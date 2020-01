Otkrivamo gdje se skrivaju savršeni zaposlenici

Organiziranost

stanje i svojstvo onoga što je organizirano

Ide ruku pod ruku s produktivnošću. Tko se jednom našao pred desetak zadatka koji u prvom trenu imaju isti prioritet, znat će što znači dobra organizacija. Kako bi zaposlenik pravilno pristupio poslu, mora analizirati sve zadatke s kojima se susreće, a popisivanjem prednosti i mana, snaga i jakosti dolazi do odgovora na pitanje koji zadaci su najzahtjevniji, a koji manje. Po uzoru na poslodavca i zaposlenik bi trebao moći naučiti kako jednostavno organizirati dan krcat obavezama.



Nema smisla savjetovati mu da ostane hladne glave jer i sami znate koliko je to nemoguće ako vam je istinski stalo do onog čime se bavite. Kao poslodavac morate biti uzor svojim zaposlenicima jer ako sami ne možete posložiti prioritete, neće niti vaši zaposlenici znati odvojiti bitno od nebitnog. Uz to, svaka strana posla sadrži i zabavne i poprilično dosadne zadatke, a ključ uspješne organiziranosti zaposlenika je da nikad ne primijetite što vaši zaposlenici vole raditi više, a što manje, jer u svemu moraju pokazati jednaku izvrsnost. Vaši zaposlenici moraju odvojiti vrijeme, dobro se pripremiti i uhvatiti u koštac s poslovnim izazovima.