LJUBLJENJE JE UVIJEK U MODI: NAUČI SVE O TOME KAKO SE SAVRŠENO LJUBITI

Pitali smo Hrvate sjećaju li se svog prvog poljupca. Odgovori su nas prilično nasmijali!

Možda Halid Bešlić u svojoj poznatoj pjesmi o prvom poljupcu pjeva da ga je on davno zaboravio, ali većina se nas tog prijelomnog trenutka u životu savršeno dobro sjeća. Okej, neki bi to sjećanje rado potisnuli jer im je u ustima ostavilo gorak okus, ali na kraju dana sve su to priče koje nas oblikuju.

