”, nadodaje u šali i pojašnjava “Koordinacija mi više nije dovoljno dobra da bih se napucavao s mlađima, a i oko više nije sokolovo da bih postigao headshot snajperom dok skačem sa zgrade”. Iako voli igrati razne igre na svim platformama i apsolutno uživa u otkrivanju novih tehnoloških dosega kad je u pitanju gaming, nadodaje i kako ipak podvlači crtu kad je u pitanju VR (virtualna realnost) jer mu ponekad izaziva mučninu.



Pitali smo Sašu i kako bi objasnio haterima koji smatraju da su igre dječja glupost, da je to nešto korisno na više razina, na što on odgovara kako se već previše potrošio pokušavajući tu činjenicu približiti ljudima koji imaju uzak pogled na svijet i da takvima sada samo odmahne kad krenu prigovarati. “Hejtajte i dalje, gaming je ionako ogromna industrija koja može i bez vas. Ako je moje to da blejim u ekran čekajući da protivnički tenk izvidnik naleti na nišan mog maskiranog Ferdinanda, neka mi bude”, poentira Saša.



U duhu toga, nikada nije svojim sinovima ograničavao igranje, iako je prednost uvijek bila dana školi i sportu. No, kad bi odradili svoje obveze, spajali su se na tri PlayStationa koja su bila povezana u mrežu ili pak svatko na svoj PC. Od njegova tri sina, najstariji i danas puno vremena posvećuje upravo gamingu.



O budućnosti gaminga i cijele industrije Saša ima štošta za reći. Smatra kako će gaming industrija sve više rasti jer se ljudi vole igrati i natjecati, maštati i otkrivati nove stvari, a igre nisu jedino što ih vezuje uz tehnologiju i digitalni svijet. “Očekujem da će, kao i do sada, nastavkom razvoja tehnologije, igre biti sve vjernije i realnije, da će se potpuno uklopiti u virtualnu stvarnost i da ćemo imati sve više augmented reality opcija.”, ističe Saša.



Na pitanje o tome što bi želio vidjeti kao dio gaming svijeta ili kao buduću implementaciju, odgovara kako očekuje eksploziju gaminga i gamifikaciju svih dnevnih aktivnosti, od kupovine, pa čak i do rada. Za razvoj ovakvih sustava bit će zaslužna baš VR tehnologija, po njegovom mišljenju. “Neće biti više miševa, joysticka, tastatura, nestat će ekrana, a neće se ni toliko sjediti, već će svijetovi igara doslovno usisati sva osjetila i dati danas teško zamisliv ugođaj igranja. I zato je gaming super stvar!”



Upravo zbog vjere u gaming industriju, Saša je prije godinu dana odlučio poduprijeti još jedan projekt iz svijeta videoigara - multimedijalni projekt i televizijski kanal GameHub TV. Zajedničkim snagama rade na popularizaciji gaminga i esporta, a posebnost ovog kanala je to da uz tipičan sadržaj za gamere stavljaju u fokus i manje poznate stvari o industriji.



“Ekipa GameHub TV-a smatra kako se pozadinska zanimanja u ovoj industriji nepravedno zanemaruju i kako će se lakše steći objektivna slika o gamingu, ako se čuju priče i onih koji nisu ispred kamere. Zbog toga dovode programere, dizajnere, producente, publisher pa i cosplayere, da svatko predstavi svoj komadić, koji onda u globalu čini mozaik gaming industrije, jedne od najbrže rastućih industrija u svijetu”, zaključuje Saša.