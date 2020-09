Ne trebate dalje tražiti: Pronašli smo haljine za maturalne zabave

Koronavirus nam je svima pomutio planove pa je sezona maturalnih zabava i vjenčanja produžena, što znači da ćemo se i narednih mjeseci veseliti i plesati do ranih jutarnjih sati. Ono što svaku djevojku i ženu muči u tom periodu jest pronalazak savršene haljine za te posebne prilike.



Svatko želi zablistati punim sjajem i izdvojiti se na plesnom podiju, što je potpuno razumljivo. I zato smo se mi bacili u potragu za svečanim haljinama koje će vam priuštiti upravo taj osjećaj posebnosti. Bacili smo oko na ponudu u trgovinama i za vas pronašli najljepše svečane haljine u kojima nećete proći neprimijećeno

Iz onog što smo mogli vidjeti ponuda je uistinu spektakularna i raznolika, tako da se nimalo ne morate brinuti da možda nećete naći nešto po svom guštu.



Ono što svakako trebate napraviti jest odrediti budžet koji planirate potrošiti na haljinu. On bi trebao biti u skladu s vašim mogućnostima, tako da ostatak mjeseca ne završite na kruhu i vodi, a i ne zaboravite da u budžet ulaze i cipele i modni dodaci, o kojima također treba voditi računa.



U nastavku teksta pogledajte nekoliko trendi i bezvremenskih prijedloga koji bi vam se mogli dopasti te odaberite stil koji vas najbolje opisuje.

Romantična princeza-haljina

Ovakav model haljine idealan je za sve one nepopravljive romantičarke koje slave ženstvenost i eleganciju i teško odolijevaju čipki, cvjetićima, pastelnim bojama, volanima i tilu. Također je odlična varijanta za maturalne zabave i vjenčanja, no ako ste planirali plijeniti pažnju seksepilom, onda znajte da nećete postići željeni efekt. U haljini poput jedne od ove dvije izgledat ćete poput prave dame. A upravo takve modele pronašli smo u I DO showroomu.

Šljokičasta haljina

Malo blještavila i glamura nije naodmet, pogotovo ako odabirete haljinu za svoju maturalnu zabavu na kojoj želite zablistati punim sjajem ili ako ste uskoro kuma na vjenčanju. Možete odabrati haljinu s detaljem šljokica ili pak u potpunosti izrađenu od šljokičastog materijala. Sve ovisi o tome koliki wow efekt želite postići.

Vječna crna haljina

Ukoliko ne znate u čemu zablistati ili se ne osjećate dovoljno ugodno u haljini jarkih boja, nepogrešiv izbor oduvijek i zauvijek je mala crna haljina. Crnom haljinom ne možete puno pogriješiti, no ipak pripazite da odaberete model koji najbolje odgovara vašoj tjelesnoj figuri, a umjesto ultrakratke minice radije izaberite model trendi midi ili maksi dužine.

Profinjena satenska haljina

Ono što trebate znati prije nego se bacite u potragu za idealnom haljinom jest to da ove sezone prevladavaju satenski modeli koji su kao stvoreni za sve one djevojke koje žele postići wow efekt, a istovremeno izbjeći kič, šljokice ili čipku. Jedina mana ovog profinjenog materijala je to što saten ocrtava nepravilnosti na tijelu zbog čega se preporučuje mršavicama. No bez brige, jer ukoliko odaberete model šireg 'A' kroja, sigurno nećete pogriješiti, obzirom da je riječ o modelu koji pristaje ženama svih tjelesnih figura.

Raskošna i seksi haljina

Ako ste jedna od onih žena koje ne preferiraju minimalističke odjevne kombinacije, posebno ne za svečane prigode kada želite zablistati i ukrasti sve poglede, onda zaslužujete haljinu koja će vam to i priuštiti. Bogato ukrašene haljine s dodatkom 3D cvjetova, perja i cirkona savršen su odabir za sve ljubiteljice raskoši. Ukoliko k tome ciljate na dozu seksepila, taj efekt postići ćete dekolteom 'V' izreza, odabirom mini haljine koja u prvi plan stavlja noge ili odabirom haljine sirena kroja koja prati liniju tijela i slavi žensku figuru.

